Real Madrid 1-0 Juventus: Nỗi lo Asencio trước El Clasico Real Madrid hạ Juventus 1-0 nhưng trả giá: Raul Asencio đau cơ phút 88. Trước El Clasico 26/10, Rudiger và Alaba vắng; Huijsen bỏ ngỏ.

Bernabeu trải qua một đêm nghẹt thở theo đúng nghĩa: Real Madrid đánh bại Juventus 1-0 ở Champions League, nhưng niềm vui lập tức bị phủ bóng bởi chấn thương cơ gân kheo của Raul Asencio. Trung vệ này rời sân ở phút 88, chỉ ít phút sau pha trượt người giải nguy ở phút 86. Trước thềm El Clasico ngày 26/10 (22h15), Xabi Alonso chứng kiến bài toán trung vệ trở nên căng thẳng khi Antonio Rudiger chắc chắn vắng mặt, David Alaba nghỉ, còn Dean Huijsen bỏ ngỏ.

Real Madrid khủng hoảng nhân sự phòng ngự. Ảnh: Diario AS

Diễn biến và khoảnh khắc then chốt

Asencio đã chơi với cường độ cực cao trong những phút cuối, khi Real Madrid bảo toàn lợi thế 1-0. Phút 86, anh tung người trượt sát mặt cỏ để chặn một cú sút. Ngay sau đó, trung vệ này ôm mặt sau đùi trái và nằm sân, ánh mắt hướng về khu kỹ thuật. Dù Asencio muốn tiếp tục, HLV Xabi Alonso lập tức gọi Gonzalo Garcia vào sân và điều chỉnh đội hình để khóa chặt phần còn lại của trận đấu.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công Jude Bellingham, người ‘hồi sinh’ đúng lúc trước El Clasico. Tình huống quyết định giúp Real Madrid vượt ải Juventus trong bối cảnh hàng thủ đang bào mòn về nhân sự.

Bellingham hóa người hùng giúp Real Madrid hạ Juventus

Phân tích chiến thuật: Bài toán trung vệ trước El Clasico

Trước trận gặp Juventus, Real Madrid thực tế chỉ còn đúng hai trung vệ khỏe mạnh: Eder Militao và Raul Asencio. Khi Asencio đau cơ gân kheo chân trái và phải rời sân phút 88, bài toán nhân sự trung tâm hàng thủ trở nên cấp bách. Rudiger chắc chắn vắng mặt, Alaba cũng nghỉ, còn Huijsen vẫn ở trạng thái bỏ ngỏ. Trong bối cảnh đó, quyết định rút Asencio của Xabi Alonso cho thấy sự thận trọng về y tế lẫn chiến thuật: ưu tiên điểm số và bảo toàn nhân sự còn lại.

El Clasico đòi hỏi sự kín kẽ ở trục dọc. Với Militao là trụ cột duy nhất đảm bảo thể trạng, Real Madrid nhiều khả năng phải tối ưu khả năng bọc lót từ tuyến giữa và quản trị rủi ro không gian sau lưng hàng hậu vệ – tất cả phụ thuộc vào kết quả đánh giá chấn thương của Asencio.

Barca tăng tốc trước Siêu kinh điển

Ở chiều ngược lại, Barcelona vừa thắng tưng bừng Olympiakos 6-1. Đây là trận đấu ghi dấu Lamine Yamal và hat-trick lịch sử của Fermin Lopez, tạo đà tâm lý lớn trước chuyến làm khách Bernabeu. Ngoài ra, trong trường hợp thẻ của Hansi Flick không được hủy, Thiago Alcantara – trò cưng của Pep Guardiola và Jurgen Klopp – có thể tạm thời chỉ đạo Barca đấu Real Madrid.

Barca ‘đánh tennis’: Lamine Yamal thách thức Siêu kinh điển

Thống kê quan trọng

Cầu thủ Tình trạng trước El Clasico Eder Militao Khỏe mạnh Raul Asencio Đau cơ gân kheo chân trái, rời sân phút 88; đánh giá ban đầu: có thể chuột rút/quá tải Antonio Rudiger Chắc chắn vắng mặt David Alaba Nghỉ thi đấu Dean Huijsen Bỏ ngỏ khả năng ra sân

Phút Sự kiện 86 Asencio trượt người chặn cú sút, sau đó ôm mặt sau đùi trái 88 Asencio rời sân; Xabi Alonso đưa Gonzalo Garcia vào và điều chỉnh đội hình Kết quả Real Madrid 1-0 Juventus; Bellingham ghi bàn quyết định

Trận Thời gian Real Madrid vs Barcelona (El Clasico) 26/10, 22h15

Phản ứng và đánh giá ban đầu

Các đánh giá ban đầu mang lại chút lạc quan: vấn đề của Asencio nhiều khả năng là chuột rút hoặc quá tải cơ. Dù vậy, với chu kỳ thi đấu dày và nhân sự trung vệ mỏng, quyết định của Xabi Alonso rút anh ra sớm là bước đi hợp lý để giảm thiểu rủi ro.

Tác động đến cuộc đua

El Clasico tại Bernabeu được xem là bước ngoặt cho cuộc đua La Liga. Bàn thắng của Bellingham đem lại ba điểm quý giá và sự tự tin cần thiết, nhưng chấn thương của Asencio khiến Real Madrid thực sự “thót tim”. Trong bối cảnh Barca đang hưng phấn sau chiến thắng 6-1, việc Real ổn định tuyến phòng ngự sẽ là chìa khóa sống còn cho một trận cầu đỉnh cao.