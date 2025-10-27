Real Madrid 2-1 Barcelona, Sorg nhận lỗi Mbappe và Bellingham ghi bàn giúp Real Madrid thắng 2-1. Trợ lý Marcus Sorg thừa nhận Barcelona mắc nhiều sai lầm, hàng thủ dưới sức; đội bóng xứ Catalonia kém 5 điểm sau 10 vòng La Liga.

Real Madrid thắng 2-1 trước Barcelona trong trận El Clasico tại Madrid. Kylian Mbappe và Jude Bellingham lập công để đội chủ nhà dành chiến thắng. Sau trận, trợ lý HLV Marcus Sorg thừa nhận Barcelona chơi dưới chuẩn, đặc biệt ở hàng thủ và thiếu độ sắc bén trong 1/3 cuối sân. Thất bại khiến Barcelona kém Real Madrid 5 điểm sau 10 vòng đấu La Liga.

Barcelona gục ngã trước Real Madrid.

Diễn biến: Mbappe mở tỷ số, Fermin Lopez gỡ hoà và Bellingham ấn định chiến thắng

Real Madrid đòi nợ Barcelona tại Santiago Bernabeu nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe và Jude Bellingham.

Barca không sắc bén trong tấn công, không thể ngăn cản Mbappe và Bellingham trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Pháp và tiền vệ người Anh đều rất năng động trong suốt trận đấu.

Phân tích chiến thuật: Hàng thủ Barcelona dưới sức, 1/3 cuối sân thiếu sắc bén

Marcus Sorg nhìn nhận thẳng thắn sau trận: “Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm hơn thường lệ. Thực tế là hàng phòng ngự của chúng tôi chơi dưới sức. Ở khu vực cuối sân, khả năng xuyên phá không đủ mạnh để tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn.” Nhận định này chỉ ra hai điểm nghẽn nổi bật: sự an toàn trong phòng ngự suy giảm và khả năng tạo đột biến ở phần sân đối phương không đạt chuẩn.

Trên biên phải, Lamine Yamal là tâm điểm phong tỏa. Sorg cho biết Barcelona đã điều chỉnh trong giờ nghỉ để khuyến khích Yamal tìm nhiều tình huống 1 đối 1 hơn, nhưng Real Madrid chủ động bố trí tình huống 2 kèm 1, bít đường xâm nhập vòng cấm. “Họ đã chơi hay hơn chúng tôi, và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Nhiều lần họ phòng ngự với hai người kèm một và rõ ràng là muốn ngăn Yamal xâm nhập vòng cấm,” Sorg nói.

Lamine Yamal: chịu áp lực kép từ chiến thuật và khán đài

Sorg bảo vệ cầu thủ trẻ: “Không dễ dàng chút nào... Yamal còn trẻ, cần phải tiến bộ và chúng tôi sẽ giúp cậu ấy.” Khi được hỏi về tác động của áp lực truyền thông và tiếng la ó, Sorg thừa nhận: “Có thể là một chút. Bởi vì cậu ấy đang học cách đối mặt với khán giả, với tiếng la ó từ khán đài. Đó là một quá trình.” Theo góc nhìn ban huấn luyện, màn trình diễn mờ nhạt của Yamal là kết quả từ kèm người chặt chẽ và trải nghiệm còn non ở môi trường đỉnh cao.

Thống kê quan trọng và chỉ dấu trận đấu

Tỷ số: Real Madrid 2-1 Barcelona

Cầu thủ ghi bàn: Fermin Lopez (Barcelona); Kylian Mbappe, Jude Bellingham (Real Madrid)

Khoảng cách trên bảng xếp hạng La Liga: Barcelona kém Real Madrid 5 điểm sau 10 vòng

Thời điểm ghi bàn: không được công bố

Hạng mục Giá trị Kết quả Real Madrid 2-1 Barcelona Ghi bàn Fermin Lopez; Kylian Mbappe, Jude Bellingham Khoảng cách điểm Barcelona kém 5 điểm sau 10 vòng

Phản ứng sau trận: Sorg thừa nhận sai lầm, nhấn mạnh quá trình phát triển

Điểm nhấn trong phát biểu của Sorg là thái độ thẳng thắn với màn thể hiện của Barcelona: đội bóng mắc nhiều lỗi hơn thường lệ và không đủ sắc sảo ở khu vực quyết định. Ông đồng thời bày tỏ niềm tin vào Yamal, khẳng định ban huấn luyện sẽ đồng hành để cầu thủ trẻ thích ứng với áp lực khán đài và cường độ các trận lớn.

Tác động: Cán cân La Liga và áp lực cải thiện

Thất bại khiến Barcelona rơi vào thế bám đuổi với cách biệt 5 điểm sau 10 vòng. Ở chiều ngược lại, Real Madrid củng cố ngôi đầu nhờ chiến thắng ngược dòng. Với Barcelona, ưu tiên ngắn hạn nằm ở việc gia cố hàng thủ, nâng hiệu quả ra quyết định ở 1/3 cuối sân và tìm giải pháp hỗ trợ Yamal trước các hệ thống kèm người dày đặc.