Rashford kiến tạo, Barcelona thua Real Madrid 1-2 Rashford tỏa sáng ở El Clasico đầu tiên cho Barcelona với pha kiến tạo cho Fermin Lopez, nâng tổng 10 lần góp dấu giày mùa này. Real Madrid thắng 2-1 khi Bellingham định đoạt cuối hiệp một; Pedri nhận thẻ đỏ cuối trận.

Barcelona thất bại 1-2 trước Real Madrid ở Siêu kinh điển, nhưng Marcus Rashford để lại dấu ấn đậm nét: kiến tạo cho Fermin Lopez gỡ hòa và là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trận (4). Pha lập công của Jude Bellingham ngay cuối hiệp một định đoạt kết quả. Trận đấu khép lại trong căng thẳng với tấm thẻ đỏ dành cho Pedri.

Rashford có một màn trình diễn đáng khen ngợi.

Khoảnh khắc then chốt của El Clasico

Real Madrid mở tỷ số nhờ Kylian Mbappe. Không lâu sau, Rashford – thi đấu ở cánh trái trong hệ thống của HLV Hansi Flick – xử lý bình tĩnh rồi chuyền dọn cỗ để Fermin Lopez gỡ hòa cho Barcelona. Trước giờ nghỉ, Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà, đặt dấu chấm hết cho nỗ lực ngược dòng của Barca.

Diễn biến chính: Rashford là mối đe dọa thường trực

Được mượn từ Manchester United, Rashford ra mắt El Clasico với vai trò tiền đạo cánh trái và nhanh chóng cho thấy giá trị. Anh là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất trên sân (4), liên tục kéo hàng thủ Real Madrid vào thế cảnh giác. Dù vậy, Barcelona không thể chuyển hóa ưu thế này thành thêm bàn thắng. Cuối trận, Pedri nhận thẻ đỏ, khiến không khí trên sân thêm nóng khi cầu thủ hai bên xảy ra xô xát.

Phân tích vai trò: cánh trái của Rashford dưới thời Hansi Flick

Việc được bố trí ở hành lang trái giúp Rashford trực tiếp tham gia vào khâu tạo cơ hội – minh chứng là đường kiến tạo cho Fermin Lopez. Pha xử lý chín chắn trong khoảnh khắc quyết định cho thấy khả năng chọn phương án hợp lý của tiền đạo người Anh. Với đường chuyền này, Rashford nâng tổng số kiến tạo cho Barcelona lên 7, và đạt mốc 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này – cao nhất đội bóng xứ Catalan theo Statman Dave.

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị Tỷ số Real Madrid 2-1 Barcelona Cầu thủ ghi bàn Real Madrid Kylian Mbappe, Jude Bellingham Cầu thủ ghi bàn Barcelona Fermin Lopez Kiến tạo Marcus Rashford (cho Fermin Lopez) Cơ hội tạo ra của Rashford (trận này) 4 Kiến tạo của Rashford cho Barcelona (mùa này) 7 Góp dấu giày của Rashford (mùa này) 10 (nhiều nhất Barcelona, theo Statman Dave) Thẻ đỏ Pedri (Barcelona)

Tác động và triển vọng

Bất chấp kết quả, màn trình diễn của Rashford mang đến tín hiệu tích cực cho Barcelona. Pha kiến tạo ở trận El Clasico đầu tiên khẳng định anh là điểm sáng trong khâu sáng tạo, dẫn đầu đội về tổng số lần tham gia vào bàn thắng mùa này. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo này có cơ sở để tiếp tục trở thành phương án tấn công đáng tin cậy trong tay Hansi Flick.

Về phía Real Madrid, bàn thắng của Bellingham ngay trước giờ nghỉ giúp họ bảo toàn lợi thế trong phần còn lại của trận đấu. Điểm nhấn kỷ luật ở những phút cuối – khi Pedri bị truất quyền thi đấu – cho thấy cục diện căng thẳng của một trận Siêu kinh điển mà từng chi tiết nhỏ đều có thể xoay chuyển kết quả.