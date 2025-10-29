Ryoko Yonekura: Sự nghiệp 'đóng băng' vì nghi án chất cấm Nữ diễn viên Ryoko Yonekura đối mặt khủng hoảng lớn khi nhà riêng bị khám xét vì nghi vấn ma túy. Toàn bộ hợp đồng và dự án phim 'Doctor-X' bị đình chỉ.

Diễn biến cuộc điều tra và những vật chứng bị thu giữ

Theo trang Bunshun Online, vào ngày 29/10, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ của Ryoko Yonekura và thu giữ một số vật phẩm được cho là có liên quan đến cần sa. Nữ diễn viên 50 tuổi có mặt tại thời điểm khám xét, hợp tác với cảnh sát và xác nhận từng vật chứng được chụp ảnh để lập hồ sơ.

Nguồn tin cho biết, dù đã nhiều lần bị triệu tập để lấy lời khai, Ryoko Yonekura hiện chưa bị bắt giữ. Một giả thuyết được đưa ra là cô có thể đã sử dụng các loại thuốc giảm đau chứa chiết xuất cần sa để điều trị chứng đau lưng mãn tính kéo dài. Cảnh sát cũng đang điều tra bạn trai của cô, một vũ công người Argentina hiện không ở Nhật Bản.

Tương lai bất định của thương hiệu "Doctor-X"

Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đài truyền hình TV Asahi, đơn vị sản xuất loạt phim đình đám "Doctor-X" do Ryoko Yonekura thủ vai chính. Theo các nguồn tin trong ngành, dự án phim điện ảnh "Doctor-X: Final Movie" đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Ngoài ra, mọi hoạt động phát lại hoặc chiếu trực tuyến các phần phim cũ cũng tạm dừng. "Doctor-X" được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của TV Asahi, từng đạt tỷ suất người xem ấn tượng từ 4–7%, và sự gián đoạn này gây ra tổn thất lớn cho nhà đài.

Sự nghiệp gần như bị "đóng băng"

Kể từ tháng 9, nữ diễn viên đã ngừng toàn bộ hoạt động. Tài khoản Instagram của cô không cập nhật, các hợp đồng quảng cáo và dự án phim ảnh đều bị hủy bỏ hoặc tạm dừng. Một đại diện từ một công ty quảng cáo nhận định: “Tình hình hiện tại của Ryoko rất khó xử. Khi đã bị khám nhà, không thương hiệu hay đài truyền hình nào dám mạo hiểm. Sự nghiệp của cô ấy gần như bị đóng băng”.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng cách duy nhất để Ryoko Yonekura cứu vãn hình ảnh là sớm xuất hiện công khai và đưa ra lời giải thích chính thức. Ryoko Yonekura, sinh năm 1975, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi trở thành một trong những diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Cô đặc biệt nổi tiếng với vai bác sĩ Michiko Daimon trong series "Doctor-X" và từng tham gia lồng tiếng cho các nhân vật trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel tại thị trường Nhật.