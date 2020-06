Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Nghệ An

Sáng 4/6, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành. Ảnh: Mai Hoa

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đại hội

Để chuẩn bị cho đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An đã lập 4 tiểu ban, gồm tiểu ban nội dung và đại biểu; tiểu ban tuyên truyền – văn nghệ; tiểu ban hậu cần – lễ tân; tiểu ban an ninh trật tự.

Đến thời điểm này, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban đã triển khai cơ bản hoàn tất các nội dung công việc đúng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến bổ sung thành phần đại biểu tham dự; đồng thời đề xuất rà soát lại các gương điển hình tiên tiến thật sự xứng đáng để tuyên dương tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa Một số đại biểu cũng đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cả về bề nổi và chiều sâu của đại hội; đặc biệt là các điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa và nhân rộng những tấm gương, điển hình người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.



Từ dự kiến được chọn làm điểm tổ chức đại hội thi đua của cả nước, nhưng do dịch Covid-19 nên việc tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 sẽ không còn làm điểm; đồng nghĩa với đó là quy mô đại hội được giảm về thành phần, số lượng đại biểu mời tham sự, không có sự tham gia của các đại biểu thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.