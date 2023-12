Rét kéo dài, các cửa hàng thời trang 'đẩy giá' hàng đông

Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Nghệ An kinh doanh ăn uống, là năm đầu tiên trải qua mùa Đông ở Nghệ An nên anh Thái Bình Đại (TP. Vinh) hầu như chưa kịp chuẩn bị gì. Với lại, đầu mùa Đông, thời tiết lại khá nóng bức nên anh rất chủ quan. Trời chuyển lạnh đột ngột và kéo dài nên anh phải mua sắm áo quần, tất, giày… Thế nhưng, anh khá bất ngờ khi giá cả các loại đồ ấm, nhất là các loại áo đại hàn như phao lông vũ, phao béo… đều tăng giá so với đầu mùa từ 10-30%.

Anh Đại cho biết: “Đầu tháng 11, khi đi mua áo quần, tôi có tham khảo một số dòng áo đại hàn nhưng do trời còn nắng ấm nên chủ quan không mua. Đến ngày 17/12, khi thời tiết đột ngột rét đậm, đến cửa hàng đó, chọn đúng cái áo đó thì thấy giá niêm yết đã tăng thêm 20%. Như chiếc áo phao béo này, giá đầu mùa là 900.000 đồng nhưng nay đã niêm yết 1.080.000 đồng. Biết là đắt hơn nhưng cũng phải sắm để mặc”.

Nhiều loại áo đại hàn dù bán với giá niêm yết, thậm chí đội giá nhưng vẫn rất chạy hàng. Ảnh minh hoạ: T.P

Để phục vụ thị trường mùa Đông năm nay, ngay từ cuối tháng 9, chị Nguyễn Mai Anh, chủ một shop thời trang ở đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh) đã nhập về hàng trăm áo phao lông vũ, áo măng tô và áo dạ. Tuy nhiên, trong tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12, nhiệt độ vẫn ở mức 28-29 độ C, do đó, lượng hàng Đông gần như rơi vào trạng thái ế ẩm. Chị đã phải tính đến chuyện giảm giá sản phẩm; đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm hút khách, đẩy hết hàng tồn, thu hồi vốn liếng còn nhập hàng Tết, nhưng vẫn khó bán.

Thế nên, trời bất ngờ trở rét, nhiệt độ xuống thấp, số lượng khách tìm đến shop mua các loại áo đại hàn tăng đột ngột, ít shop bán hàng đại hàn nên số hàng phao béo, măng tô bán chạy hẳn. Chỉ trong vòng 1 tuần, cửa hàng "bão đơn" cả trên các nền tảng online lẫn bán trực tiếp, toàn bộ hàng đại hàn đã được bán hết với mức giá cao.

Đầu mùa, thời tiết nắng ấm, nhiều shop ế ẩm đồ đông thì nay, rét đậm kéo dài lại tiêu thụ mạnh. Ảnh: T.P

“Ban đầu, tôi đã giảm giá các dòng áo phao béo từ 1 triệu đồng xuống 799.000 đồng; áo măng tô từ 1,5 triệu đồng xuống 1,3 triệu đồng nhưng vẫn khó bán. Sau khi trời chuyển lạnh đột ngột, tôi không áp dụng giảm giá nữa mà bán với giá niêm yết ban đầu. Những ngày qua, lượng hàng đại hàn của shop đã bán cạn”, chị Mai Anh cho biết.

Theo ghi nhận, ở các shop áo quần trẻ em, lượng người mua sắm tăng đột biến, lượng hàng bán ra tăng gấp 5-7 lần so với trước rét. Chị Nguyễn Huyền, đại lý hàng trẻ em ở đường Nguyễn Sỹ Sách cho biết, do thói quen, người dân chờ rét hẳn rồi mới mua quần áo mùa đông. Đợt trước, phần nhiều khách hàng chỉ vào xem thăm dò mẫu mã, giá cả, lượng khách hàng mua đồ chưa nhiều.

Ở nhiều shop quần áo, lượng khách hàng tăng đột biến. Ảnh: T.P

"Khi bước vào đợt rét này, cửa hàng quần áo cho trẻ em của chúng tôi đông khách hơn hẳn. Lượng người mua tăng mạnh. Chúng tôi cũng chủ động bổ sung thêm hàng để phục vụ nhu cầu của khách. Song, thời điểm cuối năm, hàng từ Trung Quốc về chậm, nhập hàng mới phải chờ đợi lâu nên kho hàng cũng đã cạn nguồn" - chị Huyền nói.

Ở phân khúc bình dân, các sạp hàng áo phao giá rẻ ở đường Ngư Hải, Đặng Thái Thân, các chợ dân sinh và các shop hàng second-hand cũng thu hút đông đảo khách hàng. Ở các chợ dân sinh, nhất là chợ Vinh – nơi cung cấp áo quần sỉ cho các chợ huyện, đợt rét đậm rét hại này cũng là dịp bán chạy hàng nhất trong năm. Có những hôm, tiểu thương soạn đơn hàng không ngơi tay. Doanh số trong 10 ngày rét tăng gấp 3-4 lần so với tháng trước đó.

Thời trang trẻ em cũng rất đắt khách vào dịp này. Ảnh: T.P

“Ngay sau khi đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên, lượng đơn hàng của các cửa hàng tăng đột biến. Những đơn hàng từ các mối bán lẻ ở các huyện vùng núi cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu tăng mạnh. Các sản phẩm bán chạy chủ yếu là áo phao, áo dạ, mũ len, áo giữ nhiệt và các phụ kiện như tất, găng tay. Những đồ Đông tồn kho cũng đã giải phóng được khá nhiều dù không hạ giá”, chị Phan Thị Ngần, chủ một đại lý chuyên bán sỉ áo quần ở chợ Vinh cho biết.

Theo dự báo, từ nay tới Tết Nguyên đán sẽ còn nhiều đợt rét đậm, cùng với đó, nhu cầu mua sắm cuối năm tăng nên dự báo thị trường thời trang sẽ sôi động. Ảnh: T.P

Theo dự báo của chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy, thời tiết Nghệ An trong dịp Tết Dương lịch và đến Tết Nguyên đán sẽ xuất hiện thêm vài đợt rét đậm, rét hại; do đang trong giai đoạn chính Đông nên các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa ẩm nhiều hơn so với trung bình nhiều năm kèm theo rét. Do đó, nhu cầu mua sắm đồ ấm cũng như mua sắm để mặc đi chơi Tết tăng cao.