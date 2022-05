Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo '50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng'

Chiều 18/5, tại thị xã Cửa Lò, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng' (1972 - 2022).



Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cụ thể, đã chuẩn bị đầy đủ cho lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào tại huyện Anh Sơn của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An; Thăm các gia đình chính sách; Vị trí diễn ra hội thảo và nơi ăn nghỉ cho các đại biểu. Bố trí cán bộ làm công tác chuẩn bị.

Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, hội thảo dự kiến sẽ có khoảng hơn 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, Quân khu, các tỉnh, Đại sứ quán Lào, tùy viên quân sự Lào tại Việt Nam, Học viện Quân sự Lào đang học tại Học viện Chính trị, đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và một số nhân chứng.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự đánh giá cao công tác phối hợp và công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An cho Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (1972 - 2022).

Đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự yêu cầu tỉnh trong thời gian diễn ra Hội thảo tỉnh Nghệ An cần bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu trong qua trình di chuyển tham gia các hoạt động bên lề hội thảo.