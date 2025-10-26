Roborock Saros 10 Series: Chọn model nào khi giá bằng nhau? Dòng Saros 10 của Roborock mang đến hai robot hút bụi lau nhà có cùng mức giá nhưng khác biệt về công nghệ: một tập trung vào điều hướng thông minh, một chuyên về làm sạch sâu.

Thiết kế siêu mỏng: Giải pháp cho không gian hẹp

Roborock, một trong những thương hiệu hàng đầu về robot hút bụi, đã giới thiệu dòng sản phẩm mới Saros 10 với hai phiên bản: Saros 10 và Saros 10R. Điểm khác biệt cốt lõi của dòng sản phẩm này nằm ở thiết kế mỏng hơn, cho phép robot dễ dàng làm sạch các khu vực gầm thấp mà các mẫu trước đây khó tiếp cận.

Cả hai model đều có chiều cao chỉ 7,98 cm (3,14 inch), đạt được nhờ vào hai giải pháp kỹ thuật thông minh. Saros 10 sử dụng một cụm cảm biến laser có thể thu gọn trên nóc. Khi robot tiếp cận vật thể thấp, nó sẽ tự động hạ cảm biến xuống để đi qua. Trong khi đó, Saros 10R loại bỏ hoàn toàn cụm cảm biến trên nóc và thay thế bằng hệ thống điều hướng "StarSight" mới, tinh gọn hơn.

Hai mẫu robot hút bụi Roborock Saros 10 và Saros 10R cùng trạm sạc tự động.

Mặc dù có ưu thế về chiều cao, cả hai robot đôi khi vẫn gặp khó khăn khi hoạt động dưới gầm đồ nội thất thấp như ghế sofa. Chúng có thể đi vào nhưng lại bị kẹt ở những phần có khoảng sáng gầm thấp hơn. Tuy nhiên, ứng dụng Roborock có tính năng ghi nhận các vị trí robot thường bị kẹt và đề xuất người dùng tạo ra các khu vực cấm đi, một cải tiến đáng giá.

Saros 10R và Saros 10: Khác biệt ở công nghệ làm sạch

Dù có chung nền tảng thiết kế, khả năng làm sạch của hai phiên bản lại có sự khác biệt rõ rệt, đáp ứng những nhu cầu ưu tiên khác nhau của người dùng.

Saros 10R: Điều hướng thông minh và lau xoay kép

Saros 10R được trang bị hệ thống điều hướng "StarSight" tiên tiến hơn, giúp robot tránh chướng ngại vật vượt trội. Model này có thể dễ dàng né tránh dây cáp, các mảnh nhựa nhỏ và những vật cản thường gây rắc rối cho các robot khác. Về khả năng lau nhà, Saros 10R sử dụng hai đế lau xoay kép gắn trên cơ cấu "FlexArm". Thiết kế này cho phép đế lau vươn ra để làm sạch các góc hẹp và dọc theo chân tường, mang lại hiệu quả bao phủ tốt hơn.

Saros 10R

Saros 10: Lau rung 'Sonic' và chổi quét linh hoạt

Ngược lại, Saros 10 tập trung vào sức mạnh làm sạch sâu. Robot này sử dụng công nghệ lau rung "Sonic" với một tấm lau rung ở tần số cao để chà sạch các vết bẩn cứng đầu như bùn khô hoặc vết đổ. Ngoài ra, Saros 10 còn có một cây lau phụ bên cạnh để làm sạch góc và cạnh tường. Điểm nổi bật của Saros 10 là chổi quét chính cũng được trang bị cơ cấu "FlexArm", giúp thu gom bụi và mảnh vụn ở các góc hiệu quả hơn.

Saros 10

Các tính năng chung và trạm sạc tự động

Cả hai model đều sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến chung. Chổi chính DuoDivide được thiết kế để chống rối tóc hiệu quả. Chúng cũng có khả năng tự động nâng đế lau khi đi qua thảm hoặc tháo rời hoàn toàn và để lại ở trạm sạc. Một tính năng ấn tượng khác là khả năng nâng toàn bộ khung gầm lên tới 1,57 inch, giúp robot dễ dàng vượt qua các gờ cửa hoặc chướng ngại vật.

Trạm sạc đi kèm có chức năng tự động đổ rác, giặt và sấy khô giẻ lau, tự động châm nước sạch và pha nước lau sàn. Thiết kế trạm sạc cũng được cải tiến để dễ dàng thao tác, như bình chứa nước bẩn của Saros 10R được đặt lộ ra ngoài giúp việc đổ bỏ trở nên thuận tiện hơn.

Bảng so sánh chi tiết: Saros 10 và Saros 10R

Để đưa ra lựa chọn phù hợp, việc so sánh trực tiếp các thông số kỹ thuật và tính năng là rất quan trọng.

Tính năng Roborock Saros 10 Roborock Saros 10R Làm sạch Chổi quét cạnh FlexiArm Có Không Hệ thống lau cạnh phụ Có Không Đế lau thiết kế FlexiArm Không Có Lau rung Sonic tốc độ cao Có Không Đế lau xoay kép Không Có Tự động nâng giẻ lau Có Có Tự động tháo giẻ lau Có Có Điều hướng & Điều khiển Tránh chướng ngại vật Có Có Điều hướng Laser LDS Có Không Điều hướng 3D ToF Không Có Cảm biến thảm siêu âm Có Có Điều khiển qua ứng dụng Có Có Thông số cơ bản Độ ồn (Chế độ Cân bằng) 64dB 65dB Diện tích phù hợp 240m² 200m² Dung lượng pin 6.400 mAh 6.400 mAh Thời gian hoạt động (Chế độ Yên tĩnh) 220 phút 180 phút Kích thước robot (mm) 350x353x79.8 350x353x79.8

Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Việc lựa chọn giữa Saros 10 và Saros 10R thực sự phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân, đặc biệt khi cả hai đều có cùng mức giá 1.599 USD. Nếu bạn cần một thiết bị làm sạch sâu, có khả năng chà sạch các vết bẩn cứng đầu và quét bụi hiệu quả ở các góc, Saros 10 là lựa chọn tốt hơn. Ngược lại, nếu bạn đề cao sự tiện lợi, muốn một robot có khả năng tự vận hành tốt, tránh chướng ngại vật xuất sắc để có thể "thiết lập và quên đi", Saros 10R sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.