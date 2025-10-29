Ram 1500 The Dude và Charger Sixpack concept tại SEMA Mopar mang tới SEMA 2025 hai concept nổi bật: Ram 1500 The Dude dùng động cơ Hemi với sọc C hoài cổ; Dodge Charger Sixpack 2026 sơn Stryker Purple, I6 twin‑turbo 550 mã lực, hạ gầm 1 inch và mâm 21 inch.

Tại SEMA 2025, Mopar giới thiệu hai concept định vị rõ triết lý cá tính hóa bằng phụ tùng chính hãng: Ram 1500 The Dude tôn vinh sport-trim xe bán tải Dodge thập niên 1970 và Dodge Charger Sixpack 2026 bản xăng với gói nâng cấp hiệu năng. Cả hai đều tập trung vào thiết kế giàu biểu tượng, chi tiết khí động học và những hạng mục nâng cấp trực tiếp từ Mopar, hướng đến người dùng yêu thích tinh chỉnh xe nhưng vẫn muốn sự đồng bộ của nhà sản xuất.

Ram 1500 The Dude concept và Dodge Charger Sixpack concept

Ram 1500 The Dude: tinh thần sport-truck thập niên 1970 trở lại

The Dude khởi nguồn từ Ram 1500 Big Horn, dùng động cơ Hemi theo xác nhận của Stellantis. Concept này không chạy theo công suất kỷ lục mà nhấn mạnh phong cách sport-truck cổ điển: dáng hạ thấp, ống xả hông, mâm 22 inch sơn đen satin và bộ tem lấy cảm hứng từ sọc C đặc trưng trên Dodge D‑100 “Dude Sport Trim” của năm mẫu 1970.

Phần ngoại thất gây chú ý với tông Sublime Green nổi bật. Nắp ca‑pô có cửa hút gió sơn đen, đi kèm các mảng ốp đen hai bên; gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt và mui được đồng màu tạo tổng thể liền lạc. Dấu ấn hoài cổ thể hiện qua logo “Dude” ở hông thùng xe và bộ sọc C tương phản, tái hiện đúng tinh thần bản gốc giới thiệu năm 1969 cho đời xe 1970.

Ram 1500 The Dude concept

Bên trong, The Dude sử dụng ghế da đen với chỉ may xanh lá nổi tông. Logo “Dude” đặt nổi bật trên táp‑lô, trong khi hộc an toàn tích hợp trong bệ trung tâm giúp cất giữ đồ giá trị một cách kín đáo. Những điểm nhấn này mang lại cảm giác xe “độ nhà máy”: cá nhân hóa vừa đủ nhưng vẫn sạch sẽ, nhất quán và sẵn sàng sử dụng.

Nâng cấp trọng tâm trên Ram 1500 The Dude

Dáng hạ thấp, ống xả hông tạo chất sport-truck cổ điển.

Mâm 22 inch đen satin, phối cùng sơn Sublime Green và sọc C tương phản.

Logo “Dude” và chi tiết đen hóa trên ca‑pô, gương, lưới tản nhiệt, mui.

Nội thất da đen, chỉ xanh lá; logo “Dude” trên táp‑lô; két an toàn trong bệ trung tâm.

Hạng mục Ram 1500 The Dude concept Nền tảng Ram 1500 Big Horn Động cơ Hemi (nhà sản xuất không công bố thông số) Hệ thống xả Ống xả hông Thiết kế Sơn Sublime Green, sọc C hoài cổ, logo “Dude” Mâm 22 inch, sơn đen satin Nội thất Da đen, chỉ xanh lá; logo “Dude” trên táp‑lô; két an toàn trong bệ trung tâm

Charger Sixpack 2026: bản xăng I6 twin‑turbo 550 mã lực

Trái ngược xu hướng điện hóa, concept Charger mang tên Sixpack nhấn mạnh cấu hình động cơ xăng. Tên gọi “Sixpack” hiện nay không còn ám chỉ bộ ba chế hòa khí hai họng như lịch sử, mà là cách chơi chữ cho động cơ sáu xi‑lanh thẳng hàng. Cụ thể, xe dùng máy 3,0 l twin‑turbo công suất 550 mã lực, kết hợp lọc gió lạnh Mopar và hệ thống xả cat‑back thép không gỉ hai ống.

