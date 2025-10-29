Romano phủ nhận, Man Utd hết cửa với Aleksandar Pavlovic Romano: Bayern không bán Pavlovic; Man Utd theo dõi Angelo Stiller, bị từ chối đề nghị 50 triệu bảng cho Antoine Semenyo trong kế hoạch tháng Một.

Fabrizio Romano khẳng định Bayern Munich sẽ không bán Aleksandar Pavlovic, chấm dứt hy vọng của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Quỷ đỏ chuyển hướng theo dõi Angelo Stiller (Stuttgart) và từng bị Bournemouth từ chối đề nghị 50 triệu bảng cho Antoine Semenyo vào mùa hè.

Man Utd được cho là muốn chiêu mộ Pavlovic.

Romano dập tắt đồn đoán: Pavlovic không rời Bayern

Trên kênh YouTube cá nhân, Fabrizio Romano nhấn mạnh thương vụ Pavlovic tới Man Utd là “bất khả thi”. Ông nói: “Đối với Pavlovic, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng hoàn toàn không có gì đang diễn ra cả. Pavlovic là một cầu thủ cực kỳ quan trọng của Bayern, cậu ấy đang rất hạnh phúc tại đây. Bayern sẽ không bán Pavlovic. Vì vậy, hãy quên chuyện đó đi”.

Romano bổ sung, ban lãnh đạo Bayern xem Pavlovic là nhân tố chủ chốt cho hiện tại và tương lai. Với lập trường cứng rắn này, Man Utd buộc phải loại trừ phương án bổ sung một tiền vệ phòng ngự từ Allianz Arena.

Man Utd chuyển hướng: theo dõi Angelo Stiller

Dù Pavlovic “đóng cửa”, Romano xác nhận Man Utd đang theo dõi Angelo Stiller của Stuttgart. Theo nhà báo người Italy, Quỷ đỏ quan sát sát sao sự tiến bộ của tiền vệ này, như một lựa chọn khả dĩ hơn cho kế hoạch tăng cường tuyến giữa.

Sự quan tâm đến Stiller diễn ra trong bối cảnh đội bóng của HLV Ruben Amorim đã có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau khởi đầu khó khăn, qua đó củng cố niềm tin để hoàn thiện đội hình ở kỳ chuyển nhượng tháng Một.

Hàng công: Semenyo và đề nghị 50 triệu bảng bị từ chối

Theo Daily Telegraph, Man Utd từng gửi đề nghị trị giá 50 triệu bảng cho Antoine Semenyo trong mùa hè nhưng bị Bournemouth từ chối. Câu lạc bộ vùng bờ biển phía Nam sau đó gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo người Ghana.

Động thái nói trên cho thấy Old Trafford sẵn sàng chi tiêu đáng kể để cải thiện hỏa lực, song các mục tiêu nội bộ Ngoại hạng Anh không dễ tiếp cận khi đối thủ giữ chân trụ cột.

Tác động đến kế hoạch tháng Một của Man Utd

Việc Pavlovic “không thể chạm tới” buộc Man Utd phải mở rộng danh sách cho vai trò tiền vệ trung tâm. Nếu ưu tiên một cấu trúc kiểm soát chắc ở trục giữa, việc theo dõi Stiller trở nên đáng chú ý khi Quỷ đỏ cân bằng giữa ngắn hạn (duy trì đà thắng) và dài hạn (ổn định chất lượng nhân sự).

Ở phía trên, trải nghiệm với Semenyo nhắc Man Utd về thực tế thị trường: những phương án đã chứng minh tại Ngoại hạng Anh thường đi kèm chi phí cao và sự kháng cự lớn từ câu lạc bộ chủ quản. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách Quỷ đỏ phân bổ ngân sách giữa tiền vệ và tiền đạo trong tháng Một.

Các con số nổi bật

3: Chuỗi chiến thắng liên tiếp của Man Utd tại Ngoại hạng Anh sau giai đoạn khởi đầu khó khăn.

50 triệu bảng: Mức đề nghị dành cho Antoine Semenyo bị Bournemouth từ chối trong mùa hè.

0 tiến triển: Romano khẳng định không có bất kỳ diễn biến nào giữa Man Utd và Pavlovic.

Phát biểu đáng chú ý

Fabrizio Romano: “Bayern sẽ không bán Pavlovic... Hãy quên chuyện đó đi”. Quan điểm này củng cố thông điệp: Pavlovic là mắt xích chiến lược của Bayern, không đặt lên bàn đàm phán.

Bức tranh tổng thể

Man Utd duy trì đà hồi phục trên sân cỏ nhưng vẫn cần những mảnh ghép đúng chỗ để ổn định dài hạn. Pavlovic bị “khóa cửa”, Stiller được theo dõi, còn Semenyo cho thấy cái giá của sự đã kiểm chứng. Thị trường mùa Đông sẽ là bài kiểm tra cho sự linh hoạt trong tuyển dụng của Old Trafford.