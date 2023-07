Rà soát công tác chuẩn bị Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ban Tổ chức đề nghị các thành viên và các ban, ngành liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung đã được phân công, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với người đứng đầu cấp cơ sở năm 2023.

Chiều 25/7, Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức họp rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân công của các thành viên Ban Tổ chức và các ngành liên quan. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 187 - KH/TU ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023, các thành viên Ban Tổ chức và các ngành thực hiện theo kế hoạch được phân công.

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: TL

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã hoàn thành kịch bản chi tiết; Đề dẫn Chương trình gặp mặt, đối thoại; Tổng hợp hệ thống câu hỏi của cơ sở, gửi các sở, ban, ngành liên quan trả lời; Thẩm định các bài viết để xây dựng tập Kỷ yếu Chương trình gặp mặt, đối thoại.

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng chương trình, kịch bản được giao trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức cần rà soát, cân đối các nội dung; chuẩn bị chu đáo cho chương trình. Ảnh: TL

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh xây dựng phương án chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ chương trình. Tỉnh đoàn bố trí lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chương trình. Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị công tác hậu cần,…

Đối với các cơ quan truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã có nhiều tin, bài phản ánh quá trình chuẩn bị cho Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn năm 2023. Chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau Chương trình gặp mặt, đối thoại và các hoạt động liên quan đến chương trình trên các ấn phẩm, nền tảng số.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, Chương trình phải là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ cơ sở. Ảnh: TL

Công tác an ninh đã triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 187 – KH/TU đảm bảo an ninh trật tự cho hội nghị.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 - 4/8 tới. Dự kiến có khoảng 1.121 đại biểu là bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND của các xã, phường, thị trấn tham dự cuộc gặp mặt này. Chương trình có 3 diễn đàn: Thảo luận, trao đổi về công tác xây dựng Đảng; Thảo luận trao đổi về phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng; Thảo luận, trao đổi về nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tình hình nhân dân. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại với các đại biểu.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban tổ chức đã trao đổi, đóng góp các ý kiến để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu. Ảnh: TL

Các ý kiến cũng thảo luận nhiều về nội dung tại các diễn đàn, công tác chuẩn bị khánh tiết, phương án hậu cần, hoạt động thông tin, tuyên truyền, kinh phí cho chương trình gặp mặt, đối thoại,…

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023 cũng đã trao đổi, làm rõ và tiếp thu các nội dung các đại biểu thảo luận.

Đồng thời, đồng chí lưu ý các thành viên Ban Tổ chức và các ban, ngành liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung cũng như công tác hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc gặp mặt theo kế hoạch đã được phân công, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho chương trình.