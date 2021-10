Ronaldo phá kỷ lục của Messi; Văn Lâm sắp có danh hiệu đầu tiên ở Nhật Bản

Ronaldo phá kỷ lục của Messi

Tính đến 20h thứ Sáu 29/10, giờ Hà Nội, ảnh của Ronaldo trên Instagram nhận được hơn 26,9 triệu lượt like, chỉ sau hơn 22 tiếng được đăng. Ronaldo vượt qua Lionel Messi để trở thành nhân vật thể thao có ảnh được like nhiều nhất trên mạng xã hội này. Kỷ lục trước đó của Messi là ảnh anh ra mắt PSG hôm 11/8, với hơn 22,1 triệu like.

Ảnh chụp Ronaldo, Georgina và tấm siêu âm song thai có thể vượt xa mốc 30 triệu like. Ảnh: chụp màn hình Ronaldo còn vượt qua những nhân vật làng giải trí như ca sĩ Ariana Grande, rapper quá cố XXXTentacion và nghệ sĩ Billie Eilish, để sở hữu ảnh được like nhiều thứ hai lịch sử Instagram.



Trong top 20 ảnh được like nhiều nhất mọi thời đại, Ronaldo còn sở hữu ba bài đăng khác gồm ảnh tưởng nhớ danh thủ quá cố Diego Maradona ngày 25/11/2020 (19,8 triệu lượt), ảnh ra mắt Man Utd lần hai hôm 11/9 (19,3 triệu lượt) và ảnh thông báo trở lại Man Utd hôm 31/8 (19 triệu lượt). Cùng với Eilish, Ronaldo sở hữu nhiều bài đăng nhất trong top 20.

Văn Lâm sắp có danh hiệu đầu tiên ở Nhật Bản

Trận chung kết J.League Cup (hay còn gọi là Cúp Levain) sẽ diễn ra vào lúc 11h (theo giờ Hà Nội). Cerezo Osaka có cơ hội đạt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2021/22.



Trước đó, Cerezo Osaka đã đánh bại Urawa Reds 2-1 sau hai lượt trận bán kết. Còn Nagoya Grampus giành chiến thắng trước FC Tokyo chung cuộc 4-3.

Văn Lâm sắp có danh hiệu cùng Cerezo Osaka ở mùa giải 2021/22. Ảnh: Cerezo Osaka.



Ban huấn luyện của CLB cũng tâm lý với những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương. Họ treo áo đấu Văn Lâm và hậu vệ Yuta Koike trong cabin kỹ thuật mỗi trận đấu như một hành động tri ân. Văn Lâm chỉ mới thi đấu 2 trận ở mùa này cho CLB ở vùng Osaka. Dù chơi chưa tốt ở J1 League, Cerezo Osaka lại có khả năng ẵm hai danh hiệu khác trong nước. Họ sẽ vô địch J.League Cup nếu thắng Nagoya Grampus. Đội còn tự quyết suất vào chung kết Cúp Hoàng Đế Nhật Bản vào ngày 12/12. Đáng tiếc là thủ môn Việt kiều không góp mặt trong trận đấu ngày mai. Văn Lâm phải nghỉ 4 tháng. Anh trở về Nga dưỡng thương sau ca phẫu thuật trật khớp vai phải hôm 7/10.Ban huấn luyện của CLB cũng tâm lý với những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương. Họ treo áo đấu Văn Lâm và hậu vệ Yuta Koike trong cabin kỹ thuật mỗi trận đấu như một hành động tri ân. Văn Lâm chỉ mới thi đấu 2 trận ở mùa này cho CLB ở vùng Osaka.

Kịch bản cho U23 Việt Nam vượt qua vòng loại





U23 Việt Nam hiện có 3 điểm, hiệu số +1 sau trận thắng Đài Loan. Khi trước mặt là Myanmar, khả năng U23 Việt Nam lấy đủ điểm, có hiệu số đủ tốt để cạnh tranh trong nhóm nhì bảng là không cao. Đánh bại Myanmar, đứng đầu bảng vì thế là con đường an toàn nhất của thầy trò ông Park Hang-seo.

Nhóm 4 đội nhì bảng ở vòng loại U23 châu Á 2022 đang có điểm số khá tốt. Dù U23 Việt Nam hay Myanmar đứng nhì bảng I, khả năng hai đội này cạnh tranh được trong tốp 4 là không cao. Ảnh: Wiki. Vòng loại U23 châu Á 2022 có 11 bảng. Điều lệ quy định 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp. Ở bảng xếp hạng các đội nhì, U23 Bahrain (3 điểm, hiệu số +3), U23 Iran (3 điểm, hiệu số +2) đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu dù mới đá một trận.U23 Việt Nam hiện có 3 điểm, hiệu số +1 sau trận thắng Đài Loan. Khi trước mặt là Myanmar, khả năng U23 Việt Nam lấy đủ điểm, có hiệu số đủ tốt để cạnh tranh trong nhóm nhì bảng là không cao. Đánh bại Myanmar, đứng đầu bảng vì thế là con đường an toàn nhất của thầy trò ông Park Hang-seo. U23 Myanmar sẽ gặp Đài Loan vào ngày 30/10. Có ba khả năng sẽ xảy ra.

Trường hợp một, nếu Myanmar không thể lấy 3 điểm trước Đài Loan, U23 Việt Nam chỉ cần không thua Myanmar là chắc ngôi đầu bảng.



Trường hợp hai, nếu Myanmar thắng 1-0 trước Đài Loan, U23 Việt Nam và Myanmar sẽ có điểm và hiệu số bằng nhau. Đội thắng trong cuộc đối đầu sau đó sẽ đi tiếp. Trận đối đầu trực tiếp giữa U23 Việt Nam và Myanmar sẽ buộc phải có kẻ thắng, người thua và có thể cần tới loạt penalty để phân định kết quả.



Trường hợp ba, nếu Myanmar thắng Đài Loan 2-1 hoặc các tỷ số có lợi hơn, họ chỉ cần không thua Việt Nam là có vé đi tiếp.



Tổng hợp lại, chiến thắng nhọc nhằn trước người Đài Loan khiến U23 Việt Nam không còn nhiều lợi thế cả trong đối đầu Myanmar lẫn trong cuộc chiến cho các đội nhì bảng. Đánh bại Myanmar trong trận đấu ngày 2/11 tới vì thế là lựa chọn an toàn nhất của Hai Long và đồng đội.



Trường hợp một, nếu Myanmar không thể lấy 3 điểm trước Đài Loan, U23 Việt Nam chỉ cần không thua Myanmar là chắc ngôi đầu bảng.Trường hợp hai, nếu Myanmar thắng 1-0 trước Đài Loan, U23 Việt Nam và Myanmar sẽ có điểm và hiệu số bằng nhau. Đội thắng trong cuộc đối đầu sau đó sẽ đi tiếp. Trận đối đầu trực tiếp giữa U23 Việt Nam và Myanmar sẽ buộc phải có kẻ thắng, người thua và có thể cần tới loạt penalty để phân định kết quả.Trường hợp ba, nếu Myanmar thắng Đài Loan 2-1 hoặc các tỷ số có lợi hơn, họ chỉ cần không thua Việt Nam là có vé đi tiếp.Tổng hợp lại, chiến thắng nhọc nhằn trước người Đài Loan khiến U23 Việt Nam không còn nhiều lợi thế cả trong đối đầu Myanmar lẫn trong cuộc chiến cho các đội nhì bảng. Đánh bại Myanmar trong trận đấu ngày 2/11 tới vì thế là lựa chọn an toàn nhất của Hai Long và đồng đội.