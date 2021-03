Ra mắt sách 'Góc khuất bóng đá xứ Nghệ' của hai nhà báo Nghệ An

Sáng 28/3, tại thành phố Vinh, Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với Thư viện Nghệ An và Công ty Cổ phần Văn hóa - Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ".

Tham dự Lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các thế hệ cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An và đông đảo người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Ảnh: Công Kiên Cuốn sách "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ" (tập 1) tập hợp các bài viết của hai tác giả là Lê Giáp, công tác tại Tạp chí Đời sống & Pháp luật và Văn Trung, cộng tác viên Báo Nghệ An. Cuộc hội ngộ của 2 cây bút này trong "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ" đã mang đến cho độc giả một cái nhìn mang tính tổng quan về bóng đá Nghệ An nói chung, CLB Sông Lam Nghệ An nói riêng.

Các tác giả chia sẻ về quá trình gặp gỡ, thu thập tư liệu để hoàn thành cuốn sách "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ". Ảnh: Công Kiên Ông Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc Kỹ thuật CLB Sông Lam Nghệ An chia sẻ về nội dung cuốn sách. Ảnh: Công Kiên Với độ dày trên 400 trang, nội dung của "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ" là những câu chuyện, những góc khuất ít người biết đến về chân dung những ngôi sao bóng đá xứ Nghệ, từ thế hệ cầu thủ Văn Sỹ Chi, Ngô Xuân Quýnh đến thế hệ cầu thủ đang khẳng định mình trên các đấu trường trong nước và khu vực như Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức…



Đồng thời, cuốn sách cũng thể hiện những câu chuyện thú vị, được góp nhặt từ đời sống thực tiễn của các cầu thủ cũng như tập thể CLB Sông Lam Nghệ An. Qua đó, các tác giả mong muốn góp phần tạo ra kho tư liệu để những người yêu sách có thể tiếp cận về CLB Sông Lam Nghệ An một cách toàn diện, đầy đủ hơn và thêm yêu mến bộ môn bóng đá của quê hương...