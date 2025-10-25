Real Madrid vs Barcelona 26/10: Bản xem trước tại Bernabeu El Clasico tại Bernabeu 22h15 ngày 26/10 (giờ VN), trực tiếp SCTV15. Real dẫn La Liga hơn 2 điểm, tìm thắng đầu tiên trước Barca từ 4/2024; Mbappe thăng hoa, Barca thiếu trụ cột.

22h15 ngày 26/10/2025 (giờ Việt Nam), El Clasico trở lại Bernabeu với áp lực đỉnh điểm: Real Madrid đang dẫn đầu La Liga chỉ hơn 2 điểm và cần chiến thắng để giữ ngôi; Barcelona có thể vượt lên nếu ca khúc khải hoàn. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên SCTV15; VietNamNet tường thuật trực tuyến từ 22h cùng ngày.

Những trận cầu Siêu kinh điển luôn diễn ra rực lửa và có nhiều bàn thắng

Khoảnh khắc then chốt có thể định đoạt El Clasico

Real bước vào cuộc đại chiến với 4 chiến thắng liên tiếp, Jude Bellingham vừa ghi bàn trở lại sau chấn thương và Kylian Mbappe lập kỷ lục ghi bàn 11 trận liên tiếp. Ở chiều ngược lại, Barcelona vừa thắng Olympiacos 6-1, trong đó Fermin Lopez lập hat-trick và Lamine Yamal tiếp tục tạo đột biến. Tuy nhiên, Hansi Flick đối diện bài toán nhân sự khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Lewandowski, Gavi, Olmo và thủ môn Ter Stegen.

Đây cũng là cơ hội để Real tìm chiến thắng đầu tiên trước kình địch kể từ tháng 4/2024. Với hàng công đều ở trạng thái bùng nổ, trận đấu hứa hẹn mang nhịp độ cao và nhiều tình huống chuyển trạng thái trực diện ngay từ đầu.

Diễn biến chuyên môn chờ đợi

Mbappe và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái

Phong độ ghi bàn liên tiếp của Mbappe tạo ra mối đe dọa thường trực sau lưng hàng thủ Barcelona. Trong thế trận có thể mở hơn bình thường, những cú bứt tốc vào sau lưng hậu vệ và pha dứt điểm sớm của tiền đạo người Pháp là kịch bản Real có thể khai thác.

Bellingham và những pha xâm nhập không bóng

Bellingham ghi bàn ngay khi trở lại là điểm cộng lớn cho Real. Khả năng chọn vị trí và xâm nhập từ tuyến hai của anh có thể trở thành biến số quan trọng, nhất là nếu Barca phải chắp vá tuyến giữa vì các ca chấn thương.

Barca trẻ hóa hàng công, tối ưu khoảnh khắc

Không có Lewandowski và Olmo, Barca có thể dựa nhiều hơn vào sự linh hoạt của Lamine Yamal và cảm hứng từ Fermin Lopez. Những pha phối hợp ngắn, kéo giãn nách hàng thủ và dứt điểm sớm ngoài vòng cấm có thể là lựa chọn để giảm phụ thuộc vào các quả tạt hay tranh chấp tay đôi trong vòng cấm.

Phân tích chiến thuật

Real Madrid: Giữ khối đội hình chặt, tung đòn ở biên độ tốc độ

Với chuỗi thắng liên tiếp và khả năng kết liễu tình huống của Mbappe, Real có cơ sở ưu tiên khối đội hình cân bằng giữa kiểm soát và phản công. Thông tin từ nguồn cho thấy đội bóng Hoàng gia còn phải giải bài toán nhân sự phòng ngự sau chấn thương của Asencio, do đó sự kín kẽ ở hai biên và che chắn trước cặp trung vệ sẽ là then chốt để giảm thiểu những pha đột nhập của Barca.

Barcelona: Điều chỉnh pressing, bảo toàn cấu trúc khi thiếu trụ cột

Nguồn tin cho biết Barca thời gian qua thiếu sự quyết liệt và lười pressing, đây là điểm yếu phải khắc phục trước một Real giàu tốc độ. Trong bối cảnh thiếu Ter Stegen và nhiều mắt xích chủ lực, việc giữ khoảng cách tuyến hợp lý, tranh chấp ở trung lộ và ngăn các đường chọc khe sớm cho Mbappe là ưu tiên.

Real Madrid trước Siêu kinh điển: Mbappe bật chế độ ‘siêu nhân’

Thống kê quan trọng trước giờ bóng lăn

Thông số Real Madrid Barcelona Vị thế La Liga 2025/26 Dẫn đầu, hơn 2 điểm Có thể vượt lên nếu thắng Phong độ gần đây 4 chiến thắng liên tiếp Thắng Olympiacos 6-1 trận gần nhất Ngòi nổ Mbappe ghi bàn 11 trận liên tiếp Fermin Lopez lập hat-trick trước Olympiacos; Lamine Yamal nổi bật Nhân sự Bellingham ghi bàn trở lại sau chấn thương Vắng Lewandowski, Gavi, Olmo, Ter Stegen Đối đầu gần đây Chưa thắng Barca từ 4/2024

Barca ‘đánh tennis’: Lamine Yamal thách thức Siêu kinh điển

Lịch phát sóng và tường thuật

Thời gian: 22h15 ngày 26/10/2025 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Sân Santiago Bernabeu

Kênh phát sóng: SCTV15

Tường thuật trực tuyến: VietNamNet từ 22h cùng ngày

Tác động tới cuộc đua vô địch

Khoảng cách 2 điểm khiến mọi sai số đều phải trả giá: Real cần ba điểm để giữ đỉnh bảng, còn Barcelona có cơ hội vươn lên nếu chiến thắng. Trong bối cảnh một bên thiếu hụt lực lượng, bên kia đạt phong độ cao ở châu Âu, El Clasico lần này nhiều khả năng được định đoạt bởi tốc độ, độ chính xác ở khoảnh khắc quyết định và khả năng vá lỗ hổng chiến thuật trong 15 phút đầu mỗi hiệp.