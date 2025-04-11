Kinh tế Rau khan hiếm do mưa lũ, một vùng trồng ở Nghệ An bội thu nhờ chủ động tiêu úng Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng rau trên địa bàn Nghệ An và các địa phương trong cả nước ngập úng, hư hại nặng. Nguồn cung khan hiếm đẩy giá rau xanh tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước. Trong khi thị trường tiêu dùng “thắt bụng”, tiểu thương xoay xở khó khăn, thì tại những vùng rau ít bị ngập như Quỳnh Văn nông dân lại tất bật thu hoạch, phấn khởi vì rau được giá.

Rau đắt, tiểu thương kêu khó

Hiện tại, giá rau tăng vọt, rau ăn lá khan hiếm. Ảnh: T.P

Hai tuần trở lại đây, tại các chợ dân sinh trong tỉnh, giá rau xanh tăng dựng đứng. Tại chợ Hưng Dũng, chợ Ga Vinh, chợ Quán Lau hay các chợ cóc trong khu dân cư, các loại rau phổ biến đều tăng gấp 2-3 lần, thậm chí có lúc tăng gấp 4-5 lần so với thời điểm đầu tháng. Rau muống từ 7.000-10.000 đồng/bó nay tăng lên 15.000-20.000 đồng/bó; cải ngồng, cải thìa tăng từ 15.000 đồng/kg lên 30.000-35.000 đồng/kg; rau gia vị trước chỉ vài nghìn 1 mớ nay cũng phải 8.000-10.000 đồng.

Một số loại rau gia vị như tía tô, kinh giới, hành lá… thậm chí khan hiếm đến mức tiểu thương phải thu gom từng mớ nhỏ. Bà Nguyễn Thị Mão, ở xã Hưng Nguyên Nam chia sẻ: “Bình thường chỉ 20.000 đồng là đủ mua rau cho gia đình 4 người. Nay phải 50.000 đồng mới tạm đủ. Mà rau sau mưa bão không tươi ngon như trước, chất lượng cũng kém hơn”.

Ở các chợ dân sinh, rau tăng giá 2-3 lần song vẫn rất ít hàng, chủ yếu là củ, quả. Ảnh: T.P

Không chỉ giá cao, lượng rau về các chợ cũng hạn chế. Nhiều sạp rau của tiểu thương rất ít các mặt hàng, rau dập nát phải phân loại, nhặt bỏ trước khi bày bán. “Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau trong tỉnh và các tỉnh phía Nam bị ngập nặng. Rau mềm, chỉ ngập vài ngày là hỏng. Nguồn cung từ ngoại tỉnh gần như đứt đoạn. Nhiều nơi trong tỉnh vẫn chưa tái sản xuất, nên rau mới chưa đủ cung ứng”, chị Thu Mai, tiểu thương tại chợ đầu mối Vinh chia sẻ.

Giá tăng mạnh nhưng sức mua giảm. Người tiêu dùng thận trọng, ưu tiên mua lượng vừa phải, chọn các loại dễ bảo quản hơn thay vì mua theo thói quen hằng ngày. Nhiều gia đình phải thay đổi thói quen ăn uống, chuyển sang dùng các loại củ dự trữ được lâu như khoai tây, bí đỏ, su su…

Rau mồng tơi trước chỉ 5.000-7.000 đồng/bó, nay tăng vọt lên 12.000- 15.000 đồng/bó. Ảnh: T.P

Điều này khiến tiểu thương chịu thêm áp lực khi vừa phải gánh chi phí đầu vào cao, vừa lo tồn hàng. “Trước kia tôi lấy 30-40 kg rau mỗi ngày, giờ chỉ dám nhập một nửa. Lấy nhiều sợ không bán kịp, rau hỏng là lỗ ngay. Giá tăng nhưng lời chẳng hơn, có khi còn kém vì hao hụt, khách mua ít, chợ vắng do trời mưa triền miên”, chị Hồng Thúy buôn bán ở chợ Quán Lau cho biết.

