Real Madrid 2-1 Barcelona: Alonso thắng El Clasico đầu tay Real Madrid áp đặt cường độ, Mbappe và Bellingham định đoạt sau hai pha VAR; Yamal bị khóa, Vinicius bực bội khi rời sân. Kết quả giúp Los Blancos hơn Barca 5 điểm.

Trong Siêu kinh điển đầu tiên của Xabi Alonso trên ghế huấn luyện Real Madrid, Bernabeu sống trong cường độ nghẹt thở: Real bóp nghẹt Barcelona và thắng 2-1 ở vòng 10 La Liga. Trận đấu khép lại bằng xô xát bên ngoài đường biên, cảnh sát phải can thiệp, trong khi Alonso giơ cao nắm đấm ăn mừng. Chiến thắng giúp Real Madrid nới cách biệt lên 5 điểm với đối thủ.

Diễn biến: VAR, bước ngoặt và cú đệm của Bellingham

Ngay từ những phút đầu, Real Madrid đẩy tốc độ lên cao và pressing ngột ngạt khiến Barca chật vật thoát bóng. VAR xuất hiện sớm: trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm penalty cho Real sau va chạm giữa Lamine Yamal và Vinicius Junior, trước khi công nghệ đảo ngược quyết định.

Kylian Mbappe có lần đầu đưa bóng vào lưới sau khi Arda Guler đoạt bóng từ Fermin Lopez, nhưng VAR xác định mũi chân của tiền đạo người Pháp việt vị – bàn thắng bị hủy. Không lâu sau, Mbappe lại thoát xuống từ đường chuyền xuyên tuyến của Jude Bellingham, lần này VAR công nhận. Barca gỡ hòa 1-1 khi Guler chần chừ ở sát vòng cấm nhà, bị Pedri cướp và Fermin trừng phạt.

Real không chùn bước. Vinicius bứt biên, tạt về cột hai, Eder Militao đánh đầu trả ngược để Bellingham đệm cận thành, ấn định tỷ số 2-1. Cuối trận, quả phạt đền của Mbappe bị thủ môn đối phương cản phá, còn Barcelona dồn bóng bổng liên tục khi đẩy Ronald Araujo đá trung phong. Phía Real, Vinicius rời sân phút 72 trong bực bội, góp phần châm ngòi tranh cãi sau hồi còi mãn cuộc.

Real Madrid thắng El Clasico đầu tiên mà Alonso chỉ đạo. Ảnh: EFE

Phân tích chiến thuật: Khối pressing hình thoi bóp nghẹt Barca

Alonso điều chỉnh cấu trúc quen thuộc theo hướng linh hoạt hơn. Real tạo một “hình thoi” cơ động ở giữa sân: Aurelien Tchouameni đánh chặn ở đáy, Arda Guler hơi lệch trái, Eduardo Camavinga lệch phải và Bellingham ở đỉnh nhưng thường xuyên lùi sang phải để hỗ trợ pressing. Khi mất bóng, Bellingham cùng Guler là hai mũi kích hoạt đầu tiên, khóa chặt các đường lên bóng trung lộ của Barca.

Khối đội hình Real di chuyển như một đơn vị thống nhất, vây ráp đối phương bằng cường độ cao. Lamine Yamal trở thành điểm ngắm của cả khán đài lẫn hàng thủ chủ nhà: mỗi lần chạm bóng đều trong vòng vây và chịu sức ép dữ dội. Ferran Torres bị Militao theo sát, hạn chế tối đa các pha xâm nhập. Nhịp độ nhanh khiến bẫy việt vị và khả năng kiểm soát bóng – bản sắc của Barca – không phát huy.

Khi cần giải tỏa, Real kéo khối thấp hơn, bịt các half-space và ép Barca phải đánh biên, từ đó trung vệ có lợi thế trong tranh chấp bóng bổng. Sự hợp lý trong phân vai – Tchouameni làm “mỏ neo”, Camavinga dồi dào năng lượng ở nửa không gian phải, Bellingham che hướng chuyền – giúp Real chủ động trong mọi pha chuyển trạng thái.

Alonso gây ấn tượng về chiến thuật. Ảnh: EFE

Điều chỉnh cuối trận: lùi khối, chặn bóng bổng

Trong 10 phút cuối, Real có dấu hiệu hụt hơi và chủ động lùi sâu, tập trung phá bóng trước các quả tạt nhằm vào Araujo khi Barca tất tay. Dù vậy, sự chặt chẽ ở khu cấm vẫn được duy trì đủ để bảo toàn lợi thế.

Yamal bị khóa chặt. Ảnh: EFE

VAR và các khoảnh khắc then chốt

Phạt đền cho Real bị hủy sau khi VAR xem lại pha va chạm giữa Yamal và Vinicius.

Bàn thắng đầu của Mbappe bị từ chối vì việt vị ở mức độ rất nhỏ (mũi chân).

Bàn 1-0 của Mbappe từ đường chuyền của Bellingham được VAR công nhận.

Tình huống Quyết định Va chạm Yamal - Vinicius trong vòng cấm Không có penalty cho Real Mbappe dứt điểm sau pha đoạt bóng của Guler Việt vị, không công nhận bàn Mbappe ghi bàn từ đường chuyền của Bellingham Công nhận bàn thắng

Siêu kinh điển luôn kịch tính và không thiếu va chạm. Ảnh: EFE

Thống kê quan trọng

Tỷ số: Real Madrid 2-1 Barcelona.

VAR can thiệp: 3 tình huống quan trọng (1 penalty hủy, 1 bàn hủy vì việt vị, 1 bàn được công nhận).

Vinicius rời sân phút 72; sau trận xảy ra xô xát, cảnh sát can thiệp.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng: Real Madrid hơn Barcelona 5 điểm.

Mùa trước, Real từng thua Barca 4 trận liên tiếp, nhận 16 bàn thua – bối cảnh tạo áp lực cho trận này.

Phản ứng sau trận

“Chiến thắng có phần khiêm tốn,” Xabi Alonso nhận định, hàm ý tỷ số 2-1 chưa phản ánh hết ưu thế từ thế trận pressing. Ông cũng xác nhận sẽ xử lý hành vi thiếu kiềm chế của Vinicius sau khi cầu thủ này bực bội vì bị rút ra.

“Sao luôn là tôi?”, Vinicius bất mãn khi bị thay ra. Ảnh: EFE

Tác động: Tuyên ngôn quyền lực và đường dài La Liga

Chiến thắng El Clasico đầu tay biến trận đấu thành tuyên ngôn chiến thuật của Alonso: pressing cấu trúc, cường độ cao, phối hợp nhịp nhàng. Bellingham tiếp tục duyên ghi bàn ở kèo đại chiến; Mbappe vừa là mũi nhọn, vừa kéo giãn hàng thủ đối phương. Phía Barca của Hansi Flick, Yamal bị khóa chặt và phương án bóng bổng muộn màng không đủ xoay chuyển thế cờ.

Với 3 điểm này, Real Madrid bứt lên trong cuộc đua và rũ bỏ dư âm chuỗi thua mùa trước trước Barca. Khi cường độ và cấu trúc pressing được duy trì, Real tạo ra một phiên bản “rock & roll” mà Bernabeu chờ đợi – đủ sắc sảo để thắng trong những trận cầu định nghĩa mùa giải.