Real Madrid 2-1 Barcelona: Alonso xác nhận xử lý Vinicius

Real Madrid hạ Barcelona 2-1 ở Siêu kinh điển vòng 10 La Liga nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Chiến thắng đầu tiên của Xabi Alonso trong sự nghiệp huấn luyện tại Siêu kinh điển đi kèm một điểm nóng: Vinicius Junior nổi giận khi bị thay ra ở phút 72. HLV Alonso khẳng định sẽ làm việc riêng với cầu thủ người Brazil nhưng không muốn điều đó che mờ màn trình diễn tập thể.

Diễn biến và khoảnh khắc then chốt

Mbappe mở tỷ số cho Real Madrid sau đường kiến tạo của Bellingham, trước khi Jude trực tiếp ấn định chiến thắng 2-1. Phía Barcelona, Fermin Lopez là người ghi bàn. Vinicius Junior thi đấu nổi bật về chuyên môn nhưng để lại hình ảnh đáng chú ý khi tỏ ra tức giận lúc rời sân ở phút 72.

Vinicius tức giận khi bị thay ra. Ảnh: Diario AS

Phân tích chiến thuật: vai trò kép của Bellingham, điểm nhấn kỷ luật

Chuỗi sự kiện bàn thắng cho thấy mối liên kết then chốt giữa hai ngôi sao trên hàng công: Bellingham kiến tạo để Mbappe mở tỷ số rồi tự mình ghi bàn quyết định. Điều đó phản chiếu vai trò kép của Bellingham ở tuyến giữa: kết nối lối chơi và kết liễu cơ hội. Trong khi đó, Vinicius là mũi công hoạt động năng nổ cho đến khi được rút ra nghỉ ở phút 72.

Về mặt quản trị trận đấu, Alonso nhấn mạnh sự bình tĩnh và kỷ luật là chìa khóa trong bối cảnh căng thẳng đặc thù của Siêu kinh điển. Ông không muốn nội tình phòng thay đồ làm lu mờ một chiến thắng mà ông đánh giá là “xứng đáng, thậm chí hơi khiêm tốn”.

Alonso xác nhận sẽ nói chuyện với Vinicius vì phản ứng không đẹp. Ảnh: EFE

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị Tỷ số Real Madrid 2-1 Barcelona Người ghi bàn Real Madrid Kylian Mbappe, Jude Bellingham Người ghi bàn Barcelona Fermin Lopez Phút Vinicius rời sân 72 Vòng đấu Vòng 10 La Liga Chiến thắng Siêu kinh điển đầu tiên của HLV Xabi Alonso Có

Phản ứng sau trận: thông điệp bình tĩnh từ Xabi Alonso

Alonso nói: “Tôi rất vui cho các cầu thủ vì họ cần biết rằng đội có thể thắng một trận như thế này. Đó là một chiến thắng xứng đáng, thậm chí là hơi khiêm tốn, và điều đó rất quan trọng”. Ông nhấn mạnh ý nghĩa dài hạn: “Về lâu dài, chiến thắng này sẽ mang lại lợi ích cho Real Madrid”.

Chiến lược gia người xứ Basque từ chối coi đây là sự giải tỏa: “Tôi không cảm thấy trút được gánh nặng nào, bởi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mọi người cần giữ bình tĩnh”. Với câu chuyện của Vinicius, ông giữ quan điểm tập trung vào màn trình diễn: “Tôi giữ lại rất nhiều điều tích cực từ trận đấu và từ Vinicius. Chuyện đó, dĩ nhiên chúng tôi sẽ nói chuyện, nhưng tôi không muốn mất tập trung khỏi điều quan trọng, trong bối cảnh đây là một trận đấu tuyệt vời”.

Về phương án xử lý nội bộ, Alonso nói ngắn gọn: “Mỗi cầu thủ có cá tính khác nhau, nhưng vâng, chúng tôi sẽ nói chuyện”. Bàn về những va chạm cuối trận, ông nhìn nhận: “Đây là bóng đá... luôn có nhiều căng thẳng, nhưng với tôi điều đó là bình thường... Không nên làm quá mọi chuyện. Cần giữ bình tĩnh... miễn là đó chỉ là những va chạm lành mạnh”.

Tác động và triển vọng

Về mặt kết quả, trận thắng 2-1 ở vòng 10 là bước đệm tinh thần cho Real Madrid. Alonso gọi chiến thắng là “rất quan trọng”, đồng thời nhắc lại thông điệp giữ bình tĩnh và cải thiện liên tục. Cá nhân Bellingham nhận lời ngợi khen: “Jude là mẫu cầu thủ sống bằng cảm xúc, biết truyền năng lượng và kết nối với mọi người. Đó là lý do vì sao cậu ấy có một trận đấu tuyệt vời”.

Với phát ngôn rõ ràng về việc sẽ trao đổi với Vinicius, Alonso đặt ra khung kỷ luật nội bộ nhưng tránh làm leo thang dư âm trận đấu. Trên sân, mối liên kết giữa Bellingham và Mbappe mang về khác biệt; ngoài sân, thông điệp điềm tĩnh cho thấy Real Madrid ưu tiên cân bằng phòng thay đồ để hướng tới chặng đường dài của mùa giải.