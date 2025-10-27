Real Madrid 2-1 Barcelona: Vinicius nổi giận phút 72 Real Madrid thắng Barcelona 2-1 tối 26/10; Vinicius nổi giận vì bị Xabi Alonso thay phút 72 và sau trận lớn tiếng với Lamine Yamal trước can ngăn của đồng đội.

Siêu kinh điển tối 26/10 khép lại với chiến thắng 2-1 cho Real Madrid, nhưng tâm điểm lại là cơn thịnh nộ hiếm thấy của Vinicius Junior. Phút 72, khi số áo của anh xuất hiện trên bảng thay người, Vinicius chỉ tay vào ngực, giơ tay lên trời và phàn nàn liên hồi trước khi đi thẳng vào đường hầm, không chào HLV Xabi Alonso. Vài phút sau, anh trở lại băng ghế dự bị với gương mặt cau có. Trước đó, Vinicius chơi nổi bật dù chưa ghi bàn, rồi nhường chỗ cho Rodrygo.

Vinicius phản ứng xấu xí khi bị thay ra. Ảnh: Diario AS

Diễn biến then chốt

Phút 72: Vinicius bị thay, tỏ thái độ dữ dội, đi thẳng vào đường hầm; vào thay là Rodrygo.

Sau khi Pedri nhận thẻ đỏ: Vinicius tham gia tranh cãi với các cầu thủ Barcelona trên sân.

Sau tiếng còi mãn cuộc: Vinicius, Dani Carvajal và Thibaut Courtois tiến về phía Lamine Yamal; không khí trở nên căng thẳng.

Vinicius gây hấn Yamal. Ảnh: MD

Phân tích chiến thuật và tâm lý

Quyết định thay người ở phút 72 gây bất ngờ, nhất là trong bối cảnh Vinicius đang chơi hay và là mũi nhọn tạo đột biến. Dữ liệu mùa này cho thấy tiền đạo người Brazil thường hiếm khi trụ vững trọn 90 phút: anh đá chính 10/13 trận nhưng chỉ 3 lần chơi đủ thời gian (gặp Levante, Atletico Madrid và Villarreal). Mạch thay người lặp lại có thể là nền tảng cho phản ứng cảm xúc mạnh mẽ ở El Clasico.

Về chuyên môn, việc thay Vinicius bằng Rodrygo đồng nghĩa Real Madrid làm mới vị trí tấn công biên—khu vực vốn là bệ phóng quen thuộc của số 7. Dù không ghi bàn, màn trình diễn của Vinicius trong trận được mô tả là “xuất sắc”, trước khi quyết định của ban huấn luyện định hình những phút còn lại.

Căng thẳng với Lamine Yamal

Sau tấm thẻ đỏ dành cho Pedri, tranh cãi nổ ra giữa cầu thủ hai đội. Khi trận đấu kết thúc, Vinicius cùng Carvajal và Courtois tiếp cận Lamine Yamal. Carvajal ra hiệu trách móc, Courtois cũng lên tiếng khiển trách. Vinicius hét: “Giờ thì nói đi”. Tình hình kéo theo Antonio Rudiger, David Alaba (Real Madrid) và Raphinha (Barcelona) — những người không đăng ký — lao vào, khiến bầu không khí thêm căng.

Bối cảnh của mâu thuẫn nằm ở phát ngôn trước trận của Yamal, bị phía Real Madrid xem là “vừa ăn cắp, vừa la làng”. Sau cùng, Vinicius còn mỉa mai màn trình diễn của đối thủ: “Tất cả chỉ là những đường chuyền về, không gì khác ngoài những đường chuyền về”.

Lamine Yamal phát ngôn khiến dàn sao Real Madrid 'nóng mặt'

Thống kê và dữ kiện quan trọng

Hạng mục Giá trị Tỷ số Real Madrid 2-1 Barcelona Phút thay Vinicius 72' Người vào thay Rodrygo Thẻ đỏ Pedri (Barcelona) Cầu thủ Real phản ứng sau trận Vinicius, Carvajal, Courtois Tham gia xô xát (không đăng ký) Rudiger, Alaba (Real); Raphinha (Barca) Vinicius đá chính mùa này 10/13 trận Vinicius đá đủ 90 phút 3 trận (Levante, Atletico Madrid, Villarreal)

Tổng kết

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona được phủ bóng bởi hai hình ảnh đối lập: màn trình diễn thuyết phục của Vinicius trên sân và cơn bùng nổ cảm xúc của anh ngoài đường pitch. Trong một El Clasico mà từng chi tiết đều mang sức nặng, quyết định thay người ở phút 72 trở thành nút thắt đưa trận đấu vượt ra ngoài khía cạnh tỷ số, để lại dư âm về quản trị con người và độ sôi sục của cuộc đối đầu lớn nhất Tây Ban Nha.