Rộn ràng Đêm hội Sắc Xuân miền Tây lần thứ 7 năm 2020

Đêm hội Sắc Xuân miền Tây là sự kiện văn hóa trọng điểm được tổ chức thường niên, luân phiên nhằm chào mừng mùa Xuân mới ở khu vực 11 huyện, thị miền Tây xứ Nghệ. Năm 2020 là năm thứ 7 đêm hội được diễn ra, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. Ảnh: Thành Cường

Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây thành một trong những vùng trọng điểm của tỉnh, gắn vùng nguyên liệu với khai thác, chế biến các sản phẩm nông, lâm, công nghiệp có chất lượng và giá trị cao. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế du lịch.