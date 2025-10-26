Rashford thành trụ cột mới của Barca trước El Clasico Từ phương án dự bị, Rashford tận dụng khi Lewandowski và Raphinha chấn thương để đá chính 8/9 trận gần đây, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo sau 12 trận; 4 bàn/3 trận UCL.

El Clasico tại Santiago Bernabeu đến gần và Marcus Rashford bước ra ánh đèn sân khấu như một nhân vật chính mới của Barcelona. Từ một bản hợp đồng dự bị, tiền đạo sinh năm 1997 đang tạo tác động trực tiếp lên bảng tỷ số: 5 bàn, 6 kiến tạo sau 12 trận, hiệu suất tham gia bàn thắng mỗi 72 phút. Ở Champions League, anh ghi 4 bàn sau 3 trận, gồm cú đúp vào lưới Olympiacos.

Rashford đang bay cao tại Barcelona.

Hành trình từ vai phụ tới nhân vật chính

Khi ký hợp đồng vào cuối tháng 7, cả Rashford lẫn Barcelona xác định vai trò của anh chỉ là phương án dự phòng tạo đột biến. Những cuộc trao đổi với HLV Hansi Flick từ cuối tháng 5 giúp anh hiểu rõ kỳ vọng và kế hoạch trong dự án mới.

Khởi đầu, Rashford đúng nghĩa “kẻ khuấy đảo” khi vào sân từ hiệp hai. Bước ngoặt đến khi Robert Lewandowski và Raphinha chấn thương, mở ra suất đá chính. Từ đó, anh xuất phát ngay từ đầu ở 8/9 trận gần nhất, và bằng phong độ ổn định đã giữ chặt vị trí.

Hiệu suất bùng nổ và cường độ thi đấu nâng tầm

Rashford đang trả lời mọi hoài nghi bằng dữ liệu. Sau 12 trận, anh có 5 bàn và 6 kiến tạo. Đặc biệt ở Champions League, anh bùng nổ với 4 bàn/3 trận, trong đó có cú đúp gần nhất vào lưới Olympiacos.

Sự thay đổi không chỉ ở hiệu quả mà còn ở thái độ và nỗ lực. Tại La Liga, số lần chạy nước rút của Rashford gần như tăng gấp đôi lên 34,9 lần/90 phút so với thời ở Ngoại hạng Anh (18,9 lần/90 phút). Quãng đường di chuyển ở tốc độ cao cũng tăng mạnh, phản ánh rõ ràng cường độ hoạt động lớn hơn.

Rashford cho thấy sự cải thiện đáng kể trên nhiều phương diện.

Góc nhìn chiến thuật trước thềm El Clasico

Từ “phương án B” vào cuối trận, Rashford chuyển mình thành mũi nhọn đá chính nhờ nền tảng tốc độ và cường độ được cải thiện. Việc gia tăng số lần chạy nước rút và quãng đường di chuyển ở tốc độ cao giúp Barcelona có thêm tốc độ và chiều sâu trong các tình huống lên bóng, đặc biệt ở giai đoạn chuyển trạng thái.

Trong bối cảnh El Clasico thường có nhịp độ cao, một chân sút đạt hiệu suất tham gia bàn thắng mỗi 72 phút là điểm tựa quan trọng cho hàng công. Những gì Rashford thể hiện thời gian qua tạo cơ sở để anh sắm vai người định đoạt các khoảnh khắc.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Trận đã đấu 12 Bàn thắng 5 Kiến tạo 6 Hiệu suất tham gia bàn thắng 1 lần/72 phút Champions League 4 bàn/3 trận Đá chính gần đây 8/9 trận Chạy nước rút (La Liga) 34,9 lần/90 phút Chạy nước rút (Ngoại hạng Anh) 18,9 lần/90 phút

Phản ứng và bước ngoặt nghề nghiệp

Việc rời “vùng an toàn” Ngoại hạng Anh đưa Rashford đến Barcelona với tâm thế làm mới mình. Những cuộc trao đổi ban đầu với Hansi Flick về kỳ vọng và vai trò đã được hiện thực hóa bằng cơ hội ra sân nhiều hơn và sự cải thiện thấy rõ ở cường độ thi đấu.

Tác động dài hạn và bài kiểm tra tại Bernabeu

Phong độ hiện tại biến một bản hợp đồng cho mượn tiềm ẩn rủi ro thành món hời tiềm năng. Barcelona hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro vào tháng 6 năm sau nếu đà tiến này được duy trì.

Trước El Clasico tại Santiago Bernabeu, Rashford không còn là “khán giả” hay vai phụ. Đây là cơ hội vàng để anh khẳng định sự trở lại và chứng minh mình đang đi đúng hướng trong màu áo Blaugrana.