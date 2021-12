Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND); Đại tá Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; các Phó Tổng biên tập và lãnh đạo các phòng, ban Báo CAND. Đại diện lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Đại diện Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND, Báo điện tử Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Văn phòng đại diện báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ, Đại tá Phạm Khải cho biết, Báo CAND (thuộc Cục Truyền thông CAND) được xác định là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, 1 trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Báo CAND có 6 Ban trực thuộc, thực hiện việc tổ chức xuất bản Báo CAND điện tử và các ấn phẩm: Báo CAND ra hằng ngày, Chuyên đề An ninh thế giới tuần (2 kỳ/1 tuần), Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng - cuối tháng (2 kỳ/1 tháng), Chuyên đề Văn nghệ Công an (1 kỳ/1 tuần).

Đại tá Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND bày tỏ sự tin tưởng cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ sẽ nhận thức rõ trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, kể từ ngày 1/3/2021, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 18TB/ĐUCA ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phương án thực hiện quy hoạch báo in CAND, các Báo Công an địa phương: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề của Báo CAND và hiện đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của những đơn vị phối thuộc.

Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo CAND, ngoài 6 Ban trực thuộc còn có các Văn phòng đại diện trực thuộc các ban, bố trí tại một số địa bàn trọng yếu như Văn phòng đại diện Báo CAND tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt tại TP Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Báo CAND tại Đồng bằng Sông Cửu Long đặt tại TP Cần Thơ, Văn phòng Báo CAND tại Hải Phòng và Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Đây là lần đầu tiên Báo CAND mở Văn phòng đại diện tại Nghệ An, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên là các đồng chí công tác tại Báo Công an Nghệ An trước đây. Đồng chí Phạm Khải nhấn mạnh, đề nghị cán bộ, phóng viên Văn phòng Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp của Báo là Ban Thời sự - Chính trị để có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thích hợp, xứng đáng với vai trò, vị trí, nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chính trị Cục Truyền thông CAND công bố Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ và quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng. Video: Hoài Thu Chúc mừng Văn phòng Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, báo chí đang trải qua sự chuyển mình sâu sắc chưa từng có về phương thức làm nghề, cách thức làm nghề; tuy nhiên lý tưởng làm nghề và đạo đức làm nghề thì luôn cần giữ vững và nêu cao.

Đồng chí cũng mong muốn Báo CAND và các cơ quan báo chí cách mạng sẽ thực hiện nhiệm vụ với phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

"Báo chí phải vượt trội mạng xã hội về trách nhiệm của người làm báo, về đạo đức làm nghề, tâm huyết. Độ tâm huyết và tin cậy chính là “con đường sống” của báo chí cách mạng trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại" - đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết.



Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng các thành viên điều hành Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu

Trung tá Trần Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ đã đại diện cán bộ, phóng viên nhận nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.