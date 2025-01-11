Real Madrid nắm lợi thế trước Barca vụ Marc Guehi tự do Marc Guehi dự kiến rời Crystal Palace theo dạng tự do cuối mùa. Real Madrid vượt Barcelona nhờ nhu cầu củng cố hàng thủ, liên hệ Bellingham–Alexander-Arnold.

Real Madrid đang chiếm ưu thế trước Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký Marc Guehi, đội trưởng Crystal Palace, người dự kiến rời theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa, theo The Sun. Liverpool và Bayern Munich cũng theo dõi sát, nhưng bối cảnh lực lượng và tài chính khiến Real nổi lên là bến đỗ tiềm năng nhất.

Guehi sẽ rời Palace theo dạng chuyển nhượng tự do.

Diễn biến: Guehi tự do cuối mùa, cửa đàm phán mở từ tháng 1

Theo The Sun, hợp đồng của Marc Guehi với Crystal Palace kết thúc vào cuối mùa giải và anh dự kiến rời theo dạng tự do.

Hè vừa qua, Liverpool từng theo đuổi quyết liệt nhưng thương vụ đình trệ do Palace không muốn bán và Guehi chưa sẵn sàng rời đi.

Từ tháng 1, Guehi có thể tự do thương lượng. Palace có thể cân nhắc bán để thu phí, nhưng trung vệ 25 tuổi được cho là kiên định ra đi tự do vào tháng 6 để nhận đãi ngộ tốt hơn.

Vì sao Real Madrid nắm lợi thế

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid được cho là ở vị thế thuận lợi nhất. CLB này xem Guehi là phương án kế thừa cho các trung vệ đang đi xuống về mặt tuổi tác như David Alaba, Antonio Rudiger, trong khi Eder Militao vẫn chưa đạt phong độ cao nhất sau chấn thương.

Một yếu tố khác được đề cập là mối liên hệ với các đồng hương, cụ thể Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold, có thể góp phần thuyết phục Guehi chọn Madrid.

Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold có thể thuyết phục Guehi chọn Bernabeu.

Barcelona trong thế khó, Bayern và Liverpool phục kích

Barcelona cần bổ sung trung vệ do nhiều trụ cột chấn thương, nhưng hạn chế tài chính có thể khiến họ lép vế nếu Guehi ưu tiên mức đãi ngộ cao.

Ở Đức, giám đốc thể thao Bayern Munich là Max Eberl công khai thừa nhận đội bóng tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp cho mùa sau. Liverpool được cho là sẵn sàng tái khởi động đàm phán vào tháng 1 nếu Palace mở cửa bán, song lựa chọn của cầu thủ sẽ mang tính quyết định.

Góc nhìn chiến thuật: Củng cố trục phòng ngự

Real Madrid hướng tới việc làm mới trung tâm hàng thủ để bảo đảm tính kế thừa. Với lịch thi đấu dày đặc, một trung vệ ở độ chín như Guehi được xem là miếng ghép phù hợp cho giai đoạn tái cấu trúc, trong khi Barcelona cần thêm chiều sâu để giảm tải rủi ro chấn thương.

Phát biểu và tín hiệu từ các bên

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace gần như xác nhận việc không thể giữ chân học trò: “Cậu ấy đã từ chối đề nghị và sẽ tìm thử thách mới sau mùa giải này.”

Max Eberl khẳng định Bayern Munich sẽ bổ sung trung vệ đẳng cấp ở mùa tới, qua đó làm nóng thêm cuộc đua.

Bản đồ cạnh tranh và mốc thời gian

CLB Tình trạng theo đuổi Real Madrid Được cho là có lợi thế; cần làm mới hàng thủ Barcelona Nhu cầu có, nhưng gặp khó về tài chính Liverpool Từng theo đuổi; có thể tái đàm phán tháng 1 Bayern Munich Tìm trung vệ đẳng cấp cho mùa sau

Mốc then chốt

Tháng 1: Guehi có thể tự do đàm phán với CLB mới; Palace cân nhắc bán để thu phí.

Tháng 6: Guehi được cho là muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nguồn cho rằng mùa hè 2026 có thể là thời điểm thương vụ trở thành tâm điểm.

Khi cửa sổ mùa đông mở ra, cán cân sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của Guehi: nhận lời từ tháng 1 hay chờ đến tháng 6 để tối ưu đãi ngộ. Ở hiện tại, Real Madrid vẫn được xem là điểm đến giàu sức nặng nhất.