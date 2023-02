Rà soát hệ thống dây chuyền, trang thiết bị, nhân sự để 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại trước ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Sở GTVT yêu cầu rà soát hệ thống dây chuyền, trang thiết bị và tình hình nhân sự hiện tại của 2 trung tâm liên quan đến việc 13 cán bộ, nhân viên bị bắt để bố trí dây chuyền kiểm định hoạt động theo quy định; cơ sở 37-01S trước ngày 10/2 và cơ sở 37-02S trước ngày 15/2.

Trước đó, vào ngày 5/2/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có 1 giám đốc, và 2 phó giám đốc, cùng 4 trưởng phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (cơ sở 37-01S có địa chỉ tại thành phố Vinh và 37-02S tại thị xã Thái Hòa), và 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi “Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ”.

Sau khi sự việc xảy ra, các dây chuyền đăng kiểm xe cơ giới tại 2 cơ sở của trung tâm này đang phải dừng hoạt động vì một số cán bộ, đăng kiểm viên đã bị bắt. Tại TP. Vinh, theo quan sát của chúng tôi, sáng nay, Trung tâm Đăng kiểm 37-01S không có phương tiện vào đăng kiểm, chỉ có một số trường hợp do không nắm được thông tin dây chuyền đang tạm dừng hoạt động nên vẫn tới đăng kiểm.

Anh Trần Quang Trung, trú tại phường Bến Thuỷ (TP. Vinh) đã đem xe đến Trung tâm Đăng kiểm 37-01S, nhưng đã phải quay về. Anh Trung cho biết, do xe cũng đã gần đến ngày hết hạn kiểm định, trong khi đó, nghe thông tin thời gian gần đây đăng kiểm phải chờ lâu nên đã chủ động đem xe đi khám sớm hơn. Tuy nhiên, đến đây thì mới biết dây chuyền khám xe của trung tâm đang dừng hoạt động, nên đành phải đưa xe đi nơi khác.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An có 2 cơ sở thì đã tạm dừng hoạt động các dây chuyền. Còn lại các dây chuyền đăng kiểm xe tại 7 trung tâm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3703D đóng tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-04D đóng tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-05D đóng tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-06D đóng tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-07D đóng tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-08D đóng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đóng tại phường Quán Bàu, TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang hoạt động bình thường.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 37-09D đóng tại phường Quán Bàu (TP. Vinh) lượng xe cũng không tăng quá nhiều so với những ngày trước đây. Tại trung tâm này có 1 dây chuyền, số lượng tiếp nhận xe vào khám trung bình mỗi ngày là từ 70 đến 100 xe (kể cả làm thêm giờ). Tuy nhiên, do tại đây trung bình mỗi ngày chỉ khám được khoảng 100 xe nên nhiều trường hợp cũng phải đặt lịch hẹn từ 2-3 ngày.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 37-05D đóng tại xã Nghi Long (Nghi Lộc), số lượng người đem xe đến đăng kiểm cũng ở mức độ bình thường. Theo quan sát, trong sáng nay (8/2), lượng xe đến đăng kiểm không nhiều, không có tình trạng xếp hàng dài, chen lấn để làm thủ tục. Được biết, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-04D đóng tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) có 1 dây chuyền nên mỗi ngày tiếp nhận 60-70 xe và lượng người đăng ký ổn định chứ không có việc tăng bất thường.

Thực tế, các trung tâm đăng kiểm cơ bản thực hiện theo dây chuyền. Theo quy định, đối với trung tâm có 1 dây chuyền, chỉ được phép tiếp nhận 70 xe/ngày , và đối với trung tâm có 2 dây chuyền thì có thể tiếp nhận 140 xe/ngày, chưa bao gồm làm thêm giờ.

Liên quan đến việc 13 cán bộ, nhân viên, trong đó, có giám đốc và 2 phó giám đốc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra, trong ngày 7/2/2023, Sở GTVT Nghệ An đã ban hành 3 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các ông: Nguyễn Quý Khánh, Nguyễn Trinh Tài và Nguyễn Viết Đức, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Nghệ An cũng đã ra quyết định phân công ông Nguyễn Thái Đông - Phó Giám đốc tạm thời phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, để ổn định tổ chức và hoạt động tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, đơn vị cũng đã yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của trung tâm có hành vi vi phạm pháp luật đang bị cơ quan chức năng tạm giữ; Rà soát đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có, thực hiện các thủ tục để bố trí, phân công các nhiệm vụ công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng cho công tác quản lý và hoạt động theo quy định; Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các công việc khác của trung tâm.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng yêu cầu phải rà soát hệ thống dây chuyền, trang thiết bị và tình hình nhân sự hiện tại của trung tâm để bố trí dây chuyền kiểm định hoạt động theo quy định, phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân. Đảm bảo để Trung tâm 37-01S (tại TP. Vinh) hoạt động trước ngày 10/2/2023 và Trung tâm 37-02S (tại TX. Thái Hoà) hoạt động trước ngày 15/2/2023.