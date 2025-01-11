Ruben Amorim tròn một năm ở Man United: bản lĩnh và đổi thay Một năm sau ngày 1/1/2024, Ruben Amorim tái thiết Man United bằng kỷ luật chiến thuật và tinh thần tích cực: chuỗi 3 chiến thắng đưa đội áp sát nhóm đầu, nuôi hy vọng châu Âu.

Tròn một năm kể từ ngày 1/1/2024, Ruben Amorim khép lại giai đoạn mở đầu ở Manchester United bằng sự kiên định và một chuỗi 3 chiến thắng giúp đội bóng áp sát nhóm đầu. Dù thành tích cả năm lên xuống với 22 chiến thắng và 21 thất bại, dấu ấn lớn nhất của ông là khôi phục niềm tin ở Old Trafford, cùng đề cử HLV xuất sắc nhất tháng như một chỉ dấu cho đà cải thiện.

Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt Man Utd vào ngày 1/1/2024

Nụ cười giữa giông bão

Trong một năm hiếm khi phẳng lặng, nụ cười của Amorim gần như không tắt. Ông từng cười khi bị hỏi liệu ngay cả Giáo hoàng cũng không thể khiến ông bỏ sơ đồ 3-4-2-1, hay khi chuông điện thoại vang lên giữa họp báo ở Kuala Lumpur. Lạc quan là bản chất, và ông nói thẳng: “Tôi biết nhiều người muốn thấy tôi khổ sở, nhưng tôi thích làm ngược lại. Tôi luôn tin mọi thứ có thể thay đổi, và tôi sống với niềm tin đó.”

Nhân cách và kết nối ở Carrington

Ở Carrington, Amorim được mô tả là tích cực và chân thành. Ông đi dự sinh nhật cầu thủ, giao lưu nhân viên, nán lại lâu sau mỗi trận sân nhà để chụp ảnh, ký tặng và khuyến khích học trò làm điều tương tự. Với ông, đó là “bổn phận và lòng biết ơn”. Một nhân vật trong giới Ngoại hạng Anh nhận xét: “Ông ấy rất con người, rất tử tế. Amorim thực sự cố gắng để kết nối.”

Amorim được đánh giá là một người tích cực

Từ vực thẳm đến niềm hy vọng

Nếu kỷ niệm một năm được tính vào đầu tháng 10, đánh giá dành cho Amorim sẽ u ám: Manchester United khi đó chỉ hơn mỗi Tottenham trong nhóm 17 đội trụ hạng suốt thời gian ông nắm quyền. Nhưng mạch 3 chiến thắng liên tiếp đã xoay chuyển bối cảnh: đội vượt lên trên Wolves và West Ham, thậm chí nếu thắng Nottingham Forest hôm nay có thể tạm xếp nhì bảng – vị trí họ chưa từng có giữa mùa kể từ năm 2021. Amorim thận trọng khi nói về cuộc đua Champions League, song đề cử “HLV xuất sắc nhất tháng” là chỉ dấu cho sự thay đổi mang tính hệ thống.

Sự đối lập giữa ngoài đời và sân tập

Nụ cười trên sân cỏ tương phản với sự nghiêm khắc trong luyện tập. Ở các buổi tập mở mùa trước, Amorim thường đứng tách khỏi nhóm chính, quan sát từ xa để tính toán nội dung cốt lõi. Đoạn băng từ tháng 11 năm ngoái cho thấy ông chỉnh Kobbie Mainoo từng bước di chuyển sau khi chuyền bóng, cách mở thân mình để tạo góc chuyền. Đến mùa hè, ông cho hai cầu thủ đứng chung vị trí, lặp lại tình huống cho tới khi chọn đúng khoảng trống. Tất cả phục vụ cho một ý niệm xuyên suốt: kiểm soát tốc độ chuyển trạng thái, đặc biệt là ngay sau khi mất bóng.

Chiến thuật và kỷ luật thi đấu

3-4-2-1 là khung tham chiếu quen thuộc khi nhắc đến Amorim. Dù ông không nói nhiều về chiến thuật trước truyền thông, phương pháp thể hiện ở sự tỉ mỉ: cự ly đội hình, định hướng cơ thể khi nhận bóng, nguyên tắc di chuyển để mở ra đường chuyền tiếp theo. Những chi tiết đó, theo thời gian, tạo nên các thói quen thi đấu – nền tảng để đội bóng vượt qua những ngày sa sút.

Những chiến thắng gần đây giúp ông vượt qua áp lực

Hiệu quả của sự kiên định

Khi có đủ quãng nghỉ giữa các trận, triết lý của Amorim rõ nét hơn. Những cú sảy chân như trước Grimsby hay Brentford dần trở thành ngoại lệ. Ban lãnh đạo Manchester United, bao gồm Sir Jim Ratcliffe, vẫn giữ niềm tin. Mục tiêu mùa này là suất dự cúp châu Âu và đội bóng đang trở lại quỹ đạo đó.

Amorim thừa nhận có lúc hoài nghi: “Thua quá nhiều khiến tôi đau đớn. Tôi từng nghĩ có lẽ đây không phải nơi dành cho mình. Nhưng giờ tôi thấy đó là quyết định đúng đắn nhất đời.” Ông không ưa họp báo và cũng không chuẩn bị lời lẽ sẵn, trừ khi cần đại diện cho CLB trong những thời khắc nhạy cảm – đó là sự bộc trực đôi khi khiến ông bị chê “chỉ giỏi họp báo”, nhưng kết quả gần đây trả lời bằng sân cỏ.

Tác động và triển vọng

Manchester United dưới thời Amorim chưa hoàn hảo, nhưng đã có tinh thần, trật tự và hướng đi. Từ chỗ chông chênh vào đầu tháng 10 đến cơ hội tạm vươn nhì bảng nếu thắng Nottingham Forest, hành trình một năm của ông là bài học về bản lĩnh: không trốn chạy áp lực, không che giấu cảm xúc và kiên định với nguyên tắc. Với niềm tin “mọi thứ có thể thay đổi”, nụ cười của Amorim lúc này không chỉ là cá tính, mà còn là tín hiệu cho một chặng đường mới ở Old Trafford.