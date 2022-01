Rét căm căm, nông dân Nghệ An xuyên đêm 'đón nước' làm vụ Xuân

Do thời gian gần đây mực nước sông Lam (đoạn dưới bara Đô Lương) xuống thấp, nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã không có đủ nước để gieo cấy khi vụ Xuân đã bắt đầu. Không thể để chậm so với lịch nông vụ, nhiều người đã phải kéo máy bơm từ nhà ra ruộng, tận dụng mọi nguồn nước sẵn có để cày bừa. Ảnh: Tiến Đông