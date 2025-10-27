Robot tự lái, drone AI Việt Nam trình diễn ấn tượng tại Ninh Bình Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2025 chứng kiến màn trình diễn các công nghệ "Make in Vietnam" đột phá, từ robot giao hàng thông minh, xe tự hành VinFast đến UAV trinh sát bằng AI.

Tại Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra ở Ninh Bình, hàng trăm khách mời trong và ngoài nước đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam", nổi bật là robot tự hành, xe tự lái và các phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện không chỉ là nơi thảo luận về chính sách mà còn là sân khấu để các doanh nghiệp Việt Nam phô diễn năng lực công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tự động hóa và AI, thu hút sự quan tâm lớn từ các đại biểu quốc tế.

Màn phô diễn công nghệ "Make in Vietnam"

Ngay trước phiên khai mạc, khu vực ngoài trời đã trở thành tâm điểm với màn trình diễn công nghệ cao. Khi những chiếc drone cất cánh, tạo thành các hình khối chuyển động nhịp nhàng trên bầu trời, không khí trở nên sôi động với những tràng pháo tay và sự thán phục của các khách mời.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu quốc tế, đại diện doanh nghiệp tham dự màn trình diễn công nghệ ngoài trời. Ảnh: Giang Huy

Robot giao hàng tự lái Alpha Asimov Robotics

Công ty Alpha Asimov Robotics đã giới thiệu giải pháp robot giao hàng tự lái, trình diễn khả năng xử lý các tình huống phức tạp trong môi trường đô thị. Robot có thể tự động nhận diện người đi bộ, xe máy cùng chiều và ô tô đang đỗ để đảm bảo lộ trình giao hàng an toàn và đúng hẹn.

Tương lai giao thông công cộng với xe tự hành VinFast

VinFast cũng góp mặt với màn trình diễn công nghệ ô tô tự lái đang trong giai đoạn nghiên cứu. Mẫu xe thử nghiệm đã thể hiện khả năng vận hành trong một vòng khép kín suốt 30 phút, tự động nhận diện và đi theo làn đường. Công nghệ này hứa hẹn ứng dụng tiềm năng cho giao thông công cộng tại các khu nghỉ dưỡng hoặc đô thị thông minh.

Trình diễn xe tự hành. Ảnh: Giang Huy

Bầu trời Ninh Bình và những UAV đa năng

Lĩnh vực công nghệ UAV (Phương tiện bay không người lái) có sự tham gia của ba đơn vị là Nhà máy Z113 (Bộ Quốc phòng), Real-time Robotics và công ty HTI, mang đến các giải pháp cho nhiều mục đích khác nhau.

UAV tìm kiếm cứu nạn và giám sát an ninh

Real-time Robotics trình diễn UAV HERA, một thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. HERA có thể bay lên độ cao 80-100 mét, sử dụng camera ảnh nhiệt để quét và phát hiện dấu hiệu sinh tồn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh từ độ cao 50 mét.

Các giải pháp UAV quân sự từ Nhà máy Z113

Nhà máy Z113 mang đến ba mẫu UAV quân sự. Mẫu UAV-50 có khả năng tiếp tế chính xác từ độ cao 50 mét. UAV-BB01 có thể thả công cụ chiến đấu và tự động bám mục tiêu đang di chuyển bằng AI. Trong khi đó, mẫu UAV FPV được tích hợp mô hình chiến đấu chuyên dụng.

UAV trinh sát tầm xa của HTI

Công ty HTI giới thiệu mẫu UAV Trinh sát VTOL Horus P02. Sản phẩm này có khả năng bay cao 200 mét, sử dụng AI để phát hiện, ghi hình các mục tiêu chuyển động và truyền hình ảnh độ phân giải cao về trạm mặt đất, rõ nét đến từng chi tiết như biển số xe.

Tuần lễ số 2025: Định hình tương lai AI tại Việt Nam

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức từ 27-29/10, có chủ đề "Thể chế cho AI - AI Governance". Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao từ Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, cùng bộ trưởng các nước và đại diện các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, Huawei, và Viettel.

Sự kiện là diễn đàn quan trọng để thảo luận về chính sách, khung pháp lý và hợp tác quốc tế, nhằm đảm bảo trí tuệ nhân tạo phát triển một cách an toàn, đáng tin cậy và phục vụ con người, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai công nghệ khu vực.