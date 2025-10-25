Real vs Barca 26/10: Lamine Yamal làm nóng Bernabeu Phát ngôn "Họ ăn cắp, họ phàn nàn..." của Lamine Yamal khiến Real Madrid nóng mặt trước El Clasico lúc 22h15 ngày 26/10 tại Bernabeu; Hansi Flick bị treo, Luis Figo dự Real thắng 3-1, siêu máy tính Opta cũng nghiêng về chủ nhà.

Một câu nói ngắn, nhưng đủ để đẩy Siêu kinh điển lên đỉnh điểm căng thẳng: "Họ ăn cắp, họ phàn nàn...". Lamine Yamal – người đã ghi bàn vào lưới Real Madrid ở Bernabeu mùa trước – công khai chế nhạo đối thủ ngay trước cuộc tái ngộ lúc 22h15 ngày 26/10. Phòng thay đồ Real được cho là "nóng mặt", nhưng lựa chọn đáp trả trên sân, theo chỉ đạo của HLV Xabi Alonso: tập trung tối đa, bịt lại mọi ồn ào.

Điểm nút trước giờ bóng lăn

Trận Real Madrid vs Barcelona không chỉ là 3 điểm. Nó còn là bài kiểm tra quyền lực ở La Liga: nếu Real thắng, Kylian Mbappe và đồng đội sẽ tạo cách biệt 5 điểm; nếu Barca thắng, họ sẽ chiếm ngôi đầu nhờ hơn 1 điểm. Bối cảnh càng thêm sục sôi khi Real quyết tâm rửa hận thất bại 0-4 ngay tại Bernabeu mùa trước, với các bàn của Lamine Yamal, Raphinha và cú đúp Robert Lewandowski.

Ở chiều ngược lại, Barca bước vào El Clasico với vô vàn biến số. Hansi Flick bị cấm chỉ đạo do nhận 2 thẻ vàng trong chiến thắng 2-1 trước Girona cuối tuần qua. Lewandowski chấn thương, Raphinha mới trở lại tập và chưa đạt 100% thể trạng; Frenkie de Jong và Andreas Christensen đổ bệnh, theo thông tin có người phải nhập viện. Trong bối cảnh ấy, nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho hay Flick đã chốt bộ ba tấn công gồm Lamine Yamal – Marcus Rashford – Ferran Torres cho trận đấu này.

Lamine Yamal ghi bàn vào lưới Real Madrid ở Siêu kinh điển mùa trước tại Bernabeu. Ảnh: Defensa

Phân lớp chiến thuật: Real rửa hận, Barca trông cậy Yamal

Với việc Hansi Flick bị treo quyền chỉ đạo, Barca cần một điểm tựa trên sân. Lamine Yamal – người giữ sự bình tĩnh lẫn tự tin — được kỳ vọng là mũi công chính, đặc biệt khi Barca thiếu Lewandowski và Raphinha chưa sung sức. Bộ ba mà truyền thông nhắc tới (Yamal – Rashford – Ferran Torres) nếu xuất hiện sẽ mang lại tốc độ, chuyển trạng thái nhanh và khả năng tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Real.

Real Madrid lại chọn cách phản hồi bằng kỷ luật thi đấu. HLV Xabi Alonso yêu cầu đội bóng đóng mọi ngả ồn ào, ưu tiên cấu trúc và sự tập trung. Chiến thắng 1-0 trước Juventus ở vòng bảng Cúp C1 – với bàn thắng của Jude Bellingham – tạo điểm tựa tinh thần và tín hiệu "hồi sinh" đúng lúc cho tuyến giữa và khả năng bùng nổ ở một khoảnh khắc.

Real Madrid hạ Juventus: Sự hồi sinh của Bellingham

Phản ứng và dự đoán: Figo nghiêng về Real, Opta đồng thuận

Luis Figo – người từng khoác áo cả Barca lẫn Real – nhận định trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng và dự đoán Real thắng 3-1. Siêu máy tính của Opta cũng nghiêng về đội chủ nhà. Bên kia đường biên, phòng thay đồ Real không sa vào khẩu chiến với Yamal; toàn đội được lệnh chứng minh trên sân cỏ.

Luis Figo dự đoán Real Madrid thắng 3-1 Barca ở Siêu kinh điển lượt đi La Liga 2025/26, diễn ra vào cuối tuần này. Ảnh: Defensa

Khoảnh khắc then chốt có thể định đoạt

1. Tốc độ và quyết định ở 1/3 cuối sân

Khi Barca thiếu trung phong cắm đúng nghĩa và phải đặt kỳ vọng vào Yamal, những pha bứt tốc, xử lý một chạm hay khai thác khoảng trống kênh phải sẽ tăng giá trị. Yếu tố này từng tạo nên khác biệt trong chiến thắng 4-0 mùa trước.

2. Kỷ luật phòng ngự và điểm rơi bàn thắng của Real

Một Real thực dụng, chú trọng cân bằng, có thể kéo nhịp trận đấu theo ý muốn và chờ khoảnh khắc như trận thắng Juventus. Sự tập trung trước những khiêu khích ngoài sân có thể được chuyển hóa thành lợi thế trong các pha chuyển trạng thái.

HLV Flick quyết định táo bạo bộ 3 tấn công của Barca đấu Real Madrid

Thống kê bối cảnh

Hạng mục Chi tiết Thời gian - địa điểm 22h15 ngày 26/10, Bernabeu Kết quả mùa trước tại Bernabeu Real Madrid 0-4 Barcelona (Yamal 1, Raphinha 1, Lewandowski 2) Tình trạng HLV Hansi Flick bị cấm chỉ đạo (2 thẻ vàng trận Barca 2-1 Girona) Dự đoán Luis Figo: Real thắng 3-1; Siêu máy tính Opta nghiêng về Real Tác động bảng xếp hạng Real thắng: hơn Barca 5 điểm; Barca thắng: chiếm ngôi đầu, hơn 1 điểm

Bức tranh tổng thể

El Clasico lần này hội tụ đủ chất liệu của một trận thư hùng: lịch sử đối đầu, mâu thuẫn lời nói, bài toán nhân sự và những dự báo trái chiều. Real Madrid khát khao phục thù mạch thua 4 trận liền trước Barca, trong khi đội khách cần một đầu tàu như Lamine Yamal để bù đắp các thiếu hụt. Tất cả chờ tiếng còi khai cuộc ở Bernabeu – nơi mọi phát ngôn sẽ trở thành thừa nếu ai đó biết nói bằng bàn thắng.