Rà soát các nội dung kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Chiều 10/11, UBND tỉnh tổ chức họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 – 2020) và Ban tổ chức hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”.



Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 196 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

Các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao báo cáo kịch bản tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với thế hệ cha ông những người đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống, lịch sử và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Các hoạt động chính trong chương trình kỷ niệm gồm: Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”; Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển”; Cuộc thi bút ký phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An; Hội thảo “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; Lễ kỷ niệm 990 năm và Đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Ảnh: Phạm Bằng

Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) vào tối 30/11/2020, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và NTV.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trường Chính trị tỉnh đã báo cáo kịch bản và công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm. Đại diện các sở, ban, ngành khác đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và góp ý để hoàn thiện kịch bản.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách chu đáo, đặc biệt trong công tác đón tiếp đại biểu khách mời. Huyện Nam Đàn phối hợp với Sở VH-TT tổ chức tốt lễ rước Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An là một sự kiện hết sức quan trọng. Các hoạt động phải tạo được khí thế phấn khởi, tạo sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Riêng chương trình lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa Nghệ An, công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng và đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao hoàn thiện kịch bản chương trình lễ kỷ niệm, Trường Chính trị tỉnh hoàn thiện kịch bản hội thảo, trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

"Các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra thiếu sót", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh./.