Ruben Amorim tròn một năm ở MU: từ nghi ngờ đến hy vọng Sau khởi đầu trầy trật và chuỗi 4 trận thua dịp Giáng sinh, MU của Ruben Amorim vừa thắng ngay tại Anfield, nối mạch 3 trận thắng và củng cố niềm tin từ Sir Jim Ratcliffe.

Chiến thắng ngay tại Anfield ở dịp kỷ niệm tròn một năm dẫn dắt MU đã đặt Ruben Amorim vào khoảnh khắc bước ngoặt: sau những nghi ngờ là ba điểm nặng giá, là mạch 3 trận thắng liên tiếp và một cảm giác đội bóng cuối cùng cũng chạm đúng nhịp mà người hâm mộ chờ đợi.

Khoảnh khắc Anfield: tín hiệu của một dự án không sai đường

Sau gần một thập kỷ, MU mới lại khiến khán đài đỏ vùng Merseyside lặng đi. Không chỉ là kết quả, cách họ thắng gợi mở điều quan trọng hơn: pressing mạnh mẽ, triển khai có ý tưởng, sự dũng cảm trong những pha lên bóng – những nét từng làm nên tên tuổi của Amorim tại Sporting Lisbon. Ở Old Trafford, đó là lần hiếm hoi trong mùa giải người ta thấy triết lý được chuyển hóa thành hiệu quả rõ rệt.

Chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt với MU của Amorim. Ảnh: MUFC

Một năm dưới lửa Premier League: từ lý thuyết đẹp đến thực tế khắc nghiệt

Khi đặt chân đến Old Trafford, Amorim mang theo kỳ vọng về một làn gió mới: HLV trẻ, triết lý rõ ràng, kỷ luật Bồ Đào Nha, và những con số về pressing, kiểm soát không gian nghe rất hiện đại. Nhưng Premier League nhanh chóng nhắc ông rằng lý thuyết đẹp không đủ sống sót trong vùng bão. Các đường bóng tam giác của sơ đồ 3-4-3 bị bóp nghẹt bởi áp lực dồn dập; những pha xây dựng từ thủ môn nhiều lần hóa mạo hiểm. Trong phòng thay đồ, tiếng xì xào về sự cứng nhắc vang lên.

Đỉnh điểm là giai đoạn Giáng sinh năm ngoái: 4 trận thua liên tiếp (3 trận Premier League; tứ kết League Cup). Old Trafford khi đó trở thành nơi neo lại nỗi buồn. Báo chí xem Amorim như một thí nghiệm thất bại khác, còn người hâm mộ kêu gọi lối chơi an toàn hơn.

Ruben Amorim kỷ niệm một năm dẫn MU. Ảnh: MUFC

Khung 3-4-3: kỷ luật chiến thuật và cái giá của sự kiên định

Sơ đồ 3-4-3 tạo khung thép cho hệ thống pressing và kiểm soát không gian, nhưng cũng có lúc bó cứng sự sáng tạo của các mũi tấn công. MU đôi khi mong manh khi thiếu vài trụ cột. Nhiều ý kiến khuyên Amorim thực dụng hơn, “xấu xí” hơn một chút – bởi bóng đá Anh không luôn là mảnh đất cho sự thuần khiết chiến thuật. Song chính sự kiên định đang làm nên khác biệt: ông muốn tái thiết từ gốc, không vá víu ngọn.

Sự khác biệt khác nữa là phòng họp của MU không hoảng loạn. Sir Jim Ratcliffe và cộng sự giữ niềm tin: Amorim không được thuê chỉ để thắng vài trận, mà để đặt nền móng cho mô hình mới. Trong lịch sử, MU từng đứng trước lằn ranh mỏng manh: trận đá lại bán kết FA Cup 1990 với Oldham Athletic, bàn thắng phút 114 của Mark Robins đã giữ ghế cho Alex Ferguson và mở ra 23 năm rực rỡ sau đó. Với Amorim, thắng lợi tại Anfield có thể không mang giá trị tương đương, nhưng là lời tạm khẳng định rằng con đường ông đi chưa hẳn sai.

MU thắng 3 trận gần nhất. Ảnh: MUFC

Thống kê chọn lọc và mốc thời gian đáng chú ý

Mốc Chi tiết Giáng sinh năm ngoái 4 trận thua liên tiếp (3 Premier League; tứ kết League Cup) Giai đoạn hiện tại Mạch 3 trận thắng, trong đó có chiến thắng tại Anfield Mốc lịch sử FA Cup 1990: Mark Robins ghi bàn quyết định 2-1 ở phút 114 Trận kế tiếp Nottingham Forest (sân khách), 22h ngày 1/11

Tác động: niềm tin trở lại nhưng bài kiểm tra còn phía trước

Một năm qua, MU của Amorim giống công trình đang dựng: khung thép đã có, lớp sơn còn thô. Tín hiệu tích cực là phòng thay đồ vẫn tin vào cách chơi, khán đài lại nhen hy vọng. Nhưng đội bóng vẫn mong manh và cần thời gian để tinh chỉnh hệ thống, giống cách Arteta từng kiên nhẫn ở Arsenal. Vượt qua Nottingham Forest cuối tuần này có thể là bước tiến dài cho tương lai tươi sáng mà MU theo đuổi.

