Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025: Đánh giá chi tiết Cullinan Black Badge 2025 Series II đầu tiên về Việt Nam với ngoại thất trắng, nội thất cam, lưới tản nhiệt phát sáng và mâm 23 inch. Xe dùng V12 6,75L 591 mã lực, 900 Nm; giá lăn bánh có thể gần 50 tỷ đồng tùy cấu hình và chi phí.

Rolls-Royce Cullinan từ lâu là mẫu xe siêu sang được ưa chuộng nhất của hãng tại Việt Nam, nhờ tính thực dụng của một SUV trong bối cảnh khách hàng chuyển dịch khỏi sedan. Làn sóng nhập về tiếp tục tăng, và mới đây, chiếc Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên đã cập bến, thu hút sự chú ý nhờ cấu hình Series II cùng những nâng cấp nhận diện đặc trưng.

Theo thông tin từ đại lý và các nguồn liên quan, Cullinan bản tiêu chuẩn hiện được niêm yết từ 36,69 tỷ đồng, còn Black Badge từ 41,99 tỷ đồng. Khi cộng thêm tùy chọn và các chi phí lăn bánh, tổng giá trị có thể tiến sát mốc 50 tỷ đồng, phản ánh mức định vị tối thượng của chiếc SUV siêu sang này tại thị trường Việt Nam.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên cập bến Việt Nam, cấu hình Series II. Ảnh: Trí Nguyễn

Ngôn ngữ Black Badge trên Series II

Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu cam – một phối màu đậm chất cá tính cho nhóm khách hàng tìm kiếm dấu ấn riêng. Là phiên bản hiệu năng cao trong dải sản phẩm, Cullinan Black Badge Series II tiếp tục trung thành với triết lý hoàn thiện bề mặt tối màu: mặt ca-lăng, ốp hốc gió, tay nắm cửa, ốp sườn, viền cửa sổ, tay nắm cửa cốp và ống xả đều được xử lý mạ crôm tối.

Khác biệt dễ nhận ra nhất so với mẫu tiền nhiệm là lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng và thiết kế cụm đèn chiếu sáng kiểu mới. Cùng với đó, bộ mâm 23 inch dành riêng cho Black Badge trên Series II đổi sang phong cách trẻ trung, cá tính và thể thao hơn, tách biệt so với kiểu mềm mại trước đây.

Nhận diện Black Badge: các chi tiết mạ tối, lưới tản nhiệt phát sáng và đèn chiếu sáng thiết kế mới.

Không gian và chất liệu: tông cam, carbon dệt trần

Bên trong, tông cam chủ đạo kết hợp các mảng màu đen tạo nên đối lập thị giác rõ rệt. Điểm nhấn nằm ở ốp trang trí làm từ sợi carbon dệt trần – chi tiết đặc trưng của Black Badge. Mỗi lá carbon được hoàn thiện bằng sáu lớp sơn mài trước khi đánh bóng thủ công; quy trình này mất 21 ngày để đạt yêu cầu hoàn thiện.

Với cách tiếp cận chú trọng chất liệu và tay nghề, khoang lái toát lên cảm giác chế tác công phu. Các bề mặt trang trí hòa cùng bố cục táp-lô mang đậm tinh thần cá nhân hóa của Black Badge, hướng tới nhóm khách hàng muốn một Cullinan sắc thái mạnh mẽ hơn bản tiêu chuẩn.

V12 6,75L tăng áp kép: thông số và kỳ vọng vận hành

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 trang bị động cơ V12 6,75L tăng áp kép, cho công suất tối đa 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nhà sản xuất công bố đạt 16–17 lít/100 km, phù hợp với cấu hình động cơ lớn và phân khối xe.

Về mặt lý thuyết, cấu hình V12 tăng áp kép kết hợp hệ dẫn động 4 bánh hướng tới khả năng di chuyển êm và mạnh ở dải tua thấp, giữ đúng triết lý vận hành mượt mà của Cullinan. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chưa có điều kiện trải nghiệm thực tế chiếc xe vừa về nước; cảm giác lái, độ phản hồi và cách chiếc SUV xử lý mặt đường sẽ cần thời gian kiểm chứng khi xe được bàn giao và vận hành tại Việt Nam.

An toàn và công nghệ: những thông tin đã biết

Trên Series II, thay đổi dễ nhận thấy về công nghệ nằm ở cụm đèn chiếu sáng kiểu mới và lưới tản nhiệt phát sáng, góp phần nâng cao nhận diện ban đêm. Các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS), xếp hạng an toàn hay trang bị cụ thể khác chưa được nêu chi tiết trong nguồn thông tin hiện có. Do đó, người dùng quan tâm nên kiểm chứng trực tiếp cấu hình xe khi đặt mua để nắm rõ các tính năng đi kèm.

Giá, định vị và giá trị giữ lại

Tại Việt Nam, Cullinan bản tiêu chuẩn niêm yết từ 36,69 tỷ đồng; bản Black Badge từ 41,99 tỷ đồng. Với các tùy chọn theo yêu cầu và hoàn tất thuế, phí, mức chi cho chiếc Cullinan Black Badge 2025 có thể tiến gần 50 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài nhiều khả năng do đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về; hiện chưa rõ sẽ mang biển ngoại giao hay biển dân sự.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu thị trường cho thấy mức khấu hao đáng kể với Cullinan Black Badge đã qua sử dụng: một xe đời 2020 có giá khoảng 26 tỷ đồng sau 5 năm lăn bánh, tương đương mất khoảng 20–25 tỷ đồng trong 4–5 năm tùy cấu hình và tình trạng.

Chiếc Cullinan Black Badge 2020 có giá 26 tỷ đồng sau 5 năm lăn bánh. Ảnh: Tiến Dũng

Bảng thông số chính (theo thông tin hiện có)

Hạng mục Thông số Phiên bản Cullinan Black Badge 2025 (Series II) Động cơ V12 6,75L tăng áp kép Công suất tối đa 591 mã lực Mô-men xoắn cực đại 900 Nm Hộp số Tự động 8 cấp Hệ dẫn động 4 bánh Mức tiêu hao nhiên liệu 16–17 lít/100 km (nhà sản xuất công bố) Mâm 23 inch, thiết kế riêng cho Black Badge Series II Đặc trưng thiết kế Mạ tối diện rộng; lưới tản nhiệt phát sáng; đèn chiếu sáng kiểu mới Giá niêm yết tại Việt Nam Black Badge từ 41,99 tỷ đồng; bản tiêu chuẩn từ 36,69 tỷ đồng Giá lăn bánh tham khảo Gần 50 tỷ đồng (tùy cấu hình và chi phí)

Kết luận

Cullinan Black Badge 2025 Series II tiếp tục khẳng định vị thế trong thế giới SUV siêu sang của Rolls-Royce bằng những tinh chỉnh nhận diện đặc trưng và nội thất hoàn thiện tỉ mỉ. Cấu hình V12 6,75L tăng áp kép (591 mã lực, 900 Nm), hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tạo nền tảng vận hành hứa hẹn êm và mạnh mẽ theo đúng tinh thần Cullinan.

Ưu điểm: phong cách Black Badge đậm nét (mạ tối, mâm 23 inch, lưới tản nhiệt phát sáng), nội thất với ốp carbon dệt trần hoàn thiện công phu, thông số V12 ấn tượng. Hạn chế: tổng chi phí lăn bánh cao, mức tiêu hao 16–17 lít/100 km, giá trị khấu hao lớn theo dữ liệu xe đã qua sử dụng, và thông tin trang bị an toàn/ADAS chưa được nêu chi tiết trong nguồn hiện có.