Rủ nhau đi chơi, 2 bé gái ở Thanh Chương đuối nước thương tâm

Tối 1/11, ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là 2 cháu Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi), cùng trú ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt

Thông tin ban đầu, chiều 1/11, Trang và Ánh chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Chiều tối cùng ngày, khi không thấy các cháu về, người nhà mới đổ xô đi tìm.

Hiện trường nơi 2 cháu gặp nạn. Ảnh: Huy Thư

Ngay sau đó, tại cầu Bướm xã Thanh Long, người dân đã vớt được chiếc xe đạp được xác định là xe của 2 cháu Trang và Ánh nên tổ chức tìm kiếm khu vực này. Đến khoảng 21h, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của 2 cháu.

Theo chính quyền địa phương, 2 nạn nhân là chị em con cô con cậu, đều là học sinh trường THCS Võ Liệt.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 7 người chết và 3 người bị thương do mưa lũ. Mưa lũ cũng làm ngập lụt tại 94 xóm trong tỉnh, cô lập 27 xóm, 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất; 45 điểm trường bị ngập lụt; 885 ha lúa, 6.354 ha nuôi thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 con gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi; 51 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu, cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.



Đến chiều 1/11 nhiều tuyến đường trong tỉnh vẫn chưa thể đi lại do bị sạt lở, hư hỏng, ngập nước. Quốc lộ 48E có 3 vị trí đang bị ngập chưa thể đi lại, quốc lộ 46C có một đoạn tuyến đang bị ngập tại Km107+200 - Km108+900; đường tỉnh 534B đang bị ngập tại Km32+190, đường tỉnh 539B ngập tại Km3+600 - Km5+800.

Ngoài ra còn có rất nhiều các tuyến đường liên xã, liên thôn hoặc nội xã đang bị ngập nước, sạt lở, hư hỏng, người và xe chưa thể qua lại./.