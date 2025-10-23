Redmi 15C dưới kính lúp: pin 6,000mAh, màn 120Hz Redmi 15C ra mắt tại Việt Nam với pin 6,000mAh, sạc nhanh 33W, màn hình 6.9 inch 120Hz HD+, camera AI 50MP, IP64 và NFC. Máy dùng Helio G81 8 nhân, HyperOS 2 có tính năng AI, giá từ 3.49 triệu đồng.

Redmi 15C là mẫu smartphone phổ thông vừa được Xiaomi công bố tại Việt Nam, tập trung vào thời lượng pin, độ bền và trải nghiệm hiển thị mượt. Với viên pin 6,000mAh, sạc nhanh 33W, màn hình 6.9 inch 120Hz và camera AI 50MP, thiết bị hướng tới người dùng cần máy bền bỉ, dùng lâu trong ngày với mức giá dễ tiếp cận. Bài viết sau phân tích các trụ cột kỹ thuật của Redmi 15C, các lợi ích thực tế, những đánh đổi đi kèm và vị trí của sản phẩm trong phân khúc.

Kiến trúc năng lượng: pin 6,000mAh, 33W và Smart Charging Engine

Điểm nhấn của Redmi 15C là viên pin 6,000mAh. Theo công bố, máy có thể phát video liên tục 22 giờ hoặc nghe nhạc 82 giờ. Công nghệ sạc nhanh 33W đạt 50% chỉ sau 31 phút, rút ngắn đáng kể thời gian sạc trong ngày. Đáng chú ý, Smart Charging Engine được công bố giúp duy trì hơn 80% dung lượng sau 1,000 chu kỳ sạc, hướng tới độ bền pin dài hạn.

Thiết bị còn hỗ trợ sạc ngược 10W, biến điện thoại thành nguồn pin dự phòng cho phụ kiện và máy khác trong những tình huống cần thiết. Với trọng lượng 205g và độ mỏng 7.99mm, Redmi 15C cân đối giữa pin lớn và tính di động.

Màn hình 6.9 inch 120Hz: nhịp quét cao và AdaptiveSync

Màn hình 6.9 inch độ phân giải HD+ đạt độ sáng tối đa 810 nits, đáp ứng tốt nhiều bối cảnh ánh sáng. Nhịp quét 120Hz đi kèm AdaptiveSync có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét tùy nội dung, giúp tối ưu trải nghiệm mượt mà đồng thời hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Màn hình đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland.

Độ bền, khả năng thao tác khi ướt và kết nối

Redmi 15C đạt chuẩn kháng bụi nước IP64, bổ sung khả năng chống chịu trước các tình huống sử dụng hằng ngày. Công nghệ Wet Touch 2.0 cho phép cảm ứng nhạy hơn khi tay ướt. Máy còn được trang bị NFC, hữu ích cho các tác vụ kết nối gần.

Thiết kế có ba màu Cam hoàng hôn, Xanh ánh trăng và Đen ánh đêm, phù hợp nhiều phong cách.

Nền tảng xử lý và phần mềm

Thiết bị dùng vi xử lý MediaTek Helio G81 - Ultra 8 nhân, hướng tới hiệu năng ổn định cho các tác vụ thường ngày. Redmi 15C hỗ trợ mở rộng RAM lên tối đa 16GB và mở rộng bộ nhớ trong lên đến 1TB, tăng tính linh hoạt trong sử dụng.

Máy chạy Xiaomi HyperOS 2, tích hợp các tính năng AI như Circle to Search và trợ lý Google Gemini, hỗ trợ tra cứu và tương tác thông minh.

Hệ thống camera

Redmi 15C trang bị camera kép AI với cảm biến chính 50MP, khẩu độ f/1.8. Camera trước 8MP có đèn flash hỗ trợ chụp trong điều kiện thiếu sáng, phục vụ nhu cầu selfie và gọi video.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Pin 6,000mAh; sạc nhanh 33W; 50% trong 31 phút; sạc ngược 10W; Smart Charging Engine (>80% sau 1,000 chu kỳ) Màn hình 6.9 inch, HD+, 120Hz AdaptiveSync, tối đa 810 nits, chứng nhận TÜV Rheinland Độ bền IP64; Wet Touch 2.0 Kết nối NFC Kích thước/Trọng lượng Độ mỏng 7.99mm; 205g Vi xử lý MediaTek Helio G81 - Ultra, 8 nhân Bộ nhớ Mở rộng RAM tối đa 16GB; mở rộng lưu trữ đến 1TB Phần mềm Xiaomi HyperOS 2; Circle to Search; trợ lý Google Gemini Camera sau Kép AI; 50MP, f/1.8 Camera trước 8MP, có đèn flash Màu sắc Cam hoàng hôn; Xanh ánh trăng; Đen ánh đêm

Ưu điểm và các đánh đổi kỹ thuật

Ưu điểm: pin 6,000mAh và sạc nhanh 33W; 120Hz AdaptiveSync; IP64 và Wet Touch 2.0; NFC; trọng lượng và độ mỏng hợp lý so với pin lớn; phần mềm có tính năng AI.

Đánh đổi: độ phân giải HD+ trên màn hình 6.9 inch; trọng lượng 205g có thể tạo cảm giác đầm tay; hiệu năng được định vị là ổn định cho tác vụ thường ngày; nhà sản xuất không công bố thêm chi tiết về thông số kết nối khác.

Đối chiếu trong phân khúc và lựa chọn

Trong tầm giá dễ tiếp cận, cấu hình pin 6,000mAh, màn 120Hz, IP64 và NFC là những điểm nhấn đáng chú ý của Redmi 15C. Nếu ưu tiên kết nối 5G, người dùng có thể cân nhắc Redmi 15R 5G với chip Dimensity 6300, pin 6,000mAh và màn hình 120Hz, giá từ 4.07 triệu đồng (theo nguồn đi kèm). Ở mức chi phí thấp hơn, Redmi 15C nổi bật nhờ dung lượng pin, sạc nhanh 33W và bộ tính năng bền bỉ trong môi trường sử dụng phổ thông.

Giá bán và thời điểm mở bán

Redmi 15C mở bán từ ngày 17/10/2025 với các phiên bản:

4GB + 128GB: 3,490,000 đồng (giá niêm yết 3,690,000 đồng).

6GB + 128GB: 3,790,000 đồng (giá niêm yết 3,990,000 đồng).

Trong thời gian 17/10 đến 31/10, khách hàng được hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất và hưởng bảo hành chính hãng 18 tháng.