Kinh tế “Rốn lũ” Yên Trung di dời gần 200 hộ dân Sau khi di dời 30 hộ dân là đối tượng người yếu thế từ ngày hôm qua (24/8), hiện xã Yên Trung đang tập trung vận động và tranh thủ thời tiết giảm mưa, để di dời tiếp 150 hộ dân tại các vùng nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở.



Với lượng nước lưu vực của các vùng núi Đại Huệ, Đại Bần, núi Đa Đa đổ về, nước lưu vực đập Thạch Tiền và đập Khe Ngang đổ sang, kết hợp với nước từ Kênh Nhà Lê tràn lên do tuyến đê bao Hưng Trung chưa được đầu tư xây dựng, đã biến xã vùng trũng Yên Trung trở thành “rốn lụt”.

Đến chiều ngày 24/8, xã Yên Trung đã di dời hơn 30 hộ dân đến các gia đình có nhà cao, kiên cố. Ông Hoàng Đức Ân - Phó Bí thư Thường trực xã cho biết: Đây là các gia đình neo đơn, yếu thế.

Người dân Yên Trung dùng bao nước giữ mái nhà đón bão. Ảnh: CSCC



Ngày hôm nay 25/8, trước nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở một số vùng, Yên Trung dự định di dời thêm 150 hộ dân đến các trường học, công sở, nhà cao tầng; gồm người dân ở các vùng nguy cơ ngập lụt cao (gồm toàn bộ khu vực Xuân Yên, xóm 5 Trang Nứa, các hộ phía ngoài đồng của khu vực Bùi Chu, Bùi Thượng... ); và vùng nguy cơ sạt lở (khu vực núi Rậm, núi Rày, núi Đỉnh Ngô và khu vực giáp ranh núi Lưỡi Hái).

Khơi thông khu vực ách tắc trên kênh tiêu chính N14 tại xã Yên Trung. Ảnh: Hoàng Ân



“Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân, ưu tiên những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo. Chúng tôi cũng hướng dẫn, yêu cầu bà con mang theo thức ăn, nước uống và đồ dùng thiết yếu đủ cho 3 ngày”, ông Hoàng Đức Ân cho biết.

Trưa 25/8, lãnh đạo xã Yên Trung đến tận từng nhà vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: CSCC



Kế hoạch thực hiện di dời trước 14h chiều, tuy nhiên do trời mưa quá to, nên hiện các lực lượng xã Yên Trung đang phải vừa đến tận từng nhà tuyên truyền, vận động, vừa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tranh thủ những lúc mưa giảm, khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Người dân các xã vùng dọc đê sông Lam chằng néo, tấp bao nước bảo vệ tài sản, nhà cửa. Ảnh: Phú Hương



Một cây to tại xã Lam Thành bật gốc do gió mạnh trong sáng ngày 25/8. Ảnh: Phú Hương



Hiện tại, ở các vùng trũng sâu, bà con cũng đã chủ động kê cao, di chuyển tài sản để tránh ngập úng sâu, thiệt hại lớn.