Thậm chí, một số tiểu thương thừa nhận phải linh hoạt nhập thêm rau từ các mô hình trồng thủy canh, nhà màng, nhà lưới dù giá cao hơn nhưng đổi lại chất lượng bảo đảm, không hư hao nhanh. Theo dự báo, phải ít nhất 1 tháng nữa thị trường rau xanh mới có thể ổn định trở lại khi thời tiết thuận lợi và các vùng trồng khôi phục sản xuất. Trong thời gian này, người dân được khuyến nghị ưu tiên rau, củ theo mùa, lựa chọn điểm bán uy tín để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro biến động giá.

Nông dân phấn khởi rau được giá

Nông dân xã Quỳnh Văn thu hoạch rau cải, giá bán tăng nên bà con rất phấn khởi. Ảnh: T.P

Trái với không khí trầm lắng ở chợ, trên các cánh đồng rau xã Quỳnh Văn, nhịp sản xuất vẫn hối hả. Nhờ địa hình cao, thoát nước nhanh, cộng thêm sự chủ động che chắn, chăm sóc, người dân nơi đây vẫn duy trì được diện tích rau vụ đông. Trên cánh đồng xóm 9, những bó cải ngọt xanh óng, hàng luống mồng tơi mướt mát được thu cắt liên tục. Bà Nguyễn Thị Sang tranh thủ gom rau kịp nhập cho thương lái cho biết: “Rau cải ngọt 7.000 đồng/bó, mồng tơi 12.000 đồng/bó. Cắt đến đâu, thương lái lấy hết đến đó. Lứa này nhà tôi thu gần 5 triệu đồng mỗi sào, mưa nhiều nhưng vẫn có thu nhập nên phấn khởi lắm”.

Ở khu vườn­ cao ráo của gia đình bà Hồ Thị Lần, mồng tơi xanh mướt, bà tranh thủ thu hoạch để bán cho thương lái khi giá rau tăng cao. Bà vui vẻ: “Ngày thường chỉ bán được 4.000-5.000 đồng/bó, nay gấp đôi, gấp ba. Rau sạch trồng trong vườn nên thương lái rất chuộng, trước phải đi bán lẻ. Nay rau hiếm, các mối mua đều gọi điện đặt hàng trước, tôi phải ưu tiên những người quen biết”.

Thương lái mua tại ruộng với giá cao, bà con hái đến đâu thì gom mua hết đến đó. Ảnh: T.P

Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, lượng lớn rau Quỳnh Văn còn được các thương lái vận chuyển vào Nam. Chị Nguyễn Thị Minh - thương lái thu gom cho biết, mỗi ngày gom hơn 5 tấn rau các loại: “Do khan hiếm, để kịp xe, chúng tôi phải huy động thêm nhân lực thu ngay tại ruộng. Rau ở đây chất lượng tốt vì đất màu, lại dùng phân hữu cơ như mùn trú, phân ủ nên khách chuộng. Gom đến đâu, xe chạy vào miền Nam nhập hết ngay đến đó”.

Ông Lê Văn Huề - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Văn cho hay, toàn xã có hàng chục ha rau các loại, phân bổ cả ngoài đồng và xen kẽ trong vườn nhà dân. “Địa hình cao giúp thoát nước nhanh. Chúng tôi hướng dẫn bà con che phủ, tiêu úng kịp thời nên giảm thiểu thiệt hại. Thời điểm này, nguồn cung khan hiếm, rau được giá, bà con có động lực sản xuất hơn. Cải ngọt 6.000-7.000 đồng/bó, mồng tơi 12.000 đồng/bó, rau gia vị 5.000 đồng/bó, rau ngót 9.000 đồng/bó”.

Tích cực chăm sóc để kịp thời cung ứng rau cho thị trường trong giai đoạn giá bán cao. Ảnh: T.P

Với điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc chủ động vùng trồng an toàn, hệ thống che phủ, tưới tiêu linh hoạt trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần đẩy mạnh quy hoạch vùng rau tập trung, phát triển các mô hình nhà lưới, nhà màng, ứng dụng công nghệ thủy canh, sản xuất hữu cơ… để giảm rủi ro thiên tai, đảm bảo nguồn rau ổn định cho thị trường. Song song, tăng liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp để tiêu thụ bền vững, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.