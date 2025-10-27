Real Madrid hạ Barcelona 2-1: Mbappe, Bellingham tỏa sáng Mbappe mở tỷ số, Bellingham ấn định; Szczesny cản penalty, VAR can thiệp hai lần, Pedri nhận thẻ đỏ 90+11. Lamine Yamal mờ nhạt, Fermin Lopez gỡ hòa tạm thời.

El Clasico tại Santiago Bernabeu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Real Madrid: Kylian Mbappe mở tỷ số phút 22 và Jude Bellingham đặt dấu chấm hết ở phút 43. Barcelona chỉ có một lần đáp trả nhờ Fermin Lopez phút 38. Trận đấu dồn dập tình huống VAR, một quả 11 m bị Szczesny cản phá và chiếc thẻ đỏ dành cho Pedri ở phút 90+11.

Real Madrid thắng xứng đáng. Ảnh: Diario AS

Nhịp độ cao, bước ngoặt từ tốc độ của Mbappe và sự lạnh lùng của Bellingham

Trận đấu mở ra căng như dây đàn. Phút 2, trọng tài thổi penalty cho Real Madrid sau pha va chạm giữa Vinicius và Lamine Yamal, nhưng VAR can thiệp xác định Vini phạm lỗi trước. Phút 12, Mbappe sút tung lưới Barcelona sau sai lầm của Fermin Lopez, song VAR lại bắt việt vị. Tốc độ của Mbappe tiếp tục là lối thoát cho Real: phút 22, từ pha xoay người kiến tạo đẳng cấp của Bellingham, tiền đạo người Pháp phá bẫy việt vị thoát xuống, dứt điểm hạ Szczesny mở tỷ số 1-0.

Barcelona vùng lên mạnh mẽ. Phút 38, Pedri cướp bóng từ Arda Guler, Rashford băng vào kiến tạo để Fermin Lopez từ tuyến hai dứt điểm hạ Courtois, gỡ 1-1. Nhưng Real vẫn biết cách trừng phạt khoảng trống. Phút 43, Vinicius thoát xuống sát biên trái căng ngang, Eder Militao đánh đầu trả lại và Bellingham không bị kèm, đệm bóng quyết đoán nâng tỷ số 2-1.

Diễn biến then chốt hiệp hai: VAR, penalty và chiếc thẻ đỏ

49'-51': Bóng chạm tay Eric Garcia trong nỗ lực truy cản sau khi bóng bật người Bellingham; trọng tài xem VAR và cho Real hưởng 11 m.

52': Kylian Mbappe đá penalty nhưng Szczesny bay người đẩy bóng qua xà, giữ hy vọng cho Barca.

64': Lamine Yamal sút xa vọt lên khán đài, Barca bế tắc trước khối phòng ngự chắc của Real.

68': Bellingham sút tung lưới nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị trước đó.

72': Real thay đổi nhịp độ với Rodrygo và Carvajal; Vinicius phản ứng khi rời sân.

74'-83': Barca dồn lực tấn công, tung Araujo, Marc Casado rồi Roony Bardghji, đẩy Rashford đá cắm.

89': Yamal chọc khe đẹp cho Kounde thoát xuống nhưng Courtois đọc tình huống, ôm gọn.

90'+10-90'+11: Pedri nhận thẻ vàng thứ hai khi phạm lỗi Tchouameni; Barcelona còn 10 người đến hết trận. Sau còi mãn cuộc, cầu thủ hai đội va chạm, không có thêm án phạt bổ sung trên sân.

Ảnh: Diario AS

Phân tích chiến thuật: 4-1-4-1 của Real khóa pressing 4-2-3-1 của Barca

Real Madrid xuất phát 4-1-4-1: Valverde đá hậu vệ phải, Militao – Huijsen án ngữ trung lộ, Carreras bên trái; Tchouameni làm mỏ neo dưới bộ tứ Arda Guler – Camavinga – Bellingham – Vinicius, hỗ trợ Mbappe cắm cao. Bài phản công trực diện là kim chỉ nam: Tchouameni thu hồi – chuyền sớm, Bellingham nhận giữa tuyến – xoay hướng, Mbappe chạy sau lưng hàng thủ dâng cao của Barca.