Gói ngoại thất chọn màu Stryker Purple tương phản mạnh với tông xanh của The Dude. Nắp ca‑pô, cánh gió trước và cánh gió sau đều bằng sợi carbon hoàn thiện mờ; đồ họa thân xe dạng strobe phủ dọc thân. Bộ lò xo Mopar hạ thân xe 1 inch so với tiêu chuẩn, phối cùng vè ốp thoát gió giúp tối ưu luồng khí từ hốc bánh.

Dodge Charger Sixpack concept của Mopar

Hệ thống bánh‑phanh được nâng cấp để tương xứng hiệu năng. Mâm 5 chấu Brass Monkey kích thước 21 inch, rộng 11 inch, lấp đầy hốc bánh và khoe kẹp phanh Brembo màu cam phía sau. Bên trong, hệ thống đèn nền có thể “match” màu sơn; ghế da Katzkin phối đen và nâu, chỉ may cam và tím tạo điểm nhấn. Mopar bổ sung ốp bàn đạp, thảm sàn và thảm khoang hành lý đồng bộ.

Những điểm then chốt trên Charger Sixpack

Động cơ I6 3,0 l twin‑turbo, 550 mã lực; lọc gió lạnh Mopar, xả cat‑back inox hai ống.

Thân xe hạ 1 inch nhờ bộ lò xo Mopar; vè ốp thoát gió, đồ họa strobe.

Màu Stryker Purple; ca‑pô, splitter và cánh gió sau sợi carbon mờ.

Mâm 21 inch, rộng 11 inch; kẹp phanh Brembo màu cam.

Nội thất: đèn nền đổi màu; ghế Katzkin đen‑nâu, chỉ cam‑tím; phụ kiện Mopar đồng bộ.

Hạng mục Dodge Charger Sixpack 2026 concept Động cơ I6 3,0 l twin‑turbo, 550 mã lực Nâng cấp Mopar Lọc gió lạnh; xả cat‑back thép không gỉ hai ống Hệ thống treo Lò xo Mopar, hạ 1 inch Thân xe Vè ốp thoát gió; đồ họa strobe Vật liệu/hoàn thiện Sơn Stryker Purple; sợi carbon mờ cho ca‑pô, splitter, cánh gió sau Mâm Brass Monkey 5 chấu, 21 inch, rộng 11 inch Phanh Kẹp Brembo màu cam Nội thất Đèn nền tùy chỉnh; ghế da Katzkin đen‑nâu, chỉ cam‑tím; ốp bàn đạp, thảm sàn, thảm khoang hành lý Mopar

SEMA 2025: sân khấu của các bản dựng chính hãng và tư nhân

Bên cạnh hai concept mới, gian hàng Mopar còn trưng bày một Dodge D150 1987 thắng giải đua với động cơ Hurricane I6 do Morgan Evans chế tạo và cầm lái, cùng một số concept Jeep xuất hiện công khai lần đầu kể từ Easter Jeep Safari tại Moab. Tuy nhiên, trọng tâm năm nay hướng vào việc trình diễn cách Mopar “đóng gói” phụ tùng nâng cấp mang chất nhà máy, từ thẩm mỹ đến cơ khí.

Góc nhìn sản phẩm và thị trường

Cả Ram 1500 The Dude và Charger Sixpack hiện ở dạng concept phục vụ trưng bày. Nhà sản xuất chưa công bố kế hoạch thương mại hóa hay thông số kỹ thuật chi tiết hơn. Tuy vậy, mức độ hoàn thiện của từng hạng mục nâng cấp gợi mở hướng phát triển phụ tùng chính hãng cho hai dòng xe chủ lực của Stellantis khi người dùng tìm kiếm giải pháp độ có bảo chứng về chất lượng.

Với The Dude, nếu đưa vào danh mục phụ kiện, các điểm chạm mạnh sẽ là bộ tem hoài cổ, mâm 22 inch và các chi tiết đen hóa đồng bộ. Với Sixpack, trọng tâm nằm ở gói hiệu năng cho động cơ I6 twin‑turbo, hệ treo hạ 1 inch và bộ mâm‑phanh cấu hình lớn. Đây là hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng chung triết lý: nâng cá tính và trải nghiệm mà không phá vỡ sự liền lạc tổng thể.

Khi luật và thị trường cho phép, các hạng mục xuất hiện trên concept thường là tiền đề cho phụ tùng chính hãng trong tương lai. Ở thời điểm SEMA 2025, hai concept mới của Mopar cho thấy hãng sẵn sàng phục vụ cả nhóm chơi xe thích di sản (The Dude) lẫn nhóm thiên về hiệu năng hiện đại (Sixpack).