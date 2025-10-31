Real Madrid vs Valencia: phong độ trái ngược tại Bernabeu Real thắng 9/10 trận La Liga, hạ Barcelona 2-1 tạo cách biệt 5 điểm, hướng tới mạch 4 trận. Valencia xếp 18 với 9 điểm/10 vòng. Đá lúc 03h00 ngày 2/11.

03h00 ngày 2/11 tại Santiago Bernabeu, Real Madrid tiếp Valencia trong bối cảnh phong độ trái ngược. Đội chủ nhà thắng 9/10 trận ở La Liga, vừa hạ Barcelona 2-1 để tạo khoảng cách 5 điểm và hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp tại giải. Valencia đứng thứ 18 với 9 điểm sau 10 vòng, vừa chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng ở La Liga bằng thắng lợi 5-0 trước Maracena tại Cúp Nhà vua.

Giải đấu: La Liga | Vòng: 11 | Địa điểm: Santiago Bernabeu | Thời gian: 03h00 ngày 2/11 (giờ Việt Nam)

Real đang có phong độ ấn tượng.

Phân tích chiến thuật: 4-3-1-2 chủ động của Real đối đầu 4-4-2 chặt chẽ

Real Madrid dự kiến vận hành 4-3-1-2 (kim cương), chủ trương kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục phần sân đối thủ. Với Guler, Tchouameni, Camavinga làm nền cơ động ở giữa, Bellingham giữ vai trò số 10 để kết nối và tạo đột biến phía sau cặp tiền đạo. Valencia nhiều khả năng giữ khối 4-4-2 cổ điển, ưu tiên bọc lót hai lớp và chờ cơ hội phản công nhanh.

Điểm nóng hai biên và trung lộ

Biên trái Real: tốc độ và những pha một đối một của Vinicius Junior là phép thử nặng nề cho hậu vệ phải Thierry Correia.

Trung lộ Valencia: cặp trung vệ trẻ Tarrega – Copete đối mặt thử thách thể lực và tốc độ từ Kylian Mbappe cùng Vinicius, nơi mỗi pha xâm nhập có thể quyết định nhịp trận.

Những con số đáng chú ý

Real Madrid thắng 9/10 trận La Liga đã đấu, hướng tới mạch 4 trận thắng liên tiếp.

Đội quân của HLV Xabi Alonso đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở vòng trước giúp Real tạo khoảng cách 5 điểm với đối thủ này.

Valencia xếp thứ 18, có 9 điểm sau 10 vòng; từng trải qua chuỗi 5 trận không thắng ở La Liga (3 thua, 2 hòa).

Đối đầu: Real thắng 111/213 lần gặp Valencia trên mọi đấu trường; Valencia từng thắng 2-1 ngay tại Bernabeu mùa trước.

Nhân tố đáng xem

Jude Bellingham (Real Madrid): Linh hồn lối chơi từ vai trò số 10, Bellingham vừa ghi bàn trong chiến thắng trước Barcelona. Khả năng di chuyển vào khoảng trống và kết nối tuyến giữa với hàng công là chìa khóa mở khóa khối phòng ngự thấp của Valencia.

Bellingham sẽ là nhân tố then chốt giúp Real nối dài mạch toàn thắng.

Arnaut Danjuma (Valencia): Cùng Hugo Duro là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công với 4 bàn mỗi người. Tốc độ và kỹ thuật ở các pha chuyển trạng thái là vũ khí để Valencia tìm kiếm bất ngờ trước hàng thủ Real đang chịu tổn thất.

Lực lượng

Real Madrid: Dani Carvajal nghỉ thi đấu sau phẫu thuật đầu gối; Antonio Rudiger vắng mặt vì chấn thương cơ; khả năng ra sân của David Alaba bỏ ngỏ. Thủ môn dự bị Andriy Lunin bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận El Clasico.

Valencia: Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier vắng mặt. Lucas Beltran và Filip Ugrinic cần đánh giá thêm khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappe, Vinicius.

Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma.

Nhận định và dự đoán tỷ số

Valencia từng gây sốc với thắng lợi 2-1 tại Bernabeu mùa trước, nhưng hiện tại bối cảnh đã khác. Real Madrid đang bay cao, sở hữu hàng công vượt trội và nhịp pressing ổn định. Ngược lại, Valencia vẫn loay hoay với bài toán điểm số và lực lượng.

Một thế trận dồn ép được dự báo cho đội chủ nhà, trong khi Valencia chờ đợi thời cơ phản công. Nếu Bellingham chiếm lĩnh khoảng trống giữa các tuyến và cánh trái Real liên tục tạo áp lực, mạch thắng của Real nhiều khả năng được nối dài.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 3-1 Valencia