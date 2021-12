Roadshow Khu đô thị Hoàng Sơn - Khẳng định đẳng cấp và vị thế tiên phong

Ra mắt “siêu phẩm” shophouse Đại lộ Hoàng Sơn



Diễn ra liên tục trong 5 ngày (18 - 22/12/2021), sự kiện roadshow mang thông điệp mới nhất về sản phẩm giới hạn shophouse Đại lộ Hoàng Sơn đã được quảng bá trên những cung đường sầm uất nhất tại các huyện, thị của Nghệ An.

Đoàn xe roadshow xuất phát từ Khu đô thị Hoàng Sơn... … mang theo các thông điệp hấp dẫn về dự án. Ảnh: P.V

Bộ sưu tập shophouse Đại lộ Hoàng Sơn sở hữu vị trí đẹp nhất trong Khu đô thị Hoàng Sơn, chiếm ưu thế khi nằm hai bên trục đại lộ rộng đến 22,5m, là cung đường chính để tiếp cận đến các tiện ích tâm điểm của khu đô thị, với khả năng hấp thụ lượng khách khổng lồ và tiềm năng kinh doanh, phát triển hệ thống thương mại sầm uất và đầy hứa hẹn.



Với việc xây dựng theo mô hình một điểm đến, mọi nhu cầu, các chủ nhân shophouse Đại lộ Hoàng Sơn có thể dễ dàng gia tăng lợi nhuận từ việc kinh doanh các ngành hàng như café, ẩm thực, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe… Trong tương lai khi thị trấn Diễn Châu được mở rộng, không gian đô thị thêm hiện đại, mật độ dân số tăng cao và nhu cầu hưởng thụ ngày càng lớn sẽ là tiền đề giúp shophouse tăng giá.

Chương trình “Nhà sang, xe xịn, đẳng cấp tinh hoa”

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thị trấn Diễn Châu, trên tuyến Quốc lộ 7 huyết mạch, Khu đô thị Hoàng Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của bất động sản Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung. Với thiết kế khoa học và hiện đại, hệ thống cây xanh và mặt nước phủ khắp khu đô thị, hàng loạt tiện ích đẳng cấp cùng cộng đồng cư dân tinh hoa, đây là chốn dừng chân lý tưởng không chỉ dành cho an cư mà còn mang giá trị kinh doanh và đầu tư vượt trội.

Không chỉ tạo ra những sản phẩm bất động sản chất lượng, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn còn chú trọng mang đến cho các cư dân tương lai những giá trị vững bền cùng trải nghiệm độc đáo. Trong đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng nhiều giải lớn, với giải đặc biệt một chiếc Mercedes C180 AMG khẳng định vị thế cư dân tinh hoa đã cho thấy tiềm lực và tâm huyết của chủ đầu tư đối với dự án.



Nhân dịp Giáng sinh, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn cũng tổ chức sự kiện ấm áp “Đón Giáng sinh - Rinh thông vàng” dành cho các khách hàng quan tâm dự án. Cụ thể, 10 khách hàng đặt mua sản phẩm sớm nhất ngay tại sự kiện sẽ được tặng ngay 1 cây thông vàng trị giá 10 triệu đồng, như một món quà ý nghĩa mang lại may mắn và hạnh phúc trong dịp lễ.

Đặc biệt, Khu đô thị Hoàng Sơn hiện sở hữu chính sách “Đầu tư đắc lợi, sinh lời thảnh thơi” có 1 không 2 trên thị trường bất động sản Nghệ An. Cụ thể, khách hàng đặt mua dự án sẽ nhận được các ưu đãi cho vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, lãi suất ưu đãi 0%/năm trong 12 tháng đầu tiên hoặc đến khi bàn giao nhà, ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng, thời hạn vay lên tới 35 năm, thư thái tận hưởng hành trình an cư, kinh doanh và đầu tư sinh lợi hấp dẫn nhất Nghệ An.