Thứ Năm, 23/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Real Madrid 1-0 Juventus: Nỗi lo Asencio trước El Clasico

CTVX23/10/2025 10:58

Real Madrid hạ Juventus 1-0 nhưng trả giá: Raul Asencio đau cơ phút 88. Trước El Clasico 26/10, Rudiger và Alaba vắng; Huijsen bỏ ngỏ.

Bernabeu trải qua một đêm nghẹt thở theo đúng nghĩa: Real Madrid đánh bại Juventus 1-0 ở Champions League, nhưng niềm vui lập tức bị phủ bóng bởi chấn thương cơ gân kheo của Raul Asencio. Trung vệ này rời sân ở phút 88, chỉ ít phút sau pha trượt người giải nguy ở phút 86. Trước thềm El Clasico ngày 26/10 (22h15), Xabi Alonso chứng kiến bài toán trung vệ trở nên căng thẳng khi Antonio Rudiger chắc chắn vắng mặt, David Alaba nghỉ, còn Dean Huijsen bỏ ngỏ.

AS - Raul Asencio.jpg
Real Madrid khủng hoảng nhân sự phòng ngự. Ảnh: Diario AS

Diễn biến và khoảnh khắc then chốt

Asencio đã chơi với cường độ cực cao trong những phút cuối, khi Real Madrid bảo toàn lợi thế 1-0. Phút 86, anh tung người trượt sát mặt cỏ để chặn một cú sút. Ngay sau đó, trung vệ này ôm mặt sau đùi trái và nằm sân, ánh mắt hướng về khu kỹ thuật. Dù Asencio muốn tiếp tục, HLV Xabi Alonso lập tức gọi Gonzalo Garcia vào sân và điều chỉnh đội hình để khóa chặt phần còn lại của trận đấu.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công Jude Bellingham, người ‘hồi sinh’ đúng lúc trước El Clasico. Tình huống quyết định giúp Real Madrid vượt ải Juventus trong bối cảnh hàng thủ đang bào mòn về nhân sự.

Bellingham hóa người hùng giúp Real Madrid hạ Juventus
Bellingham hóa người hùng giúp Real Madrid hạ Juventus

Phân tích chiến thuật: Bài toán trung vệ trước El Clasico

Trước trận gặp Juventus, Real Madrid thực tế chỉ còn đúng hai trung vệ khỏe mạnh: Eder Militao và Raul Asencio. Khi Asencio đau cơ gân kheo chân trái và phải rời sân phút 88, bài toán nhân sự trung tâm hàng thủ trở nên cấp bách. Rudiger chắc chắn vắng mặt, Alaba cũng nghỉ, còn Huijsen vẫn ở trạng thái bỏ ngỏ. Trong bối cảnh đó, quyết định rút Asencio của Xabi Alonso cho thấy sự thận trọng về y tế lẫn chiến thuật: ưu tiên điểm số và bảo toàn nhân sự còn lại.

El Clasico đòi hỏi sự kín kẽ ở trục dọc. Với Militao là trụ cột duy nhất đảm bảo thể trạng, Real Madrid nhiều khả năng phải tối ưu khả năng bọc lót từ tuyến giữa và quản trị rủi ro không gian sau lưng hàng hậu vệ – tất cả phụ thuộc vào kết quả đánh giá chấn thương của Asencio.

Barca tăng tốc trước Siêu kinh điển

Ở chiều ngược lại, Barcelona vừa thắng tưng bừng Olympiakos 6-1. Đây là trận đấu ghi dấu Lamine Yamal và hat-trick lịch sử của Fermin Lopez, tạo đà tâm lý lớn trước chuyến làm khách Bernabeu. Ngoài ra, trong trường hợp thẻ của Hansi Flick không được hủy, Thiago Alcantara – trò cưng của Pep Guardiola và Jurgen Klopp – có thể tạm thời chỉ đạo Barca đấu Real Madrid.

Barca ‘đánh tennis’: Lamine Yamal thách thức Siêu kinh điển
Barca ‘đánh tennis’: Lamine Yamal thách thức Siêu kinh điển

Thống kê quan trọng

Cầu thủTình trạng trước El Clasico
Eder MilitaoKhỏe mạnh
Raul AsencioĐau cơ gân kheo chân trái, rời sân phút 88; đánh giá ban đầu: có thể chuột rút/quá tải
Antonio RudigerChắc chắn vắng mặt
David AlabaNghỉ thi đấu
Dean HuijsenBỏ ngỏ khả năng ra sân
PhútSự kiện
86Asencio trượt người chặn cú sút, sau đó ôm mặt sau đùi trái
88Asencio rời sân; Xabi Alonso đưa Gonzalo Garcia vào và điều chỉnh đội hình
Kết quảReal Madrid 1-0 Juventus; Bellingham ghi bàn quyết định
TrậnThời gian
Real Madrid vs Barcelona (El Clasico)26/10, 22h15

Phản ứng và đánh giá ban đầu

Các đánh giá ban đầu mang lại chút lạc quan: vấn đề của Asencio nhiều khả năng là chuột rút hoặc quá tải cơ. Dù vậy, với chu kỳ thi đấu dày và nhân sự trung vệ mỏng, quyết định của Xabi Alonso rút anh ra sớm là bước đi hợp lý để giảm thiểu rủi ro.

Tác động đến cuộc đua

El Clasico tại Bernabeu được xem là bước ngoặt cho cuộc đua La Liga. Bàn thắng của Bellingham đem lại ba điểm quý giá và sự tự tin cần thiết, nhưng chấn thương của Asencio khiến Real Madrid thực sự “thót tim”. Trong bối cảnh Barca đang hưng phấn sau chiến thắng 6-1, việc Real ổn định tuyến phòng ngự sẽ là chìa khóa sống còn cho một trận cầu đỉnh cao.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Juventus: Khuất phục bà đầm già

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Juventus: Khuất phục bà đầm già

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Villarreal: Bản lĩnh nhà vua

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Villarreal: Bản lĩnh nhà vua

Nhận định, dự đoán Kairat vs Real Madrid: Tan nát trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Kairat vs Real Madrid: Tan nát trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Real Madrid: Hạ gục hàng xóm

Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Real Madrid: Hạ gục hàng xóm

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Juventus: Khuất phục bà đầm già

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Juventus: Khuất phục bà đầm già

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Villarreal: Bản lĩnh nhà vua

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Villarreal: Bản lĩnh nhà vua

Nhận định, dự đoán Kairat vs Real Madrid: Tan nát trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Kairat vs Real Madrid: Tan nát trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Real Madrid: Hạ gục hàng xóm

Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Real Madrid: Hạ gục hàng xóm

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Real Madrid 1-0 Juventus: Nỗi lo Asencio trước El Clasico

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO