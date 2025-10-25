Reggie Walsh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chelsea Tiền vệ 17 tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chelsea, đã ra sân 4 trận cho đội một và là cầu thủ trẻ nhất của CLB dự Champions League; HLV Enzo Maresca khen ngợi và hứa trao thêm cơ hội.

Reggie Walsh, tài năng 17 tuổi trưởng thành từ học viện Chelsea, đã ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội chủ sân Stamford Bridge. Trước khi ký, Walsh đã kịp để lại dấu ấn ở đội một với 4 lần ra sân, trong đó có trận gặp Ajax tại Champions League vào phút 66 trên sân Stamford Bridge, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Chelsea thi đấu ở đấu trường này và là cầu thủ người Anh trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League, chỉ sau Jack Wilshere.

Hợp đồng đầu đời của tài năng 17 tuổi

Walsh gia nhập học viện The Blues từ cấp độ U8 và ký hợp đồng học viện vào tháng 7. Việc bước sang tuổi 17 mở đường cho bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB nơi anh trưởng thành. Trước đó trong mùa này, đồng đội học viện Genesis Antwi cũng đã gia hạn với Chelsea, cho thấy định hướng tiếp tục trọng dụng nguồn lực nội bộ của đội bóng Tây London.

Reggie Walsh chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea (Ảnh: Sky Sports).

Dấu ấn sớm ở đội một Chelsea

Walsh ra mắt đội một ở trận gặp Djurgarden tại Europa Conference League mùa trước, trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử CLB thi đấu cho đội một. Anh thậm chí có tên trong đội hình xuất phát ở trận lượt về gặp đại diện Thụy Điển.

Mùa này, lần góp mặt gần nhất của Walsh là trước Ajax tại Champions League giữa tuần, khi anh vào sân thay Romeo Lavia ở phút 66. Cột mốc ấy giúp tiền vệ sinh năm 2008 đi vào lịch sử Chelsea với tư cách cầu thủ trẻ nhất của CLB từng ra sân tại Champions League. Tính tổng cộng, Walsh đã có 4 lần thi đấu cho đội một, dù trước đó mới chỉ 2 lần ra sân cho đội U21.

Reggie Walsh đang là ngôi sao hay bậc nhất học viện Chelsea (Ảnh: ESPN).

Phân tích chiến thuật: Vì sao Walsh được HLV Maresca đánh giá cao

Trong buổi họp báo tháng 9, HLV Enzo Maresca nói: “Tôi thích tất cả các cầu thủ từ học viện, nhưng Reggie là người tôi thích nhất... Tôi không cần nói Reggie phải làm gì, bởi cậu ấy đã làm đúng những gì tôi muốn thấy ở một cầu thủ rồi.” Từ phát biểu này, có thể thấy Maresca đánh giá cao khả năng tuân thủ chỉ dẫn chiến thuật và sự chín chắn trong tư duy chơi bóng của Walsh dù tuổi đời còn rất trẻ.

Vai trò và lộ trình phát triển

Chơi ở vị trí tiền vệ, Walsh đã chứng minh sự sẵn sàng cho môi trường đội một dù quãng thời gian với đội U21 còn hạn chế. Theo định hướng của HLV Maresca, anh “dự kiến sẽ được trao thêm nhiều cơ hội” trong phần còn lại của mùa giải, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao đúng lộ trình.

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị Ghi chú Tuổi 17 Ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên Lần ra sân đội một 4 Lần gần nhất vs Ajax Phút vào sân trước Ajax 66' Thay Romeo Lavia tại Stamford Bridge Kỷ lục CLB Trẻ nhất dự Champions League Cầu thủ người Anh trẻ thứ hai tại Champions League (sau Jack Wilshere) Ra mắt đội một Europa Conference League Đối thủ Djurgarden; đá chính trận lượt về Số trận U21 2 Trước khi ra mắt đội một

Phản ứng và bối cảnh

Lời khen công khai của Maresca dành cho Walsh làm rõ niềm tin của ban huấn luyện vào thế hệ học viện mới. Bên cạnh Walsh, Genesis Antwi cũng đã gia hạn trong mùa này, củng cố xu hướng trao cơ hội cho cây nhà lá vườn của Chelsea.

Ở cấp độ đội tuyển, Walsh thường xuyên góp mặt tại đội U18 Anh và sẽ cùng đội tham dự VCK U17 World Cup vào tháng 11 tới, một sân khấu giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế.

Tác động với Chelsea

Bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên là bước ngoặt sự nghiệp cho Walsh, đồng thời là tín hiệu cho thấy Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào học viện. Việc anh trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử CLB ra mắt đội một và trẻ nhất của Chelsea thi đấu tại Champions League cho thấy lộ trình phát triển được đẩy nhanh, đi cùng sự bảo chứng từ HLV trưởng.

Với nền tảng đó, Walsh nhiều khả năng sẽ tiếp tục hiện diện trong kế hoạch nhân sự của Maresca ở phần còn lại của mùa giải, với mục tiêu vừa tích lũy phút thi đấu, vừa duy trì tiêu chuẩn thi đấu mà ban huấn luyện kỳ vọng.