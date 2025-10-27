Thể thao Real Madrid thắng đẹp Barca; Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên tại V.League Real Madrid thắng đẹp Barca; Man xanh ngã ngựa; Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên tại V.League ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Bellingham che mờ Lamine Yamal, Real Madrid thắng đẹp Barca

Barca không sắc bén trong tấn công và không thể ngăn cản Mbappe và Bellingham trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Pháp và tiền vệ người Anh đều rất năng động trong suốt trận đấu. Đây cũng chính là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà.

Mbappe là một trong những nhân vật chính của trận đấu. Anh không chỉ ghi bàn thắng mà còn có 1 bàn thắng bị từ chối, cùng 1 pha phạt đền bị Szczesny cản phá.

Real Madrid thắng đẹp Barca.

Trong khi, Lamine Yamal không thể hiện được nhiều. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Barca là Fermin Lopez. Đội khách chỉ còn 10 người trong thời gian bù giờ khi Pedri nhận thẻ đỏ.

Real Madrid quật ngã đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm. Với cá nhân Mbappe, đây là lần đầu tiên, anh được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Yamal, cả ở cấp tuyển lẫn CLB.

Man xanh ngã ngựa, Arsenal bứt phá

Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Man City đã thúc thủ 0-1 trước chủ nhà Aston Villa trong ngày tiền đạo ngôi sao Erling Haaland không thể tỏa sáng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ Matty Cash ở phút thứ 19. Có bóng ngoài vòng cấm, cầu thủ 28 tuổi tung cú đá hiểm hóc bằng chân trái khiến thủ thành Donnarumma chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bất lực, mở tỷ số cho Villa.

Tân binh Eberechi Eze giúp Arsenal có chiến thắng thứ 7 liên tiếp.

Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal. Đội đã có chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Bàn thắng của Pháo thủ được ghi do công của tân binh Eberechi Eze.

Ở 3 trận đấu khác của Ngoại hạng Anh đêm qua, Tottenham giành chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân của Everton. Wolverhampton tiếp tục lâm nguy khi để thua 2-3 trước Burnley Burnley và Bournemouth vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest.

Juventus thua Lazio

Trận đối đầu giữa Lazio và Juventus, vòng 8 Serie A 2025/26, là cuộc chiến tuyệt vọng giữa hai đội đang chìm trong khủng hoảng.

Lazio nhập cuộc có phần tự tin hơn. Chỉ cần 9 phút, đội bóng Thủ đô Rome có bàn thắng mở tỷ số. Juventus vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ.

Lazio đẩy Juventus chìm trong khủng hoảng.

Tuy vậy, kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Thất bại này là trận thua thứ 3 liên tiếp dưới thời Tudor, sau những cú ngã trước Como và Real Madrid. Họ đã trải qua 8 trận liền không biết thắng.

Con số đáng lo hơn cả: Juventus không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận gần nhất. Đội bóng hiện tại là hình ảnh của sự bế tắc và thiếu sinh khí, các cầu thủ mất niềm tin.

Màn trình diễn nghèo nàn này khiến tương lai của HLV Tudor đang bị đặt dấu hỏi lớn. Juventus rơi xuống thứ 8 Serie A, Lazio xếp hạng 10.

Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên tại V.League

Vòng đấu V-League ngày 26/10 chứng kiến 3 trận cầu đầy cảm xúc. Trên sân Vinh, Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó có được trận thắng đầu tiên trong mùa giải.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có được thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2025/26, sau chuỗi 6 trận chỉ thua và hòa.

Trên sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Lê Quang Trãi hiệu quả với lối đá phòng ngự phản công, ghi 2 bàn thắng - chia đều trong mỗi hiệp.

Hoàng Anh Gia Lai đã có được thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2025/26.

Thể Công Viettel tấn công khá bế tắc, chỉ có được bàn gỡ trong những phút bù giờ nhờ cú sút phạt trực tiếp của Lucao.

Ở trận đấu còn lại, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng có màn ngược dòng ấn tượng để vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Dù bị dẫn trước, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì thế trận tấn công bền bỉ và được đền đáp bằng 2 bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên của Tagueu.

Hải Phòng duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở V-League mùa này, đồng thời tiếp tục có vị trí trong nhóm đầu bảng.