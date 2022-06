Rà soát quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các công trình điện

(Baonghean.vn) - Ngày 30/6, tại Công ty Điện lực Nghệ An, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã báo cáo tổng quát tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải, quy hoạch và nhu cầu đầu tư công trình điện trong khu vực; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, công tác thẩm định, kiểm tra điều kiện nghiệm thu công trình xây dựng và các khó khăn, vướng mắc thực hiện dự án trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đối với tỉnh Nghệ An, Quy hoạch phát triển điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025, xét đến năm 2035 được phê duyệt 77 hạng mục lưới điện 110kV giai đoạn 2016-2025. Tính đến ngày 31/5/2022, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai tổ chức thực hiện và đưa vào vận hành 32 hạng mục lưới điện 110kV. Đồng thời, triển khai thực hiện 17 hạng mục lưới điện 110kV. Hiện khối lượng lưới điện 110kV đưa vào vận hành giai đoạn 2016 - 2025 đạt khoảng 41,56% so với quy hoạch được duyệt (nếu tính cả danh mục đang thực hiện đạt khoảng 63,63%).

Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chủ yếu là điều chỉnh tiến độ, quy mô các hạng mục lưới điện 110kV. Tiến độ thực hiện đầu tư, đưa các công trình vào vận hành lệch tiến độ quy hoạch. Tuy nhiên, các hạng mục lưới điện 110kV đã đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

Nghệ An đã triển khai lập phương án mạng lưới điện theo quy hoạch. Trong giai đoạn 2022 - 2025, đề xuất thêm 20 danh mục lưới điện 110kV với quy mô tăng thêm 193,6 km ĐZ 110kV và 736 MVA.

Về công tác thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình, 3 Công ty Điện lực đã chấp hành đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định về công tác kiểm tra, công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định chưa có lúc được chú trọng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các Công ty Điện lực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, các Ban Quản lý dự án Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng báo cáo tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải; quy hoạch và tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện; công tác thẩm định, điều kiện nghiệm thu, những khó khăn và vướng mắc khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Lê Quang Thái đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị phải tập trung vượt qua khó khăn, hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương để xúc tiến, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án điện. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tại các địa phương cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án./.