Roma và Aston Villa thua 1-2, Nottingham thắng lịch sử Lượt ba Europa League 2025/26: Roma và Aston Villa thua 1-2 trước Plzen và Go Ahead Eagles; Nottingham Forest hạ Porto 2-0, thắng châu Âu đầu tiên từ 1996.

Một đêm giàu kịch tính ở Europa League khi hai ứng viên từ Anh và Ý cùng nhận trái đắng, còn City Ground bùng nổ sau gần ba thập kỷ chờ đợi. AS Roma gục ngã 1-2 trước Viktoria Plzen ngay tại Olimpico dù Paulo Dybala chạm cột mốc 200 bàn sự nghiệp từ chấm 11m. Tại Hà Lan, Aston Villa dẫn trước nhưng thua ngược 1-2 trước Go Ahead Eagles vì một cú phạt đền hỏng. Trái lại, Nottingham Forest đánh bại Porto 2-0 trong ngày ra mắt hoàn hảo của HLV Sean Dyche, ghi dấu chiến thắng châu Âu đầu tiên kể từ năm 1996.

Kết quả lượt trận thứ 3 Europa League 2025/26

Roma và Aston Villa cùng vấp ở ngưỡng cửa áp lực

Roma 1-2 Viktoria Plzen: Bàn thắng 200 của Dybala không cứu được Olimpico

Olimpico chết lặng chỉ trong hiệp một. Viktoria Plzen tạo cú sốc lớn với hai pha lập công chóng vánh của Prince Kwabena Adu và Cheick Souaré, đặt Roma vào thế rượt đuổi. Dybala thắp lại hy vọng bằng quả phạt đền thành công – bàn thứ 200 trong sự nghiệp – nhưng đó là tất cả đội chủ nhà làm được trước một hàng thủ Plzen chơi kiên cường và kỷ luật.

Từ góc độ chiến thuật, Roma buộc phải đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ, nhưng các lớp phòng ngự dày đặc của Plzen khiến các tình huống phối hợp trung lộ thiếu đột biến. Tính hiệu quả trong khu vực 1/3 cuối sân của đội bóng Ý sụt giảm, trong khi Plzen quản trị trạng thái trận đấu tốt, bảo toàn lợi thế bằng việc thu hẹp không gian và hạn chế sai số trong vòng cấm.

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa: Dẫn trước rồi sụp đổ vì bản lề tâm lý

Aston Villa khởi đầu đúng ý với pha mở tỷ số của Guessand. Nhưng hiệp hai là câu chuyện ngược dòng của Go Ahead Eagles: Mathis Suray gỡ hòa, trước khi thủ quân Mats Deijl ấn định chiến thắng 2-1. Điểm ngoặt nằm ở chấm 11m – Buendía bỏ lỡ cơ hội vàng, khiến động lực của Villa bị bẻ gãy.

Thế trận thay đổi rõ rệt sau quả phạt đền hỏng: Villa phải dồn lực lên cao, để lộ khoảng trống sau lưng. Go Ahead Eagles tận dụng triệt để các khoảnh khắc chuyển đổi để trừng phạt. Về mặt tinh thần, thất bại này phơi bày sự mong manh ở giai đoạn kiểm soát áp lực, khi Villa không thể kết liễu đối phương khi nắm lợi thế.

Aston Villa (áo trắng) thua đau trên đất Hà Lan - Ảnh: Europa League

Nottingham Forest 2-0 Porto: City Ground vỡ òa, Dyche ra mắt hoàn hảo

Hai quả phạt đền, một màn thể hiện kỷ luật

Trở lại châu Âu sau gần ba thập kỷ, Nottingham Forest chọn cách đơn giản mà hiệu quả: kỷ luật và tận dụng cơ hội. Phút 20, Morgan Gibbs-White mở tỷ số từ chấm 11m sau tình huống Bednarek để bóng chạm tay. Phút 77, Igor Jesus khép lại trận đấu, cũng bằng một cú đá phạt đền lạnh lùng. Porto gần như bất lực trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng trước cấu trúc phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Ở khía cạnh quản trị trận đấu, đội bóng của Sean Dyche giữ cự ly tuyến tốt, đẩy Porto vào những pha lên bóng phải qua nhiều lớp và ít đe dọa vòng cấm. City Ground không chỉ ăn mừng kết quả 2-0, mà còn chứng kiến bản sắc thi đấu rõ ràng ngay trong trận ra mắt của tân HLV.

Nottingham Forest thắng thuyết phục FC Porto - Ảnh: Europa League

Thống kê then chốt và diễn biến quan trọng

AS Roma 1-2 Viktoria Plzen: Adu, Souaré ghi bàn trong hiệp một; Dybala rút ngắn trên chấm 11m (bàn thứ 200 sự nghiệp).

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa: Guessand mở tỷ số cho Villa; Suray, Deijl ngược dòng; Buendía sút hỏng penalty.

Nottingham Forest 2-0 Porto: Gibbs-White 11m phút 20; Igor Jesus 11m phút 77; Porto bế tắc trước hàng thủ kỷ luật.

Fenerbahce 1-0 Stuttgart: Kerem Akturkoglu ghi bàn duy nhất từ chấm 11m; đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tạm dẫn đầu bảng.

Trận đấu Tỷ số Người ghi bàn Ghi chú AS Roma - Viktoria Plzen 1-2 Dybala (pen); Adu, Souaré Hai bàn Plzen đến trong hiệp một Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1 Guessand; Suray, Deijl Buendía sút hỏng penalty Nottingham Forest - Porto 2-0 Gibbs-White (20' pen), Igor Jesus (77' pen) Forest thắng châu Âu đầu tiên từ 1996 Fenerbahce - Stuttgart 1-0 Kerem Akturkoglu (pen) Tạm dẫn đầu bảng đấu

Tác động và triển vọng

Với Roma, thất bại ngay tại Olimpico cho thấy chuỗi sa sút chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt ở khả năng phá vỡ khối phòng ngự thấp. Aston Villa, sau khởi đầu sáng sủa, cần nhanh chóng xử lý điểm yếu ở các thời khắc bản lề – từ chấm 11m tới khâu phòng ngự chuyển đổi. Ngược lại, Nottingham Forest gửi thông điệp đanh thép về sự trở lại: một cấu trúc kỷ luật, sự sắc bén trên chấm phạt đền và khả năng kiểm soát rủi ro trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Porto.

Ở diễn biến khác, Fenerbahce có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Stuttgart để tạm dẫn đầu bảng, gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh. Lượt trận thứ ba vì vậy không chỉ gây chấn động bởi các kết quả bất ngờ, mà còn định hình lại nhịp độ cuộc đua tại Europa League 2025/26.