Real Madrid 2-1 Barcelona: Lamine Yamal mờ nhạt ở Bernabeu El Clasico tại Bernabeu kết thúc 2-1 cho Real Madrid nhờ Mbappe và Bellingham. Xabi Alonso dùng Alvaro Carreras khóa Lamine Yamal, Los Blancos nới cách biệt 5 điểm.

Real Madrid thắng Barcelona 2-1 tại Bernabeu đêm 26/10, với các bàn của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Trong khi tuyến công chủ nhà biết cách kết liễu trận đấu, Lamine Yamal trải qua 90 phút bị bẻ gãy hoàn toàn: 2 cú sút đều ra ngoài, 3 lần chạm bóng trong vòng cấm, tạo 1 cơ hội và tổng xG chỉ 0,03. Kế hoạch pressing và tổ chức cánh trái của Xabi Alonso với Alvaro Carreras đã vô hiệu hóa mũi khoan nguy hiểm nhất bên phía Barcelona. Chiến thắng giúp Real Madrid nới cách biệt lên 5 điểm ở La Liga.

Lamine Yamal thua Mbappe trong tập 1 Siêu kinh điển mùa 2025/26. Ảnh: MD

Khoảnh khắc then chốt: Khi Yamal bị bóp nghẹt

El Clasico mở ra với thế chủ động của Real Madrid, và khép lại bằng một bài kiểm tra nghiêm khắc cho Yamal. Cầu thủ 17 tuổi tìm mọi cách kéo rộng biên phải, nhưng thường xuyên bị đẩy vào thế chuyền ngang hoặc trả về. Bình luận mỉa mai “Tất cả chỉ là chuyền về” của Vinicius sau trận phản chiếu đúng thực tế: Yamal gần như không thể tạo đột biến trong khu vực 1/3 cuối sân.

Real Madrid bóp nghẹt Barca: Siêu kinh điển của Xabi Alonso

Diễn biến chính: Mbappe và Bellingham định đoạt

Real Madrid trừng phạt Barcelona ở những khoảnh khắc quyết định. Mbappe và Bellingham là hai người ghi bàn cho đội chủ nhà, củng cố cảm giác đây là trận cầu của bản lĩnh và hiệu quả. Barcelona có bàn gỡ nhưng không đủ để xoay chiều cục diện trong ngày tuyến công bị kiểm soát chặt, đặc biệt ở hành lang phải của Yamal.

Phân tích chiến thuật: Carreras là “mũi pica” trên cánh

Theo nhà báo Orfeo Suarez (El Mundo), Alvaro Carreras trở thành “mũi pica” – hình ảnh ẩn dụ ở Tây Ban Nha cho đòn xuyên phá đầu tiên – mà Xabi Alonso cắm xuống để triệt tiêu điểm tựa tự tin của Yamal. Carreras chủ động dâng sớm để khóa đường nhận bóng hướng lên của Yamal, đồng thời nhận hỗ trợ kịp thời từ khối pressing xô lệch của Real, khiến các tam giác phối hợp của Barca bị bẻ vụn.

Khi không thể nhận bóng thuận lợi để đi bóng một đối một, Yamal buộc phải di chuyển vào trong tìm không gian. Nhưng Real Madrid nhanh chóng thu hẹp trục dọc, giới hạn khoảng trống giữa các tuyến và chặn các đường chuyền xuyên phá. Kết quả là thông số tấn công của Yamal giảm mạnh, số lần chạm trong vòng cấm đối thủ chỉ là 3, còn xG đạt 0,03 – thấp bậc nhất trận.

Yamal hầu như không thể hiện được gì. Ảnh: MD

Thống kê chọn lọc

Hạng mục Giá trị Tỷ số Real Madrid 2-1 Barcelona Lamine Yamal – cú sút 2 (đều ra ngoài) Lamine Yamal – chạm bóng trong vòng cấm 3 Lamine Yamal – cơ hội tạo ra 1 Lamine Yamal – xG 0,03 Khoảng cách trên bảng xếp hạng Real Madrid hơn Barcelona 5 điểm Bối cảnh lịch sử gần đây Real Madrid thua cả 4 Siêu kinh điển mùa trước, thủng lưới 16 bàn

Âm ỉ ngoài sân cỏ và tác động tâm lý

Vài ngày trước trận, trong buổi trò chuyện trực tuyến với streamer Ibai Llanos, Yamal gây tranh cãi với phát ngôn “Họ ăn cắp rồi còn than vãn” ám chỉ Real Madrid. Orfeo Suarez (El Mundo) nhắn nhủ: “Có những ngày tốt hơn là nên im lặng. Điều đó người ta chỉ học được theo thời gian”. Marca cho rằng ồn ào mạng xã hội và chuyện tình cảm với Nicki Nicole cũng tạo thêm sức ép, ảnh hưởng sự tập trung của Yamal.

Ở chiều ngược lại, ghế huấn luyện Barcelona thiếu đi sự hiện diện của Hansi Flick – người bị cấm chỉ đạo vì cử chỉ “butifarra” phản ứng trọng tài ở trận gặp Girona. Sự vắng mặt ấy không giúp Barca ổn định tâm thế trong một trận đòi hỏi kỷ luật chiến thuật và cái đầu lạnh.

Phản ứng sau trận: Kỷ luật nội bộ và ranh giới cảm xúc

Xabi Alonso ca ngợi chiến thắng và xác nhận sẽ xử lý hành vi không hay của Vinicius. Trong khi đó, phát biểu mỉa mai của Vinicius về Yamal cho thấy Real Madrid sẵn sàng chơi “cả bóng lẫn người” ở khía cạnh tinh thần, nhưng ranh giới kỷ luật vẫn được HLV nhắc lại ngay sau trận.

Xabi Alonso xác nhận xử lý Vinicius sau Siêu kinh điển

Tác động dài hạn: Alonso câu “con cá lớn”, Barca học bài khiêm tốn

Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Xabi Alonso trong nhiệm kỳ mới sau những thất bại nặng nề trước PSG và Atletico, cho thấy bản lĩnh điều chỉnh nhanh chóng ở các trận cầu đỉnh cao. Real Madrid không chỉ đòi lại nhịp kiểm soát ở El Clasico sau mùa giải thua 4 trận, mà còn tái khẳng định chiều sâu chiến lược với khả năng bóp nghẹt điểm mạnh nhất của đối thủ.

Với Barcelona và riêng Lamine Yamal, Bernabeu để lại một bài học: tài năng đưa anh đến rất nhanh với ánh đèn sân khấu, nhưng sự điềm tĩnh và khiêm tốn – như các bậc đàn anh từng trải – mới là nền tảng để đứng vững ở những trận cầu lớn.