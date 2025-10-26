Rolls-Royce Phantom Centenary: 100 năm tinh hoa thủ công Giới hạn 25 xe, Phantom Centenary đặc biệt dùng Spirit of Ecstasy vàng 18 carat; hoàn thiện hơn 40.000 giờ; trần 440.000 mũi khâu và Gallery 50 cánh nhôm.

Rolls-Royce giới thiệu Phantom Centenary thuộc bộ sưu tập Centenary Private Collection, kỷ niệm 100 năm dòng Phantom. Phiên bản đặc biệt nhấn mạnh nghệ thuật chế tác thủ công với hơn 40.000 giờ hoàn thiện, sản xuất giới hạn 25 xe trên toàn cầu. Xe phát triển dựa trên Phantom Series II, tập trung nâng tầm thẩm mỹ và vật liệu quý hiếm.

Ngôn ngữ màu sắc gợi ký ức Hollywood

Phantom Centenary sử dụng phối sơn hai tông đen – Arctic White, gợi không khí thời hoàng kim Hollywood. Lớp sơn trong suốt được pha hạt thủy tinh nghiền mịn tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh sáng, làm nổi khối thân xe dài và bề thế của mẫu sedan siêu sang.

Biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng 18 carat là trung tâm chú ý, đặt trên đế men trắng chế tác thủ công với huy hiệu "Phantom Centenary". Nắp động cơ được hoàn thiện đặc biệt với nền trắng và các chi tiết mạ vàng 24 carat, tiếp nối chủ đề vàng xuất hiện xuyên suốt bề mặt ngoại thất.

Bốn huy hiệu Rolls-Royce bằng vàng 24 carat đi kèm men trắng được bố trí quanh xe. Bộ vành độc quyền mang 25 đường khắc – cột mốc tượng trưng cho 25 chiếc xe của bộ sưu tập.

Cabin như một gallery di động

Nội thất nhấn mạnh cảm hứng nghệ thuật và thủ công cao cấp. Hàng ghế sau bọc vải in hoa văn độc đáo, đi cùng 160.000 mũi thêu chạy dọc băng ghế, tạo bề mặt thị giác giàu lớp lang. Ghế trước bọc da khắc laser với các họa tiết bổ sung, chuyển sắc dần từ trắng sang đen.

Nghệ thuật khảm gỗ tiếp tục là điểm nhấn: các mảng gỗ đen trên cửa và bàn gập được thực hiện bằng kỹ thuật khảm ba chiều, phủ mực và dát vàng. Trần sao đặc trưng của Rolls-Royce bổ sung 440.000 mũi khâu, lấy cảm hứng từ nhà máy Goodwood.

Phần Gallery trên táp-lô tạo hình như những trang sách đang mở, với 50 cánh nhôm in 3D xếp xen kẽ. Cách xử lý vật liệu và bề mặt biến khoang lái thành không gian trưng bày, nhấn mạnh tính cá nhân hóa của bộ sưu tập.

Bảng điểm nhấn chế tác và giới hạn sản xuất

Hạng mục Chi tiết Số lượng sản xuất 25 xe toàn cầu Thời gian hoàn thiện Hơn 40.000 giờ Biểu tượng capo Spirit of Ecstasy bằng vàng 18 carat, đế men trắng Trang trí vàng Chi tiết mạ vàng 24 carat, 4 huy hiệu RR vàng 24 carat kèm men trắng Sơn ngoại thất Hai tông đen – Arctic White, hạt thủy tinh trong lớp sơn Vành Thiết kế độc quyền với 25 đường khắc Trần sao 440.000 mũi khâu, cảm hứng Goodwood Thêu ghế sau 160.000 mũi thêu dọc băng ghế Gallery táp-lô 50 cánh nhôm in 3D xếp xen kẽ

Cảm nhận vận hành: trọng tâm là sự tinh lặng và hoàn thiện

Rolls-Royce không công bố các thay đổi kỹ thuật hoặc thông số vận hành dành riêng cho Centenary. Với xuất phát điểm từ Phantom Series II, bản kỷ niệm đặt ưu tiên vào độ tinh xảo vật liệu, cách âm và trải nghiệm sang trọng hơn là các điều chỉnh hiệu suất.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Hãng không nêu chi tiết về hệ thống hỗ trợ lái hoặc xếp hạng an toàn dành riêng cho phiên bản Centenary. Trên mẫu xe này, giá trị cốt lõi vẫn là thủ công, trang trí và mức độ hoàn thiện cá nhân hóa.

Giá và định vị trong phân khúc siêu sang

Phantom Centenary thuộc phân khúc sedan siêu sang, sản xuất giới hạn 25 xe. Giá bán chưa được công bố. Với tỉ lệ vàng – men – gỗ – kim loại hiếm và thời gian hoàn thiện lớn, bản kỷ niệm hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm các bộ sưu tập bespoke.

Kết luận: kỳ công trăm năm, giới hạn 25 chiếc