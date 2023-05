Rưng rưng về với quê Người

(Baonghean.vn) - Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Kiểm lâm Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Qua các thế hệ đã góp phần làm nên truyền thống với nhiều thành tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ phát triển vốn rừng Nghệ An.