Barca theo 4-2-3-1 với đôi trục Pedri – De Jong, bộ ba công Lamine Yamal – Fermin Lopez – Rashford phía sau Ferran Torres. Họ cố duy trì pressing tầm cao nhưng khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn bởi các cú bật nhịp một chạm của Real. Chính sự thiếu liên kết ở khoảnh khắc chuyển trạng thái khiến Barca dễ tổn thương trước các đường rót bóng sớm cho Mbappe và khoảng trống nách hậu vệ biên.

Điểm nhấn là khả năng chọn vị trí “số 8 rưỡi” của Bellingham: vừa là người kết nối, vừa xuất hiện trong vòng cấm đúng thời điểm (phút 43) để kết liễu. Khi Real cần khóa chặt trung lộ, Camavinga và Tchouameni siết khoảng trống trước vạch 16m50, buộc Barca phải sút xa hoặc đưa bóng ra biên – nơi Valverde và Carreras xử lý gọn.

Ảnh: RMCF

Thống kê quan trọng

Ghi bàn: Real Madrid – Mbappe 22', Bellingham 43'; Barcelona – Fermin Lopez 38'.

VAR trong hiệp 1: Hủy penalty cho Real ở phút 2; từ chối bàn của Mbappe phút 12-14 (việt vị).

Penalty: Szczesny cản cú sút 11 m của Mbappe phút 52. Đây là lần đầu Real Madrid bỏ lỡ penalty trong El Clasico sau 34 năm (8/6/1991, Zubizarreta cản Butragueño).

Khi Real dẫn trước sau hiệp 1 ở El Clasico: Real thắng 36, hòa 7, Barca thắng 2.

Jude Bellingham là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong một trận El Clasico.

Kylian Mbappe ghi bàn trong 4 trận El Clasico liên tiếp; bàn thứ 12 sau 9 lần đối đầu Barcelona.

Chỉ số (hiệp 1) Lamine Yamal Chạm bóng 28 Chuyền (chính xác) 22 (77,3%) Sút 1 Sút trúng đích 0 Tạo cơ hội 0

Đội hình và điều chỉnh nhân sự

Real Madrid (4-1-4-1): Courtois; Valverde (Carvajal 72'), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni; Arda Guler (Brahim Diaz 66'), Camavinga, Bellingham (Ceballos 90'), Vinicius (Rodrygo 72'); Mbappe (Gonzalo Garcia 90').

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Eric Garcia (Araujo 74'), Cubarsi (Roony Bardghji 83'), Balde (Gerard Martin 90'+7); Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres (Marc Casado 74').

Barca doi hinh.jpg

Real Madrid doi hinh.jpg

Tác động và bức tranh rộng hơn

Chiến thắng giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm và củng cố ngôi đầu La Liga. Barcelona nối dài mạch ghi bàn lên 49 trận liên tiếp nhưng khép lại với 10 người sau thẻ đỏ của Pedri ở phút 90+11. Về mặt đối đầu, Real một lần nữa cho thấy sự khác biệt ở các khoảnh khắc lớn: khai thác triệt để không gian sau lưng hàng thủ dâng cao của Barca, và tận dụng vai trò đa nhiệm của Bellingham giữa hai tuyến để tạo và kết thúc cơ hội.

El Clasico này nhấn mạnh hai thông điệp chiến thuật: tốc độ chuyển trạng thái của Real là vũ khí sát thương, và Barca cần nhiều hơn tính liên kết để pressing không bị hóa giải bởi một pha xoay người hay cú chạy chéo bẻ gãy cấu trúc. Trên hết, sự điềm tĩnh ở các điểm nút – nơi Mbappe và Bellingham vượt trội – đã định đoạt trận đấu.