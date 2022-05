Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022

Tỉnh Nghệ An ra quân truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Thành Chung

Sáng 8/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức trực tuyến “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”. Lễ ra quân được tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam… Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Điểm cầu Nghệ An hưởng ứng lời phát động của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ảnh: Thành Chung Lễ ra quân được tổ chức theo 2 hình thức: Trực tuyến và truyền thông lưu động. Cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH các quận, huyện; đồng thời, tổ chức gần 700 đội truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại điểm cầu Trung ương cùng điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và tại các quận, huyện, thị xã trên phạm vi toàn quốc. Đây là lần thứ 3, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu cụ thể của Lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân. Ảnh: Thành Chung Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân năm nay tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời, tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH 1 lần... Mục tiêu cụ thể của Lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân. Giám đốc BHXH Nghệ An Hoàng Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung Phát biểu khai mạc và phát động lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nêu rõ: Để đạt được mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, BHXH các tỉnh, thành phố phải tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT với lộ trình, giải pháp cụ thể; đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo “đà” cho người dân tham gia, nhất là với chính sách BHXH tự nguyện. Đồng thời, chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, UBND các cấp về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. “Đây là vấn đề cốt lõi để bảo đảm tính bền vững của chính sách” - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh. Ngay sau Lễ phát động, Nghệ An đã tổ chức hoạt động truyền thông lưu động, tuyên truyền trực tiếp. Ảnh: Thành Chung Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó, tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH 1 lần. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH Nghệ An cho biết: Ngay sau buổi lễ, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông lưu động, tuyên truyền trực tiếp do các đồng chí đoàn viên, thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đảm nhiệm, nhằm hướng tới mục tiêu thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn thể nhân dân; nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước… Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.