Redmagic Astra: Tablet Android OLED gần hoàn hảo cho game thủ Redmagic Astra nổi bật với màn hình OLED 165Hz tuyệt đẹp và hiệu năng Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sách cập nhật phần mềm hạn chế là một rào cản lớn.

Trong một thị trường máy tính bảng Android đang dần sôi động trở lại, Redmagic Astra nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với những người tìm kiếm một thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Với màn hình OLED xuất sắc và cấu hình phần cứng chuyên game, đây có thể được xem là một phiên bản gần như hoàn hảo của một chiếc tablet Android nhỏ gọn, dù vẫn tồn tại một điểm yếu đáng cân nhắc.

Thiết kế và màn hình: Sự kết hợp giữa tinh tế và hiệu năng

Về cơ bản, Redmagic Astra là một chiếc máy tính bảng chơi game, nhưng thiết kế của nó lại khá tinh tế. Máy sở hữu bộ khung kim loại nguyên khối, tạo cảm giác chắc chắn và cao cấp. Ở phiên bản màu "Eclipse", khi tắt màn hình, thiết bị trông không khác nhiều so với một chiếc iPad Mini. Điểm nhấn duy nhất ở mặt sau là một cửa sổ "trong suốt" hiển thị logo Redmagic, một vài chi tiết giả lập linh kiện bên trong, cụm camera và quạt tản nhiệt tích hợp đèn RGB có thể tùy chỉnh.

Thiết kế của Redmagic Astra khá tinh tế so với một thiết bị chơi game.

Với độ mỏng chỉ 6.9mm, Redmagic Astra mang lại cảm giác nhỏ gọn hơn so với các đối thủ. Một điểm cộng lớn là việc tích hợp cảm biến vân tay, giúp tăng cường bảo mật và tiện lợi hơn so với việc chỉ dựa vào mở khóa bằng khuôn mặt. Tuy nhiên, bề mặt kim loại của máy rất dễ bám dấu vân tay.

Điểm sáng giá nhất của Astra chính là màn hình. Tấm nền OLED 9.06 inch có độ phân giải 2400×1504, mang lại hình ảnh sắc nét. Công nghệ OLED cho màu đen sâu và độ tương phản vượt trội so với màn hình LCD trên nhiều tablet khác. Hơn nữa, màn hình này không hề có sự cắt giảm nào về thông số khi vẫn hỗ trợ tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.600 nits, đảm bảo trải nghiệm xuất sắc từ xem phim đến chơi game.

Mặt sau của máy có cửa sổ trong suốt và hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp RGB.

Hiệu năng mạnh mẽ cho trải nghiệm chơi game đỉnh cao

Bên trong Redmagic Astra là vi xử lý Snapdragon 8 Elite, kết hợp với các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong dồi dào: 12GB/256GB, 16GB/512GB và 24GB/1TB. Sức mạnh này đảm bảo mọi tựa game đều hoạt động mượt mà. Các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao như Fortnite có thể duy trì ổn định ở mức 90fps ngay cả khi thiết lập đồ họa cao.

Hiệu năng mạnh mẽ cho phép chơi các tựa game nặng một cách mượt mà.

Để duy trì hiệu suất, máy được trang bị quạt tản nhiệt tích hợp. Hệ thống này giúp giữ cho máy mát mẻ khi chơi game trong thời gian dài. Luồng không khí được dẫn qua các loa ở cạnh bên, một thiết kế thông minh giúp tản nhiệt hiệu quả. Người dùng có thể tùy chỉnh tốc độ quạt và các chế độ hiệu suất thông qua giao diện Game Lobby chuyên dụng.

Phần mềm và thời lượng pin: Trải nghiệm có thực sự trọn vẹn?

Redmagic Astra được cài đặt sẵn Android 15 với giao diện khá gọn nhẹ, không có nhiều phần mềm rác. Trải nghiệm sử dụng hàng ngày gần giống với Android gốc, với một vài tùy chỉnh nhỏ ở màn hình chính và cài đặt.

Tuy nhiên, khi kích hoạt chế độ chơi game "Game Lobby" thông qua một công tắc vật lý, giao diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là một không gian dành riêng cho game thủ, cung cấp truy cập nhanh đến các công cụ tối ưu hóa. Dù hữu ích, giao diện này bị đánh giá là khá màu mè và lãng phí không gian.

Game Lobby cung cấp nhiều công cụ tối ưu hóa nhưng có thiết kế giao diện khá rối.

Về thời lượng pin, viên pin 8.200 mAh cung cấp thời gian sử dụng khá tốt. Tuy nhiên, máy có xu hướng hao pin nhanh hơn một chút so với dự kiến trong các tác vụ không phải chơi game. Ví dụ, sau 10 giờ xem phim liên tục trên máy bay, pin chỉ còn lại khoảng 30%.

Chính sách cập nhật: Gót chân Achilles của Redmagic Astra

Điểm trừ lớn nhất và có thể là yếu tố quyết định đối với nhiều người dùng là chính sách cập nhật phần mềm. Redmagic chỉ cam kết một bản cập nhật hệ điều hành Android lớn duy nhất và các bản vá bảo mật định kỳ trong 3 năm. Trong bối cảnh hiện nay, đây là một chính sách không thể chấp nhận được, đặc biệt với một thiết bị có giá khởi điểm từ 549 USD.

Việc một chiếc máy tính bảng sẽ sớm trở nên lỗi thời về phần mềm trong phần lớn vòng đời của nó là một rào cản lớn, làm giảm giá trị lâu dài của sản phẩm dù phần cứng rất tốt.

Phụ kiện và mức giá

Một điểm đáng tiếc khác là sự thiếu hụt phụ kiện đi kèm và có sẵn. Không giống như một số đối thủ, Redmagic Astra không tặng kèm ốp lưng hay miếng dán màn hình trong hộp. Các phụ kiện chính hãng cũng khá hiếm và có giá cao. Máy hiện có giá bán khởi điểm từ 549 USD trên trang web chính thức của hãng.

Nhìn chung, Redmagic Astra là một chiếc máy tính bảng Android nhỏ gọn gần như hoàn hảo về phần cứng, màn hình và hiệu năng. Tuy nhiên, chính sách cập nhật phần mềm yếu kém đã trở thành một điểm yếu chí mạng, ngăn cản nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người.