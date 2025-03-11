Roma thua Milan 0-1: Dybala hỏng penalty rồi chấn thương Roma thua Milan 0-1; Dybala hỏng quả 11m đầu tiên cho Roma sau 18 lần thành công rồi chấn thương đùi trong, dự kiến nghỉ đến sau kỳ nghỉ ĐTQG tháng 11 theo HLV Gian Piero Gasperini.

Roma gục ngã 0-1 trước Milan tại San Siro trong một đêm Paulo Dybala đánh mất tất cả: cú sút 11m có thể mang về bàn gỡ hòa bị Mike Maignan chặn đứng, và chỉ vài nhịp sau anh ôm vùng đùi trong, ra dấu xin thay người. HLV Gian Piero Gasperini đưa Tommaso Baldanzi vào sân, còn Dybala rời sân với gương mặt thất vọng.

Khoảnh khắc bước ngoặt trên chấm 11m

Dybala đối mặt Maignan ở tình huống căng nhất trận. Cú sút của tiền đạo người Argentina bị thủ thành Milan cản phá. Ngay sau đó, Dybala cảm giác đau rõ rệt ở vùng đùi trong và lập tức xin rời sân, cho thấy vấn đề không chỉ là căng cơ nhẹ.

Dybala đá hỏng penalty trước Milan

Từ điểm mấu chốt đến hệ quả tức thời

Quả 11m hỏng ăn không chỉ lấy đi cơ hội gỡ hòa của Roma mà còn mở ra chuỗi hệ lụy: Dybala chấn thương, Baldanzi phải vào thay, và Roma kết thúc đêm đấu với thất bại 0-1. Theo Gasperini, Dybala sẽ nghỉ thi đấu ít nhất đến sau kỳ tập trung đội tuyển tháng 11, đồng nghĩa vắng mặt trước Rangers và Udinese.

Bối cảnh phong độ và vai trò số 9 ảo

Trước chuyến làm khách Milan, Dybala vừa trải qua chuỗi năm trận liên tiếp ra sân từ đầu tháng 10, ghi bàn vào lưới Viktoria Plzen và Sassuolo. Sự ổn định hiếm thấy ấy giúp anh được Gasperini tin tưởng trao vai trò “số 9 ảo” – trung tâm sáng tạo trong cách vận hành của Roma. Chấn thương đến ngay sau cú sút phạt đền khiến cả nhịp phát triển phong độ lẫn cấu trúc tấn công mà Roma dày công xây dựng bị xô lệch.

Phân tích chiến thuật: Roma mất điểm tựa kết nối

Với vai trò số 9 ảo, Dybala là điểm nối giữa tuyến giữa và ba phần năm không gian hành lang trong, kéo giãn cấu trúc phòng ngự và tạo cửa chuyền cho vệ tinh xung quanh. Khi Baldanzi vào thay, Roma buộc phải điều chỉnh cách chiếm lĩnh không gian và nhịp triển khai bóng ở khu vực trước vòng cấm. Việc thiếu vắng cú chạm thứ ba, các tình huống đổi hướng và những đường chuyền lập tức sau khi nhận bóng quay lưng khiến Roma đánh mất độ sắc ở pha quyết định.

Thay vì trở thành người hùng, Dybala gây thất vọng khi dính chấn thương

Thống kê nổi bật

Roma thua Milan 0-1.

Dybala sút hỏng quả 11m đầu tiên trong màu áo Roma, sau 18 lần thành công trước đó.

Lần gần nhất Dybala hỏng penalty ở cấp CLB: 30/11/2021 trong màu áo Juventus gặp Salernitana.

Dybala dự kiến nghỉ đến sau kỳ tập trung đội tuyển tháng 11; vắng Rangers và Udinese (theo HLV Gian Piero Gasperini).

Phát biểu sau trận

Gasperini nói: “Điều tệ nhất tối nay không phải là trận thua, mà là chấn thương của Dybala. Cậu ấy đang thi đấu rất hay và là nhân tố không thể thay thế. Hy vọng sẽ sớm đón cậu ấy trở lại sau kỳ nghỉ ĐTQG.”

Tác động lên cuộc đua và tâm thế Roma

Milan ra về với trọn 3 điểm, còn Roma lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu Serie A. Quan trọng hơn, họ mất cầu thủ sáng tạo nhất đúng giai đoạn cần tích lũy điểm số. Với Dybala, đây là cú sốc kép: lần đầu thất bại trên chấm 11m cho Roma và thêm một chấn thương khi phong độ đang lên.

Một đêm San Siro đổi hướng cả mùa giải

Chỉ trong một phút, Dybala đi từ ranh giới người hùng đến kẻ thất vọng. Hai năm sau cú sút thành công ở chung kết World Cup 2022, anh lại bị bóng ma chấn thương ám ảnh đúng khoảnh khắc “cân não”. Từ băng ghế dự bị, Dybala che nửa gương mặt trong áo khoác, dõi theo phần còn lại – hình ảnh tóm lược nỗi bất lực của một ngôi sao luôn chiến đấu với cơ thể mình.

Bài toán thay thế cho những tuần tới

Roma cần lời giải tạm thời khi thiếu “La Joya”. Baldanzi là phương án trực tiếp, nhưng việc tái cân bằng giữa tính sáng tạo và an toàn chiến thuật sẽ quyết định họ đi qua tháng 11 như thế nào. Đến khi Dybala trở lại, mùa giải có thể đã rẽ theo một chiều hướng khác.