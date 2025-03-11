Rashford và Antony rực sáng La Liga sau thời Man Utd Rashford ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona trước Elche, nâng tổng 6 bàn và 6 kiến tạo sau 13 trận. Ở Seville, Antony lập cú đúp kèm kiến tạo giúp Real Betis thắng Mallorca 3-0 và nói bị thiếu tôn trọng ở Man United.

Chủ nhật vừa qua tại Tây Ban Nha, Marcus Rashford và Antony cùng ghi dấu ấn đậm nét: Rashford khép lại chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche, còn Antony tỏa sáng với cú đúp và một kiến tạo trong thắng lợi 3-0 của Real Betis trước Mallorca. Hai cái tên từng bị xem là "người thừa" dưới thời HLV Ruben Amorim ở Manchester United đang viết lại câu chuyện của chính họ tại La Liga.

Cả hai đang có những ngày tháng tươi đẹp tại Tây Ban Nha sau khi gặp khó khăn ở Man United.

Rashford ở Barcelona: hiệu quả, khiêm tốn và cam kết

Tại Barcelona, Rashford ghi bàn thứ ba trong trận thắng 3-1 trước Elche, nâng tổng thành tích lên 6 bàn và 6 kiến tạo chỉ sau 13 lần ra sân. Anh nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt khi rời sân ở phút 74, tín hiệu cho thấy sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Camp Nou.

Sau trận, Rashford bày tỏ sự khiêm tốn: thừa nhận "chưa hoàn toàn hài lòng" và "hứa sẽ cải thiện". Anh công khai mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona, coi đây là "một vinh dự" cho bất kỳ cầu thủ nào. HLV Hansi Flick hài lòng nhưng tin Rashford còn có thể làm tốt hơn, một ghi nhận về tiềm năng chưa khai thác hết của tiền đạo này.

Về mặt chuyển nhượng, điều khoản mua đứt được cho là khoảng 28 triệu bảng. Nếu phong độ hiện tại được duy trì, đây có thể trở thành một thương vụ mang lại lợi thế đáng kể cho Barcelona — và là quyết định đáng tiếc với Manchester United.

Rashford được tin tưởng ở Barcelona.

Antony ở Real Betis: cú đúp, một kiến tạo và lời nhắn gửi từ quá khứ

Tại Seville, Antony là cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng 3-0 của Real Betis trước Mallorca: cú đúp cùng một kiến tạo. Đây là lần thứ hai ở mùa này anh ghi hai bàn trong một trận, dấu hiệu cho thấy bản năng ghi bàn đang trở lại.

Sự tương phản hiện lên rõ rệt nếu so với giai đoạn ở Old Trafford, nơi Antony chỉ có 5 bàn sau 62 trận tại Ngoại hạng Anh. Sau trận, anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về cảm giác bị "thiếu tôn trọng" và thậm chí "thô lỗ" tại Man United, khi "không một ai buồn chào hỏi". Dù không nêu tên, lời kể của Antony gợi ra vấn đề về văn hóa và môi trường tại Carrington, vượt khỏi phạm vi thuần chuyên môn.

Ý nghĩa rộng hơn: hệ thống hay con người?

Sự hồi sinh của Rashford và Antony ở La Liga là phép thử phản chiếu cho Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim. Khi hai cầu thủ tấn công đắt giá không tìm thấy chỗ đứng trong cùng một hệ thống, nhưng lại thăng hoa ngay khi rời đi, câu hỏi trở nên trực diện: vấn đề nằm ở cá nhân, hay ở cấu trúc vận hành và cách dùng người?

Về mặt chuyên môn, dữ liệu nổi bật ở thời điểm hiện tại là sản lượng đầu ra: Rashford đạt 6 bàn và 6 kiến tạo sau 13 trận cho Barcelona; Antony có ít nhất hai trận lập cú đúp cho Real Betis, trong khi con số 5 bàn sau 62 trận ở Ngoại hạng Anh cho thấy một bối cảnh trái chiều tại Old Trafford. Cộng hưởng với yếu tố tâm lý — sự ghi nhận của khán giả tại Camp Nou và cảm giác "thiếu tôn trọng" mà Antony nhắc đến — bức tranh toàn cảnh đặt ra những dấu hỏi về quản trị nhân sự và văn hóa đội bóng.

Trong ngắn hạn, cả Rashford lẫn Antony đang chứng minh rằng họ vẫn là những tài sản bóng đá giá trị. Trong trung hạn, nếu Rashford duy trì phong độ, điều khoản mua đứt khoảng 28 triệu bảng có thể làm thay đổi đánh giá rủi ro-lợi ích của tất cả các bên. Và xa hơn, câu chuyện của họ sẽ còn được nhắc tới mỗi khi Manchester United tìm lời giải cho bài toán hệ thống dưới thời HLV Ruben Amorim.