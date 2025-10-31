Real Betis thắng 7-1 Palma del Rio, Antony không vào sân Real Betis mở màn Copa del Rey bằng chiến thắng 7-1 ngay tại Estadio Municipal Sergio Leon. Antony có tên dự bị nhưng không ra sân. Avila kiến tạo 2; Pablo Garcia và Riquelme mỗi người lập cú đúp.

Không cần đến Antony, Real Betis vẫn tạo ra cơn mưa bàn thắng. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vượt qua Atletico Palma del Rio 7-1 trong trận ra quân Copa del Rey rạng sáng 31/10, trên sân Estadio Municipal Sergio Leon. Chimy Avila là tâm điểm với tầm hoạt động rộng và 2 kiến tạo, trong khi Pablo Garcia và Rodrigo Riquelme mỗi người lập cú đúp, sớm biến chênh lệch đẳng cấp thành tỉ số áp đảo.

Avila tỏa sáng khi Antony vắng mặt.

Khoảnh khắc then chốt: bàn mở tỉ số sớm và cú nhấn trong hiệp hai

Phút 8, Riquelme phá băng bằng cú sút chân trái cự ly gần sau đường chọc khe sắc lẹm của Angel Ortiz. Từ đó, Betis nắm hoàn toàn quyền kiểm soát. Phút 27, Sergi Altimira băng cắt dứt điểm gọn sau đường kiến tạo của Avila; đến phút 34, Pablo Garcia kết thúc pha xuyên phá trung lộ, lần này Altimira đáp lễ bằng đường chuyền dọn cỗ.

Khi hiệp hai vừa trở lại nhịp độ, phút 51, Garcia hoàn tất cú đúp bằng cú sút góc cao sau đường chọc khe thứ hai của Ortiz. Bàn rút ngắn 1-4 của Manuel Rodriguez ở phút 62 chỉ le lói trong chốc lát trước khi Betis kết liễu: phút 73, từ quả phạt góc, Abde Ezzalzouli đánh đầu trả lại để Diego Llorente đệm lòng cận thành; phút 86, Riquelme có mặt kịp thời sút bồi nâng 6-1; và đến 90+2, Ezzalzouli đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Avila, khép lại chiến thắng 7-1.

Phân tích chiến thuật: 4-2-3-1 áp đặt, đánh vỗ mặt và tận dụng bóng hai

Betis ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 và sớm áp đặt nhịp chơi. Bộ đôi trục giữa với Marc Roca giữ nhịp chắc tay, giúp đội khách kiểm soát tuyến giữa và chủ động đẩy tốc độ khi cần. Hai biên Pablo Garcia – Riquelme liên tục khoét sâu vào hành lang cánh, tạo ra các tình huống xâm nhập vòng cấm đa dạng: một chạm, băng cắt và các pha bóng hai.

Avila hoạt động cực rộng, vừa làm tường vừa kéo giãn hàng thủ đội chủ nhà, mở ra khoảng trống cho đồng đội lao lên. Ortiz trở thành “cầu nối” dọc trục với hai đường chọc khe mở khóa khối phòng ngự dày đặc. Bên cạnh các pha tấn công tổ chức, Betis tận dụng tốt bóng chết: tình huống phạt góc dẫn tới bàn của Llorente cho thấy khả năng chiếm lĩnh không gian ở khu vực 5m50, trong khi các pha chuyển trạng thái cuối trận phơi bày sự hụt hơi của đội hạng dưới.

Điểm nhấn cá nhân: Avila dẫn dắt, Ortiz sáng cửa, Ezzalzouli tạo khác biệt từ ghế dự bị

Avila để lại dấu ấn trực tiếp ở hai bàn thắng (kiến tạo cho Altimira và Ezzalzouli) và gián tiếp trong nhiều pha kéo – nhả, giúp Betis giữ nhịp tấn công liên tục. Ortiz không chỉ ghi điểm với hai kiến tạo mà còn ở thời điểm tung đường chuyền, đúng khoảnh khắc khối phòng ngự Palma del Rio chuyển trạng thái. Garcia và Riquelme hoàn thành những pha băng cắt dứt điểm chuẩn xác, thể hiện sự ăn ý với tuyến dưới. Vào thay Cedric Bakambu, Ezzalzouli kịp để lại 1 bàn và 1 kiến tạo, bổ sung tốc độ và chiều sâu cho cánh phải.

Diễn biến chính theo phút

Phút 8: Rodrigo Riquelme mở tỉ số 1-0 sau đường chọc khe của Angel Ortiz.

Phút 27: Sergi Altimira nâng 2-0, kiến tạo của Chimy Avila.

Phút 34: Pablo Garcia ghi bàn 3-0, kiến tạo của Altimira.

Phút 51: Pablo Garcia hoàn tất cú đúp, kiến tạo lần thứ hai của Ortiz, 4-0.

Phút 62: Manuel Rodriguez rút ngắn 1-4 cho chủ nhà.

Phút 73: Diego Llorente đệm cận thành từ tình huống phạt góc, đường kiến tạo trả ngược bằng đầu của Abde Ezzalzouli, 5-1.

Phút 86: Riquelme sút bồi nâng 6-1.

Phút 90+2: Ezzalzouli đánh đầu ấn định 7-1 sau quả tạt của Avila.

Thống kê chọn lọc

Tỉ số: Atletico Palma del Rio 1-7 Real Betis.

Sơ đồ Betis: 4-2-3-1.

Cú đúp: Pablo Garcia, Rodrigo Riquelme.

Kiến tạo: Angel Ortiz 2; Chimy Avila 2; Sergi Altimira 1; Abde Ezzalzouli 1.

Bàn từ tình huống cố định: Diego Llorente ghi bàn sau quả phạt góc.

Thay người đáng chú ý: Abde Ezzalzouli vào thay Cedric Bakambu.

Antony: có tên trên ghế dự bị, không vào sân.

Địa điểm và thời gian: Estadio Municipal Sergio Leon, rạng sáng 31/10.

Tác động và ý nghĩa

Đây là màn ra quân như mơ cho Betis tại Copa del Rey: cấu trúc vận hành trơn tru, biên công phá hiệu quả và khả năng tận dụng bóng chết, bóng hai biến ưu thế trình độ thành tỉ số 7-1. Quan trọng hơn, các mũi nhọn trên hàng công đều “mở tài khoản”, tạo đà tâm lý cho lịch thi đấu tiếp theo, trong khi nhân sự dự bị như Ezzalzouli cho thấy chiều sâu cần thiết.