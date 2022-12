Rộn ràng không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

(Baonghean.vn) - Cây tỏi tía bén đất Hưng Tân (Hưng Nguyên) từ 3 năm nay. Phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên cây tỏi tía ở làng Đông có mùi vị thơm, nhiều tinh dầu so với tỏi cùng loại trồng ở nơi khác. Đến mùa thu hoạch, thương lái “tranh mua” ngay tại ruộng với giá cao…

(Baonghean.vn) - Trận giao hữu gặp ĐT Philippines hôm nay (14/12) được xem là màn tổng duyệt của ĐT Việt Nam; Argentina không vượt trội so với Croatia nhưng đại diện Nam Mỹ sở hữu bộ đôi Julian Alvarez - Lionel Messi. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Tại cuộc Tọa đàm khoa học 'Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045', hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là Trương Đình Tuyển và Lê Doãn Hợp đã đưa ra những tổng kết rất hình ảnh về mảnh đất và con người Nghệ An, qua đó mong muốn tỉnh phát triển.