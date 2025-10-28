Real Madrid vs Barcelona 22h15: Mổ xẻ thế trận El Clasico Siêu kinh điển tại Bernabeu 22h15: Real 24 điểm tiếp Barca 22 điểm. Mbappe và Yamal là tâm điểm, Courtois là điểm tựa. Link xem trực tiếp đính kèm.

El Clasico trở lại lúc 22h15 hôm nay 26/10 tại Santiago Bernabeu, trong bối cảnh Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 24 điểm sau 9 trận, Barcelona bám sát với 22. Real thắng 11/12 trận trên mọi đấu trường, duy nhất thua Atletico Madrid; Barcelona của Hansi Flick bất ổn vì chấn thương và pressing suy giảm nhưng vừa thắng Olympiacos 6-1 ở Champions League. Trận đấu được chờ đợi là màn so kè của hai mũi nhọn: Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Barca: Kịch tính Siêu kinh điển

Thông tin trận đấu và link xem trực tiếp

Thời gian: 22h15, hôm nay 26/10/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: La Liga 2025/26, vòng 10

Địa điểm: Santiago Bernabeu

Nhịp độ và điểm nóng chiến thuật

Dưới thời HLV Xabi Alonso, Real Madrid chơi gắn kết hơn, pressing tầm cao hiệu quả và phòng ngự chắc chắn. Với đà thắng 11/12 trận, họ có lợi thế về nhịp thi đấu và tinh thần. Bên kia, Barcelona của Hansi Flick chịu tác động từ chấn thương, pressing suy giảm khiến điểm số bị đánh rơi ở các trận tưởng chừng nắm chắc.

El Clasico này xoay quanh hai mũi công đang được chú ý: Mbappe ở Real Madrid và Yamal ở Barcelona. Tốc độ, khả năng gây đột biến của bộ đôi hứa hẹn quyết định cục diện trong các pha chuyển trạng thái. Real cần duy trì cường độ pressing để khóa không gian, trong khi Barca đòi hỏi tính liên kết cao khi triển khai bóng, tránh những sai lầm ở khu vực giữa sân.

Đội hình thi đấu dự kiến

Real Madrid

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Guler; Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Barcelona

Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Yamal, Rashford, Torres.

Real Madrid đấu Barca: Niềm tin vào ‘người nhện’ Courtois

Thống kê quan trọng trước trận

Real Madrid thắng 11/12 trận trên mọi đấu trường, thua duy nhất trước Atletico Madrid.

La Liga: Real Madrid 24 điểm/9 trận (8 thắng, 1 thua); Barcelona 22 điểm/9 trận (7 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Barcelona vừa thắng Olympiacos 6-1 ở Champions League.

Real Madrid có cơ hội phục hận sau bốn thất bại liên tiếp trước Barcelona ở mùa trước.

Phong độ Thibaut Courtois (các pha cứu thua trước Getafe và Juventus) là điểm tựa quan trọng cho Real.

Bảng xếp hạng La Liga – nhóm dẫn đầu

STT Đội Trận T H B HS Điểm 1 Real Madrid 9 8 0 1 11 24 2 Barcelona 9 7 1 1 14 22 3 Villarreal 10 6 2 2 8 20 4 Espanyol 10 5 3 2 3 18 5 Atletico Madrid 9 4 4 1 6 16 6 Real Betis 9 4 4 1 5 16

Phản ứng và bối cảnh

Trước giờ bóng lăn, Jude Bellingham khẳng định đang ở trạng thái thể lực rất tốt để cùng Real Madrid bước vào Siêu kinh điển, đồng thời chỉ ra các yếu tố có thể tạo nên chiến thắng. Ở chiều ngược lại, phát ngôn của Lamine Yamal khiến phòng thay đồ Real Madrid “nóng mặt”, làm gia tăng nhiệt cho cuộc đối đầu tại Bernabeu.

Jude Bellingham: Barca đợi đấy, Real Madrid có 'chiêu' để thắng!

Tác động tới cuộc đua vô địch

Một chiến thắng sẽ giúp Real Madrid nới cách biệt lên 5 điểm. Ngược lại, nếu Barcelona giành trọn 3 điểm, họ sẽ vượt lên trên Real Madrid. Với bối cảnh điểm số sít sao và lịch sử đối đầu mùa trước bất lợi cho Real, trận đấu hứa hẹn căng kéo đến từng chi tiết.

